都市と人、世界と地域が出合う拠点として広島初上陸「東急ステイ メルキュール 広島」 2026 年 5 月 18 日グランドオープン

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：山脇 賢一）が運営する「東急ステイ」は、フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ・アコー(本社：フランス、日本法人：東京都港区、日本代表取締役：ディーン・ダニエルズ)のホテルブランド「Mercure（メルキュール）」とのダブルブランドホテル 2 軒目*となる「東急ステイ メルキュール 広島」（広島県広島市、支配人：玉木 収士、以下「本ホテル」）を 2026 年 5 月 18 日（月）に開業いたします。

両ブランドにとって広島での初出店となる本ホテルでは、滞在型ホテルのパイオニアである「東急ステイ」が培ってきた高い滞在機能性と、メルキュールの洗練されたデザインを融合した快適な空間に加え、両社が大切にしてきた“その土地ならではのローカル体験”をさまざまな形で体現し、この地を訪れるお客様一人ひとりに寄り添う“新しい広島滞在”をご提供いたします。

*ダブルブランドホテル1軒目は「東急ステイ メルキュール 大阪なんば」（所在：大阪府大阪市）

■国際都市・広島の中心で“つながる滞在”を

東急ステイ メルキュール 広島 エントランスイメージ

2026 年 5 月 18 日（月）、広島市中心部「八丁堀」駅から徒歩 ２ 分という好立地エリアに「東急ステイ メルキュール 広島」が開業します。

本ホテルが目指すのは、単に“泊まる”ためのホテルにとどまらず、旅人と街をつなぎ、「都市と人」「世界と地域」が交差するハブとなること。平和を象徴する地として世界中から人々を迎える広島には、瀬戸内の自然、食、ものづくりの文化が息づいています。観光・ビジネス双方での往来がますます活発になり、訪れる人と地域の人が出会う瞬間が増えています。歴史・文化・国際性を併せ持つこの街の魅力を、広島ならではの“水と光”の表情として館内デザインに取り入れ、ここでしか触れられない文化体験と新たな出会いが生まれる滞在を提供します。

「東急ステイ メルキュール 広島」は、これからの都市滞在に新しい選択肢を提示するとともに、広島の魅力を世界へ発信する拠点となっていきます。

■水都・広島の光と水を纏う「水光の美」。旅の選択肢を広げる、新しい広島滞在

本ホテルの内装デザインは、株式会社ファムスが監修し、デザインコンセプトは水都・広島の風景に着想を得た「水光の美」。水面に反射するやわらかな光の表情や、太田川の流れを想起させる素材・意匠を館内に織り込み、木・金属などの質感や柔らかな曲線によるアートワーク、時間ごとに光がつくる陰影などが空間にリズムを生み出しました。

ゲストを迎えるエントランスからロビーへと続く空間は、「水」と「光」を主題にした広島の情景に包まれ、レセプションは「厳島神社」の鳥居をオマージュしたデザインにし、街の賑わいと心地よくつながる拠点の“顔”をかたちづくります。

■広島の朱と川のきらめきを纏う、心ほどける客室空間

ロビー完成イメージ

客室は全 182 室、広さは約 17 平方メートル ～ 50 平方メートル 。全 10 タイプを用意し、ミニキッチン付きの客室をはじめ、リビングと寝室を仕切って使えるタイプ、グループでも楽しめるバンクベッドタイプなどを揃えました。東急ステイの高い滞在機能性を持たせ、洗濯乾燥機、電子レンジ、冷凍冷蔵庫など、連泊を支える設備も充実。荷物は最小限に「暮らすように」滞在できるのも魅力です。

室内の大きな窓から街を望む眺望も魅力のひとつで、滞在の目的や人数に合わせて最適な一室をお選びいただけます。

客室内には、厳島神社の朱色を想起させる差し色を随所に取り入れ、広島市内を流れる川面のきらめきをイメージした絨毯を敷くなど、インテリアからも地域の息づかいを感じていただけます。

■広島に住まう人も、広島を旅する人も使える、新しい発想を提供する場所「SHARE LOUNGE」

出張などにおすすめ「スタンダードクイーン」イメージ最大４名様まで利用可能な「プリビレッジバンク」イメージ

ホテル 1 ～ 2 階の共用部には、カルチュア・コンビニエンス・クラブが運営する「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」を展開いたします。本施設では、ビジネス利用に便利なミーティングルームも備えています。

「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」は、ご宿泊のお客様はもちろん、地域の皆さまにもご利用いただける“街に開かれたラウンジ”です。ご宿泊のお客様は、滞在中ラウンジの一部サービスを無料でご利用いただけます。

