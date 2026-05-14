Chatlock、防犯・スマートホーム関連情報の発信を強化　外出時の安心や遠隔確認ニーズ拡大を背景に

チャットロック株式会社

スマートロック関連サービスを展開するチャットロック株式会社（以下、Chatlock）は、防犯意識の高まりやスマートホーム需要の拡大を背景に、防犯やスマートホーム活用に関する情報発信を強化したことをお知らせします。

近年、外出時の施錠確認や家族・利用者の出入り把握、民泊・店舗運営時の遠隔管理など、「安心」と「便利」を両立した空間管理への関心が高まっています。こうした背景を受け、Chatlockでは、利用シーン別コンテンツの拡充、導入検討時の参考情報発信を強化しています。

市場背景：「安心できる空間管理」へのニーズが急増

近年、日本国内では防犯意識の高まりに加え、スマートホーム化や無人運営ニーズの拡大を背景に、スマートロックや遠隔管理への関心が高まっています。

特に以下のようなシーンで、「安心できる空間管理」へのニーズが拡大しています。

・ 外出時の施錠確認

・ 家族の帰宅・入室確認

・ 民泊・宿泊施設での鍵受け渡し

・ 店舗・小規模オフィスの遠隔管理

・ 物理鍵に依存しない運営環境づくり

スマートロックは、スマートフォンや暗証番号を活用した柔軟な入退室管理が可能であることから、防犯対策だけでなく、日常生活や施設運営をより便利かつスムーズにする手段として注目されています。

Chatlockの取り組み

Chatlockでは、近年の防犯・スマートホーム需要拡大を受け、公式サイト内における利用シーン別コンテンツ導線の強化を進めています。

店舗、小規模オフィス、民泊など、それぞれ異なる利用環境・運営課題に合わせて情報を整理し、スマートロック導入を検討するユーザーや事業者が、導入検討段階から運用イメージまで確認しやすい構成整備を進めています。

現在は、以下のようなテーマを中心にコンテンツ拡充を行っています。

主な発信テーマ

・ 防犯を意識したスマートロック活用方法

・ 外出時の鍵管理・遠隔確認に関する情報

・ 民泊・宿泊施設向け運用例

・ 店舗・小規模オフィスの空間管理活用

・ スマートホーム導入時の基本知識

・ スマートロック比較・選定時のポイント

また、実際の生活・運営シーンを想定した活用例紹介も順次強化しています。

今後の展開

Chatlockでは今後も、防犯対策だけでなく、「安心」と「便利」を支える空間管理ソリューションとして、利用シーンに合わせた情報提供を強化してまいります。

今後は、スマートホーム化、遠隔管理、施設運営効率化など、日常生活・事業運営の両面に役立つ実践的なコンテンツ拡充を進める予定です。

【Chatlockについて】

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせた空間管理ソリューションを提供しています。

単なる鍵製品の提供にとどまらず、入退室管理や遠隔管理を通じて、利用者の日常や施設運営に「安心」と「便利」をもたらすサービス提案を行っています。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

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