【Dior】2027年クルーズ コレクションに来場したセレブリティ

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年5月13日（現地時間）、ディオールはロサンゼルス カウンティ美術館（LACMA）にてジョナサン・アンダーソンによる2027年クルーズ コレクションを発表しました。日本からはグローバル アンバサダーの河合優実をお迎えしています。


また、サブリナ・カーペンター、アル・パチーノ、ジス、マイリー・サイラス、グレタ・リー、アニャ・テイラー＝ジョイ、テイラー・ラッセル、ローレン・ハットン、アリソン・オリバー、マイキー・マディソン、ラキース・スタンフィールド、EJAE、アイリーン・グ―、ミランダ・カーといった華やかなセレブリティたちが集結しました。



左から、マイリー・サイラス、マイキー・マディソン、サブリナ・カーペンター、ローレン・ハットン、グレタ・リー、ジス、アニャ・テイラー＝ジョイ



河合優実 (C)Getty Images


サブリナ・カーペンター (C)Getty Images


アル・パチーノ (C)Getty Images


ジス (C)Getty Images


マイリー・サイラス (C)Getty Images


グレタ・リー


アニャ・テイラー＝ジョイ (C)Getty Images


テイラー・ラッセル (C)Getty Images


ローレン・ハットン (C)Getty Images


アリソン・オリバー (C)Getty Images


マイキー・マディソン (C)Getty Images


ラキース・スタンフィールド (C)Getty Images


EJAE (C)Getty Images


アイリーン・グー (C)Getty Images


ミランダ・カー (C)Getty Images

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wQF8m1RSFXM ]


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TEL：0120-02-1947


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