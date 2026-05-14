【Dior】2027年クルーズ コレクションに来場したセレブリティ
クリスチャン・ディオール合同会社
左から、マイリー・サイラス、マイキー・マディソン、サブリナ・カーペンター、ローレン・ハットン、グレタ・リー、ジス、アニャ・テイラー＝ジョイ
河合優実 (C)Getty Images
サブリナ・カーペンター (C)Getty Images
アル・パチーノ (C)Getty Images
ジス (C)Getty Images
マイリー・サイラス (C)Getty Images
グレタ・リー
アニャ・テイラー＝ジョイ (C)Getty Images
テイラー・ラッセル (C)Getty Images
ローレン・ハットン (C)Getty Images
アリソン・オリバー (C)Getty Images
マイキー・マディソン (C)Getty Images
ラキース・スタンフィールド (C)Getty Images
EJAE (C)Getty Images
アイリーン・グー (C)Getty Images
ミランダ・カー (C)Getty Images
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wQF8m1RSFXM ]
【お問合せ先】
2026年5月13日（現地時間）、ディオールはロサンゼルス カウンティ美術館（LACMA）にてジョナサン・アンダーソンによる2027年クルーズ コレクションを発表しました。日本からはグローバル アンバサダーの河合優実をお迎えしています。
また、サブリナ・カーペンター、アル・パチーノ、ジス、マイリー・サイラス、グレタ・リー、アニャ・テイラー＝ジョイ、テイラー・ラッセル、ローレン・ハットン、アリソン・オリバー、マイキー・マディソン、ラキース・スタンフィールド、EJAE、アイリーン・グ―、ミランダ・カーといった華やかなセレブリティたちが集結しました。
左から、マイリー・サイラス、マイキー・マディソン、サブリナ・カーペンター、ローレン・ハットン、グレタ・リー、ジス、アニャ・テイラー＝ジョイ
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グレタ・リー
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