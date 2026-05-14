【Dior】2027年クルーズ コレクションに来場したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月13日（現地時間）、ディオールはロサンゼルス カウンティ美術館（LACMA）にてジョナサン・アンダーソンによる2027年クルーズ コレクションを発表しました。日本からはグローバル アンバサダーの河合優実をお迎えしています。

また、サブリナ・カーペンター、アル・パチーノ、ジス、マイリー・サイラス、グレタ・リー、アニャ・テイラー＝ジョイ、テイラー・ラッセル、ローレン・ハットン、アリソン・オリバー、マイキー・マディソン、ラキース・スタンフィールド、EJAE、アイリーン・グ―、ミランダ・カーといった華やかなセレブリティたちが集結しました。

左から、マイリー・サイラス、マイキー・マディソン、サブリナ・カーペンター、ローレン・ハットン、グレタ・リー、ジス、アニャ・テイラー＝ジョイ

河合優実 (C)Getty Imagesサブリナ・カーペンター (C)Getty Imagesアル・パチーノ (C)Getty Imagesジス (C)Getty Imagesマイリー・サイラス (C)Getty Imagesグレタ・リーアニャ・テイラー＝ジョイ (C)Getty Imagesテイラー・ラッセル (C)Getty Imagesローレン・ハットン (C)Getty Imagesアリソン・オリバー (C)Getty Imagesマイキー・マディソン (C)Getty Imagesラキース・スタンフィールド (C)Getty ImagesEJAE (C)Getty Imagesアイリーン・グー (C)Getty Imagesミランダ・カー (C)Getty Images[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wQF8m1RSFXM ]

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