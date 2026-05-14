メゾン ヴァレンティノ、マーク・ボスウィックによる『スペキュラ ムンディ』オートクチュール ブックを発売

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社『スペキュラ ムンディ』\45,540 (税込価格)

メゾン ヴァレンティノ(Maison Valentino)は、マーク・ボスウィックによる書籍『スペキュラ ムンディ(Specula Mundi)』を発売いたします。この新しいブックは、クリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレによる同名のオートクチュール コレクションを視覚的なナラティブにより再解釈した作品です。

コレクターズアイテムとして構想され、1500部限定のシリアルナンバー入りで制作された『スペキュラ ムンディ』は、ランウェイという舞台を越え、ショーの物語と世界観を捉え、さらに拡張します。著名なフォトグラファー、マーク・ボスウィックのレンズを通して紡がれるこのプロジェクトは、詩的で親密な視覚的な物語を描き出し、ショーの本質を永続的に体現する存在として唯一無二の瞬間をキュレーションされた文化的な価値を持つ作品へと昇華させています。

ローマで誕生し、パリにて確立されたクチュールメゾンとして、ヴァレンティノは、コレクションと書籍を通じてクラフツマンシップ、カルチャー、そしてコンテンポラリーなヴィジョンを結びつける新たなストーリーテリングの可能性を探求し、たたえ続けます。

スペシャルパッケージに収められた本書は、世界各国の厳選された一部のヴァレンティノストアにて5月第1週目より発売、日本ではヴァレンティノ 銀座、ヴァレンティノ 表参道にて5月15日（金）より発売予定です。

『Specula Mundi Haute Couture Book』：

9,25 x 11,22 x 0,98 in. - 23,5 x 28,5 x 2,5 cm. | 260ページ | 422イラストレーション

限定：1500部

＄350 - ユーロ300 - ￡288 - \45,540

2026年5月

厳選された世界各国のヴァレンティノ ストア：

ロデオドライブ、ロサンゼルス

マディソン・アベニュー、ニューヨーク

モンテナポレオーネ、ミラノ

スペイン広場、ローマ

スローン・ストリート、ロンドン

オールド・ボンド・ストリート、ロンドン

モンテーニュ通り、パリ

サン＝トノレ通り、パリ

ヴァレンティノ 銀座、東京

ヴァレンティノ 表参道、 東京