「働く」「学ぶ」「寛ぐ」「集う」「憩う」、訪れる人それぞれの目的に寄り添い、思い思いの時間を過ごせる場所を目指します。

「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」概要

【営業時間】 10 ： 00 ～ 22 ： 00

【所在地】東急ステイ メルキュール 広島 1～2階

【精算方法】支払いはキャッシュレス決済のみ対応

【公式サイト】https://www.sharelounge.jp/store/6623

【基本利用料金】

■地元クリエイターとの共創で紡ぐ、“広島の物語”が息づくホテルへ

「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」完成イメージ

本ホテルでは、広島の食やアート、ものづくりの担い手との対話を重ね、この街ならではの魅力を館内の随所に織り込みました。朝食、客室のしつらえ、館内コンテンツ、そして開業記念品まで、それぞれに“広島の物語”が息づいています。

朝食「Hiroshima Craft Bread & Coffee」 老舗ベーカリーと実力派ロースターが紡ぐ、広島の朝

朝食は「Hiroshima Craft Bread & Coffee」をテーマに、 1983 年創業の老舗ベーカリー「アロフト（アロフト株式会社）」と、G 7 広島サミットで各国首脳に提供されたコーヒーを監修したロースタリー「MOUNT COFFEE（マウントコーヒー）」との協業によりご提供いたします。焼きたてのパンと香り高いコーヒーが、人と街をゆるやかにつなぐ、広島らしい朝の時間をお楽しみいただけます。

関連リリース：「東急ステイ メルキュール 広島」 2026 年 5 月 18 日開業SHARE LOUNGE併設・朝食は地元人気店のパンとコーヒー(https://www.tokyu-rs.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/20260305%E3%80%90%E5%BA%83%E5%B3%B6%E3%80%91%E6%9C%9D%E9%A3%9F%C3%97CCC%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8.pdf)

広島市出身・呉市在住のイラストレーター 船本トオル氏と共創 “街歩き”が楽しくなるMAPコンテンツ

八丁堀・紙屋町エリアを中心に、船本氏のタッチで「街並みに空想を加えた」街歩きMAPを制作しました。見る人の中に“自分にとって大切な場所の記憶”を呼び起こすことを目指しています。スタッフが船本氏の作品と出会い、その魅力に惹かれたことをきっかけに、ホテル周辺をご案内する手描きマップの制作を依頼しました。

また館内のデジタルサイネージでは、船本氏のイラストによる「広島広域MAP」を展開。観光スポットの紹介に加え、“ちょっとした噂話”や“プチ情報”など、ガイドブックには載りにくい小さな楽しみも織り交ぜ、眺めるだけでも楽しい情報コンテンツとして発信します。

備後のものづくりを客室に「JEANS PLAN STUDIO（ヤスダジーンズ企画工房）」との協業

滞在の中で備後のものづくりに触れていただけるよう、全客室に備後デニム製の小物入れをご用意しました。さらに館内では、トートバッグやジャケットなど、広島デニムのアイテムも販売。地域に根差した技術と文化を、手元に残るかたちで持ち帰っていただけます。

開業記念品「rit. craft chocolate and coffee」と共同制作したオリジナルチョコレートパッケージ

ホテルの開業を記念し「rit. craft chocolate and coffee」と共同で、 7 インチレコードをモチーフにしたオリジナルチョコレートのパッケージを制作しました。

広島の風景や魅力を表現したイラストをあしらい、水色を基調に、デザインコンセプト「水光の美」を体現。本商品は開業記念として期間限定で販売いたします。

■「東急ステイ メルキュール 広島」概要

【ホテル正式名称（日）】東急ステイ メルキュール 広島

【ホテル正式名称（英）】Mercure Tokyu Stay Hiroshima

【所 在 地】広島県広島市中区鉄砲町 8 番 19 号

【電話番号】 082 - 221 - 0109

【U R L】https://www.mercure-tokyustay-hiroshima.com/

【開 業 日】 2026 年 5 月 18 日（月）

【敷地面積】 757.4 平方メートル

【延床面積】 6,244.6 平方メートル

【建物規模】地上 13 階

【客 室 数】 182 室（全 10 タイプ）

【内装デザイン監修】株式会社ファムス

【設 計】株式会社東急設計コンサルタント

【施 工】株式会社大本組

【館内施設】SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島(ミーティングルーム有)、フィットネスジム

【アクセス】広島電鉄「八丁堀」駅 徒歩 2 分

■「東急ステイ」について

東急ステイでは、ブランドコンセプト「Stay Connected.」のもと、日本各地で地域や文化と人をつなぎ、お客様が新たな発見や自分自身との再会を体験できる滞在をご提案しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c_-e5vUmS_A ]

【施設数】全国 34 施設

【公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

【姉妹ブランド】nol kyoto sanjo(https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/)(京都市中京区)、nol hakone myojindai(https://www.nolhotels.com/hakone-myojindai/)(神奈川県箱根町)

■「 メルキュール」について

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、 1973 年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、 60 か国以上に 1,000 以上のホテルを展開しています。メルキュールは、 110 か国以上に 5,800 以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

mercure.com | all.accor.com | group.accor.com

■「東急リゾーツ&ステイ株式会社」について

東急リゾーツ＆ステイは、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国各地に施設を展開しています。 1960 年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、 1980 年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。 1990 年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する 100 を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約 800 万人にのぼります。

豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。