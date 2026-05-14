Chatlock、小規模オフィス・店舗向けスマートロック活用情報を強化　鍵管理効率化ニーズ拡大を受け

チャットロック株式会社

スマートロック関連サービスを展開するChatlock（以下、Chatlock）は、小規模オフィスや店舗における鍵管理・入退室管理ニーズの高まりを受け、事業者向けスマートロック活用情報の発信を強化したことをお知らせします。

近年、小規模事業者を中心に、スタッフや関係者の出入り管理、閉店後の確認作業、日常的な管理負担の軽減など、「安心できる空間運営」への関心が高まっています。こうした背景を受け、Chatlockでは、店舗・オフィス運営に役立つスマートロック活用コンテンツの拡充を進めています。

近年、飲食店、美容サロン、事務所などの小規模事業者では、人手不足や業務効率化への対応を背景に、鍵管理や入退室管理の見直しニーズが拡大しています。

特に以下のような課題を抱えるケースが増えています。

・ スタッフ間での鍵共有・受け渡し負担

・ 閉店後や外出時の施錠確認への不安

・ アルバイト・清掃業者など関係者の出入り管理

・ 物理鍵管理による運営負担

・ 無人運営・省人化への対応

スマートロックは、スマートフォンや暗証番号を活用した柔軟な入退室管理が可能であることから、店舗や小規模オフィスにおける「安心」と「便利」を支える手段として注目されています。

Chatlockの取り組み

Chatlockでは、小規模オフィス・店舗運営における鍵管理や入退室管理の課題に対応するため、事業者向けスマートロック活用情報の体系化を進めています。

公式サイトでは、利用シーン別に情報を整理し、スマートロック導入を検討する事業者が、自社の運営課題に合わせて参考情報を探しやすい構成へと強化しています。

現在は、以下のようなテーマを中心にコンテンツ拡充を進めています。

主な情報発信テーマ

・ 店舗向けスマートロック活用例

・ 小規模オフィスでの入退室管理方法

・ 鍵管理効率化に関する基礎知識

・ 無人運営・省人化を見据えた活用方法

・ 業種別の導入検討ポイント

・ スマートロック比較時のチェック項目

また、飲食店、美容室、サロン、事務所など、それぞれ異なる運営環境に合わせた活用シーン紹介も強化しています。

今後の展開

Chatlockでは今後も、単なる鍵管理にとどまらず、「安心できる空間運営」と「日常業務の負担軽減」を支える情報提供を強化してまいります。

今後は、利用シーン別の導入事例や、店舗・オフィス運営に役立つ実践的なコンテンツ拡充も進める予定です。

【Chatlockについて】

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊施設など、さまざまな空間に合わせたサービスを展開しています。

単なる鍵製品の提供にとどまらず、入退室管理や遠隔確認などを通じて、人や空間をより安心・便利に管理できる環境づくりをサポートしています。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

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