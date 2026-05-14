日本発上陸となるアメリカ・ロサンゼルス発のセルフケアブランド「Flamingo Estate(フラミンゴ・エステート)」を紹介

株式会社 和光

株式会社 和光(本社：東京都中央区銀座・代表取締役社長：庭崎紀代子）は、5月21日(木)から6月3日(水)の期間、本店地階 アーツアンドカルチャーにて「Flamingo Estate: Pleasure from the Garden」を開催いたします。

アメリカ・ロサンゼルス発のセルフケアブランド「Flamingo Estate(フラミンゴ・エステート)」の日本初上陸にあたり、本展では、定番のキャンドルやソープブリック、ハンドソープ、ローションのほか、和光限定商品も展開します。

本店地階 アーツアンドカルチャーは、現代のデザイナーや職人が、和光が大切にしてきた日本古来の美意識や文化、技術に共鳴し、これまでにない豊かさの本質を伝える場です。今回「Flamingo Estate」が大切にする職人技や自然への敬意が、アーツアンドカルチャーのコンセプトと合致したことで、日本初上陸の舞台としての先行ローンチが実現しました。

和光 本店地階アーツアンドカルチャーにてぜひ「Flamingo Estate」の世界観をお楽しみください。

■ブランド紹介「Flamingo Estate」

ロサンゼルスの小高い丘の上にある8500坪にも及ぶ広大な敷地で、多種多様な植物に囲まれた美しい庭園と家から生まれたセルフケアブランドです。リチャード・クリスチャンセン氏（Richard Christiansen）とアーロン・ハーヴェイ氏（Aaron Harvey）によって創設され、今では125を超える土壌再生型農業に取り組む農家の協力のもと、自然が授ける豊かな収穫物から、ホームフレグランス、バス＆ボディー、パントリーのカテゴリーにおいて高品質なプロダクトを提供しています。

現在はアメリカ、オーストラリアなどで展開しており、数多くの著名人やセレブリティーに愛されています。

■「Flamingo Estate」の庭園

「Flamingo Estate」は、養蜂家としても知られ、撮影現場に蜂蜜を持ってくるユニークなクリエイティブディレクターであるリチャード氏が、ある庭園を持つ高齢のオーナーに紹介されたことから始まりました。リチャード氏は、ダウンタウンの高層ビルを望む丘の上のその広大な庭園と、かつてフィルムスタジオとして使われていた1940年代の建物に一目で夢中になりました。また、そのオーナーはかつての美しい庭園を取り戻したいと考えていました。その後、二人は関係性を深めていき、「庭を再生すること、土地を売らないこと」を条件に、破格の金額でリチャード氏に庭園と建物が譲られました。リチャード氏は、建築事務所スタジオ・コー（Studio KO）、造園デザイナーのアルノー・カサウス氏（Arnaud Casaus）と共に荒れていた庭と建物を再生し、彼らのイマジネーションによって地上の楽園のような場所に生まれ変わりました。現在は、メキシコのバハや、アメリカ・カリフォルニア州のオーハイなど各地から運ばれてきたおよそ150種類の植物と1000本の木(パープルセージ、マグワート、マカダミア、シャクナゲ、リュウゼツラン、プルメリア、ツバキ、ポピー、梅等)が、豊かな庭園を彩っています。

■商品ラインナップ

【キャンドル】

キャンドルは、非遺伝子組み換えの大豆を用いたソイワックスとエッセンシャルオイルから作られています。美しい深い緑のガラス容器に、一点一点、手作業で注がれています。

◎本展では、11種類のキャンドル（税込12,650円～ / 226g）を展開します。

【ソープブリック】

自然由来の成分を豊富に含んだソープブリックは、トレーサブルな生産者から調達した材料のみを用いて、一点一点、手作りされています。パーム油、石油由来成分は不使用で、生分解性に優れ、エッセンシャルオイルのみで香り付けされています。

◎本展では、5種類のソープブリック（税込8,800円～ / 340g）を展開します

【ハンドソープ】

ハンドソープは蜂蜜のように滑らかな質感で、オリーブオイルやババスオイルなどの植物由来のオイルに、天然の海塩を加えています。

◎本展では、2種類のハンドソープ（税込12,100円～ / 355ml）を展開します。

【ボディウォッシュ】

ボディウォッシュは、オリーブオイルやババスオイルなど植物由来のオイルのみを使用し、天然の海塩でとろりとした質感に仕上げられています。ローズマリー、クラリセージ、ラベンダー、ユーカリなど、庭で育まれた植物由来のエッセンシャルオイルを贅沢に配合し、まるで庭園に包まれるような香りを楽しめます。合成香料や人工成分は使用せず、自然の恵みをそのまま閉じ込めたボディウォッシュです。

◎本展では、3 種類のボディウォッシュ（税込 12,100 円～ / 355ml）を展開します。

【ローション】

ローションは、セラミドや脂肪酸、抗酸化成分を豊富に含み、肌にうるおいを与えながら健やかに整えます。ホホバオイル、アボカドオイル、シアバターなど植物由来の保湿成分に加え、オーツやマイクロアルゲ（微細藻類）を配合し、なめらかで柔らかな肌へ導きます。セージ、ローズマリー、ユーカリによる奥行きのある香りが、日常のスキンケアを豊かな時間へと変えてくれます。

◎本展では、ハンドローション、ボディローションの2種類（税込12,100円～ / 355ml）を展開

します。

■和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

「アーツアンドカルチャー」として、2024

年 7 月 20 日に生まれ変わった本店地階。

このフロアは、単なるお買いものの場では

なく、何百年と継承されてきた伝統や技

術、自然との付き合い方から生まれる日本

の美意識、創作の追求に費やされた時間な

ど、品物の背景にある物語を伝える拠点で

あり、文化と人々の交流の場です。

和光は、前身となる服部時計店の創業以来、職人のクラフツマンシップや最先端テクノロジー

の粋を尽くした品々を紹介するとともに、定期的な美術展を開催して、そこに集う人々との関

わり合いのなかで、さまざまな視点とインスピレーションを育んできました。和光に流れるア

ーツアンドカルチャーを尊ぶ精神を継承しながら、地階ならではの視点で、日本の美意識、ク

ラフツマンシップ、サステナビリティーを体現した作品を発信してまいります。

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