ABURAYAMA FUKUOKA「ダイナソーアドベンチャーツアー」が誕生！！第２弾【JR九州リージョナルデザイン】
全国で大人気の『ダイナソーアドベンチャーツアー』が福岡県に初上陸！
ABURAYAMA FUKUOKAの自然の丘に沿った全長約250mのコースに、大小さまざまな約30体の恐竜が待ち受けます。
動く！吼える！大迫力の恐竜たちに、親子でドキドキ体験！
化石発掘体験や専用アプリを使った恐竜探検など、遊びながら学べるコンテンツも充実しています。
2026年5月23日（土）午前9時 グランドオープン！家族みんなで恐竜の世界を冒険しよう。
「ダイナソーアドベンチャーツアー」の見どころ1．恐竜模型が創り出す、臨場感あふれる世界観
１. 動く！吼える！リアルすぎる巨大恐竜たち
最大9mのティラノサウルスをはじめ、トリケラトプス・ファミリー、プテラノドン・ファミリーが集結。目の前で動く恐竜たちに大興奮間違いなし！
２. ABURAYAMA FUKUOKAでしか出会えない恐竜 「ヘレラサウルス」登場
最古の大型肉食恐竜として知られる、全長約5mのヘレラサウルスが福岡に出現！ここでしか会えない迫力の姿は必見です。
2．恐竜の時代から学ぶ「自然環境の大切さ」
恐竜たちが生きていた太古の地球を、わかりやすいスタディパネルで紹介。
「なぜ恐竜は絶滅したのか？」を切り口に、現代の環境問題について楽しく学べます。
3．専用アプリで楽しむ学びの恐竜探検！
恐竜のそばにあるQRコードを読み取ると、専用アプリの恐竜図鑑に登録。図鑑を完成させながらクイズにも挑戦できる、遊びながら学べる体験です。
スタンプラリーや恐竜ぬりえなど、子どもが楽しめる企画も用意しています。
4．本物の化石でドキドキ発掘体験！
実物の化石を使った発掘体験で、学びの要素もさらに充実。
発見した化石はそのままプレゼント！思い出と一緒に持ち帰れます。
5．オリジナル恐竜グッズ
恐竜モチーフのオリジナルグッズを多数販売。
さらに、大恐竜パーク体験者限定でオリジナルカードをプレゼント！
施設・運営概要
名 称：ダイナソーアドベンチャーツアー ABURAYAMA FUKUOKA
開 業 日：2026年5月23日（土）
受 付：ABURAYAMA FUKUOKA 牧場側 インフォメーション
営業時間：平日10：00～18：00、休日9：00～18：00（最終受付は17:00まで）
運 営：JR九州リージョナルデザイン株式会社
体験料金：大恐竜パーク体験 1,000円、化石発掘体験 1,000円、セット券1,900円（税込）
【公式ホームページ】
https://www.eventcom.jp/dino_aburayama_fukuoka/
【施設マップ（牧場側）】