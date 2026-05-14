【Webクリエイター向け】世界的なデザイナーの技術を一気に学ぶチャンス！6/1（月）～4週連続！　大好評「ジェイコブ・ネルソン氏」セミナーのアーカイブ映像を無料配信！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）の4回にわたり、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、2024年～2025年に開催された世界的デザイナー、ジェイコブ・ネルソン氏によるオンラインセミナーのアーカイブ映像を無料配信します。なお、英語で実施されたセミナーですが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただきます。

■詳細・お申し込みはこちらから

▼6/1（月）AIが主導するUIデザインの未来 ～これから3年以内の変化と融合について～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174361/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174361/?rls)

※締切：2026年6月1日（月）20：00



▼6/8（月）Jacob Nelsonから学ぶ 2日間でマスターするUI デザイナーになる方法 「卓越したUIを作るゲーム、アプリ、ウェブサイト（Eラーニング）」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174375/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174375/?rls)

※締切：2026年6月8日（月）20：00



▼6/15（月）プロが隠すUIデザインの秘密～デザインをAIで劇的に向上させる方法～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174380/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174380/?rls)

※締切：2026年6月15日（月）20：00



▼6/22（月）プレイヤーとユーザーベースを維持し、成長させる方法を学ぶ ユーザーリテンション戦略講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174385/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174385/?rls)

※締切：2026年6月22日（月）20：00





講師を務めるジェイコブ・ネルソン氏は、多くのグローバル企業やローカル企業でリーダーポジションを歴任してきました。人気セミナーを一挙配信。ご興味をお持ちの方はこの機会にぜひお気軽にご視聴ください。



＜各回の日程と内容＞

■6/1（月）19：00～

「AIが主導するUIデザインの未来 ～これから3年以内の変化と融合について～」

AIは急速に多くの業界でツールやプロセスを置き換えつつあり、デザインも例外ではありません。AIをデザインプロセスに取り入れる方法を知らないと、ビジネスや顧客、そしてご自身のキャリアの成長が妨げられてしまう可能性があります。この流れに取り残されないように、情報を把握し今後を予想しておきましょう。



■6/8（月）19：00～

「Jacob Nelsonから学ぶ 2日間でマスターするUI デザイナーになる方法 『卓越したUIを作るゲーム、アプリ、ウェブサイト（Eラーニング）』」

このEラーニングは、全9コンテンツ（約15時間）で構成されており、2日間でUI デザイナーになるために必要なことをすべて学べる内容となっています。今回のセミナーでは、Eラーニングの概要を紹介し、クライアントや同僚を驚かせる「美しく」「使いやすく」「役立つ」デザインを作成する方法を紹介します。



■6/15（月）19：00～

「プロが隠すUIデザインの秘密～デザインをAIで劇的に向上させる方法～」

プロのUIデザイナーには、他の人よりも一歩先を行くための多くの秘密があります。これまで共有されてこなかった、多くのマスターデザイナーが明かしたくないUIデザインの「秘密のプロセス」を解説します。



■6/22（月）19：00～

「プレイヤーとユーザーベースを維持し、成長させる方法を学ぶ ユーザーリテンション戦略講座」

ゲームのプレイヤーやアプリ・Webサイトのユーザーが本当に価値を感じることや、それの価値を強化する方法について解説します。何に価値を感じているのか、を正しく理解し、サービスや製品を継続して利用してもらうための施策や今後の業務に活かしていきましょう。



※アーカイブ録画配信のため、ご質問には対応していません。

【アーカイブ録画配信】◆AIが主導するUIデザインの未来 ～これから3年以内の変化と融合について～◆Jacob Nelsonから学ぶ 2日間でマスターするUI デザイナーになる方法 「卓越したUIを作るゲーム、アプリ、ウェブサイト（Eラーニング）」◆プロが隠すUIデザインの秘密～デザインをAIで劇的に向上させる方法～◆プレイヤーとユーザーベースを維持し、成長させる方法を学ぶ ユーザーリテンション戦略講座

■日時

・2026年6月1日（月）19：00～20：00

AIが主導するUIデザインの未来 ～これから3年以内の変化と融合について～



・2026年6月8日（月）19：00～20：00

Jacob Nelsonから学ぶ 2日間でマスターするUI デザイナーになる方法 「卓越したUIを作るゲーム、アプリ、ウェブサイト（Eラーニング）」



・2026年6月15日（月）19：00～20：00

プロが隠すUIデザインの秘密～デザインをAIで劇的に向上させる方法～



・2026年6月22日（月）19：00～20：00

プレイヤーとユーザーベースを維持し、成長させる方法を学ぶ ユーザーリテンション戦略講座



■場所

オンライン開催



■登壇者

Webディレクター・コンサルタント・デベロッパー＆UI/UXデザイナー

ジェイコブ・ネルソン（Jacob Nelson）氏

ワシントン大学で情報管理を専攻し、修士課程で卒業。その後、デザインR＆D責任者、UX＆PX戦略責任者、デジタルマーケティング＆ブランド責任者など、グローバルおよびローカル企業で複数のリーダーポジションを歴任。スタッフォードシア大学、ワシントン大学のデザインメンターも務めた。キャリアを通じて数え切れないほどのサイト、アプリ、モバイルゲームプロジェクトに取り組み、彼のモバイルゲームはGooglePlayやAppStoreの「注目のゲーム」「トップチャート」で紹介されたこともある。また2018グローバルキャリアアワードで「ベストマーケティングチーム」賞を受賞。最近の出版物には、PX＆UXデザインに関する教育シリーズや、共同論文「メンタルヘルスに関する感情コンピューティング」（ヘルスケア向けゲームIoT）がある。



■対象

・ゲーム開発者

・ゲームデザイナー

・ゲームプランナー

・アプリ開発者

・アプリデザイナー

・プロダクトデザイナー

・Webデザイナー

・Web開発者

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・UXデザイナー

・UIデザイナー

・ユーザー／プレイヤー検索担当者

・プログラマ／開発者



■参加費

無料



■定員

各回60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



■詳細・お申し込みはこちらから

▼6/1（月）AIが主導するUIデザインの未来 ～これから3年以内の変化と融合について～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174361/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174361/?rls)

※締切：2026年6月1日（月）20：00



▼6/8（月）Jacob Nelsonから学ぶ 2日間でマスターするUI デザイナーになる方法 「卓越したUIを作るゲーム、アプリ、ウェブサイト（Eラーニング）」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174375/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174375/?rls)

※締切：2026年6月8日（月）20：00



▼6/15（月）プロが隠すUIデザインの秘密～デザインをAIで劇的に向上させる方法～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174380/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174380/?rls)

※締切：2026年6月15日（月）20：00



▼6/22（月）プレイヤーとユーザーベースを維持し、成長させる方法を学ぶ ユーザーリテンション戦略講座

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174385/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174385/?rls)

※締切：2026年6月22日（月）20：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「ジェイコブ・ネルソン アーカイブ映像配信」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼UI/UX基礎講座（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150188/?rls)



▼UXディスカバリー: プロダクト開発の調査フェーズをマスターしよう （eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/149411/?rls)



▼UIデザインのための精密なサイズとスペーシングシステム（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154584/?rls)



▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)