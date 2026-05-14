ABURAYAMA FUKUOKA「ダイナソーアドベンチャーツアー」が誕生！！第２弾【JR九州リージョナルデザイン】

九州旅客鉄道株式会社

全国で大人気の『ダイナソーアドベンチャーツアー』が福岡県に初上陸！

ABURAYAMA FUKUOKAの自然の丘に沿った全長約250mのコースに、大小さまざまな約30体の恐竜が待ち受けます。

動く！吼える！大迫力の恐竜たちに、親子でドキドキ体験！

化石発掘体験や専用アプリを使った恐竜探検など、遊びながら学べるコンテンツも充実しています。

2026年5月23日（土）午前9時 グランドオープン！家族みんなで恐竜の世界を冒険しよう。

「ダイナソーアドベンチャーツアー」の見どころ

1．恐竜模型が創り出す、臨場感あふれる世界観

１. 動く！吼える！リアルすぎる巨大恐竜たち

最大9mのティラノサウルスをはじめ、トリケラトプス・ファミリー、プテラノドン・ファミリーが集結。目の前で動く恐竜たちに大興奮間違いなし！

２. ABURAYAMA FUKUOKAでしか出会えない恐竜 「ヘレラサウルス」登場

最古の大型肉食恐竜として知られる、全長約5mのヘレラサウルスが福岡に出現！ここでしか会えない迫力の姿は必見です。

2．恐竜の時代から学ぶ「自然環境の大切さ」

恐竜たちが生きていた太古の地球を、わかりやすいスタディパネルで紹介。

「なぜ恐竜は絶滅したのか？」を切り口に、現代の環境問題について楽しく学べます。

3．専用アプリで楽しむ学びの恐竜探検！

恐竜のそばにあるQRコードを読み取ると、専用アプリの恐竜図鑑に登録。図鑑を完成させながらクイズにも挑戦できる、遊びながら学べる体験です。

スタンプラリーや恐竜ぬりえなど、子どもが楽しめる企画も用意しています。

4．本物の化石でドキドキ発掘体験！

実物の化石を使った発掘体験で、学びの要素もさらに充実。

発見した化石はそのままプレゼント！思い出と一緒に持ち帰れます。

5．オリジナル恐竜グッズ

恐竜モチーフのオリジナルグッズを多数販売。

さらに、大恐竜パーク体験者限定でオリジナルカードをプレゼント！

施設・運営概要

名 称：ダイナソーアドベンチャーツアー ABURAYAMA FUKUOKA

開 業 日：2026年5月23日（土）

受 付：ABURAYAMA FUKUOKA 牧場側 インフォメーション

営業時間：平日10：00～18：00、休日9：00～18：00（最終受付は17:00まで）

運 営：JR九州リージョナルデザイン株式会社

体験料金：大恐竜パーク体験 1,000円、化石発掘体験 1,000円、セット券1,900円（税込）

【公式ホームページ】

https://www.eventcom.jp/dino_aburayama_fukuoka/

【施設マップ（牧場側）】