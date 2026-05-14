5/22(金)・23(土)・24(日) SUPER FORMULA Rd.4-5鈴⿅情報第2弾！ 鈴⿅GPスクエア・イベント広場マップ大公開！家族みんなでワクワク全開！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)は、5/22(金)・23(土)・24(日)の3日間、鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)で開催される2026 SUPER FORMULA第4-5戦のイベント情報を発表いたしました。

＜2026 SUPER FORMULA Rd.4-5 SUZUKA CIRCUIT PRビジュアル＞

5月の鈴⿅はイベント広場が凄い！SUPER FORMULA史上過去最多となるブースがGP スクエアに大集結！ほぼノンストップのイベントステージを中心に、Honda RACING(HRC)、TOYOTA GAZOO Racing(TGR)、横浜ゴム、ボートレース振興会の大規模ブースに加え、チームブース、パートナーブースが目⽩押し！小さなお子様が楽しめるキッズコンテンツから、限定グッズ販売やノベルティ配布など大人も嬉しいコンテンツ多数！最大10,600円オフとなる『16-23ZERO円パス』や、土・日のパーク入園&アトラクション乗り放題&レース観戦がセットになった超お得な『レースデー・スペシャルパスポート』も大好評発売中！是⾮、ご家族でお越しください！

GPスクエア・イベント広場マップ大公開！

【GPスクエア・イベント広場】

日 時：

5/23(土) 08:00-17:00

5/24(日) 07:40-17:00

場 所：鈴⿅サーキットGPスクエア

備 考：ご入場には鈴⿅サーキット入園券が必要です https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/ticket/

※イベント広場マップはSUPER FORMULA 公式アプリ『SFgo』でもご覧いただけます https://superformula.net/sfgo/ja/

【注目ブース】『BOATRACE VR スプラッシュバトルトラック』

【水上のバトルをVRで再現！五感揺さぶるボートレーサー体験！】

2026 シーズン初登場！最先端のVR 技術で、ボートレーサーのスピードと迫力を全身で体感せよ！360度の映像に連動した風や振動、水しぶきなどの演出により、まるで本物のボートレーサーになったかのようなリアルな疾走感を再現！

場 所：ボートレース振興会ブース

備 考：4歳以上

費 用：無料

【注目ステージ１.】『挑め、情熱トークショー』

【HRC × 河森正治「挑め、情熱駆動」プロジェクト】

『マクロス』シリーズなどで知られるクリエイター・河森正治氏と声優の西田望見さんをゲストに迎え、モータースポーツの魅力を新たな視点で発信！

日 時：5/23(土) 12:20-12:50

場 所：イベントステージ

出 演：

河森 正治さん

西田 望見さん

加持 彩子さん(司会)

【注目ステージ２.】『アスリートコラボトークショー』

【SFドライバー × ボートレーサーコラボトークショー！】

5歳からのレーシングカート経験を元にボートレーサーになった板橋侑我選手をゲストに迎え、SUPER FORMULA イチのボートレース好きの阪口晴南選手、もてぎ大会での無線が話題になった大湯都史樹選手がアスリートコラボトークショー！

日 時：5/24(日) 12:40-13:00

場 所：イベントステージ

出 演：

板橋 侑我 選手

阪口 晴南 選手

大湯 都史樹 選手

笠原 美香、近藤 みやび(進行)

SFgoを持ってGO！鈴⿅市を周遊！おすすめスポット

SUPER FORMULA公式アプリ『SFgo』のミッションクリアで大量ポイント獲得のチャンス！サーキットへの道中、鈴⿅市の5 箇所に設置されたおすすめスポットへ立ち寄り、SFgo イベントチェックインでポイントGET！今回は5/18(月)から5/25(月)まで実施！この機会に是⾮、SUPER FORMULA地域連携パートナーの鈴⿅市を巡るモータースポーツツーリズムをお楽しみください！(SFgoとは https://superformula.net/sfgo/ja/)

▶︎ 鈴⿅市おすすめスポット(5箇所)

１. 椿大神社 (鈴⿅市山本町1871)

２. 新名神高速道路鈴⿅PA (鈴⿅市山本町634-4)

３. 鈴⿅市伝統産業会館 (鈴⿅市寺家3-10-1)

４. 勝速日神社 (鈴⿅市⽩子本町10-15)

５. 鈴⿅市観光協会 (鈴⿅市⽩子駅前17-12)

▶︎ サーキット観戦が『SFgo』でもっと楽しくなる！

SFgoは、あなたの推しドライバーをいちばん近くで応援できるスーパーフォーミュラ公式アプリ。好きなドライバーの目線映像で、レースの中に入りこむ。SFgoでしか聞けない、ドライバー無線を聞いてレース中のドキドキを感じる。スマホひとつで、いつでも・どこでも。好きなドライバーとつながる。それがSFgoです。

【SFgoについて詳しくは】 https://superformula.net/sfgo/ja/

▶︎ 鈴⿅市との地域連携パートナーシップについて

鈴⿅市とSUPER FORMULA を運営する株式会社日本レースプロモーション(JRP)はモータースポーツ振興と地域活性化等を目的に「地域連携パートナーシップ」を締結しており、今回のSFgoチェックインポイントの設置は鈴⿅市とのパートナーシップのもと実施に至りました。JRPでは地元から愛されるモータースポーツを目指し、2024年から国内5 サーキットの立地自治体をはじめ、周辺自治体や参戦チームが拠点を置くホームタウンとの連携強化に向けた取り組みを進めており、これまでに鈴⿅市(鈴⿅サーキット／三重県)、日田市(オートポリス／大分県)、村田町(スポーツランドSUGO／宮城県)、小山町・御殿場市・裾野市・静岡県(富⼠スピードウェイ／静岡県）、茂木町・栃木県(モビリティリゾートもてぎ／栃木県)、綾瀬市(San-Ei Gen with B-Max／神奈川県)の2県5市3町との締結を完了しています。

2026 SUPER FORMULA Rd.4-5 鈴⿅サーキット 大会概要

大 会 名：2026年 NGKスパークプラグ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦・第5戦

開 催 地：鈴⿅サーキット(三重県鈴⿅市)

日 程：

2026年5月22日(金) フリー走行1(FP1)、フリー走行2(FP2)

2026年5月23日(土) 第4戦 予選、決勝レース

2026年5月24日(日) 第5戦 予選、決勝レース

Ｈ Ｐ：

https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/

▶︎平日料金で全部満喫！『レースデー・スペシャルパスポート』

ビッグレースが開催される週末だけの土・日の「パーク入園」「アトラクション乗り放題」「レース観戦」がセットになったお得なチケットを使って、鈴⿅サーキットを家族で丸ごと楽しもう！

▶︎ 詳しくはコチラ https://www.suzukacircuit.jp/park/raceday-pass/

▶︎16歳～23歳は全部無料！『16-23 ZERO円パス』

16歳から23歳の方は5/23(土)・24(日)の2日間、「レース」も「アトラクション」もすべて“無料” 超お得な2日間が約束されている“スペシャルディズ”

▶︎ 詳しくはコチラ https://www.suzukacircuit.jp/superformula/1/ticket/16-23pass/

参考情報

・【SFgo GOLD会員限定】ピット見学ツアー 鈴⿅大会でも開催決定！あなたの応援をチームの力に。(https://superformula.net/sf3/release/26899/)

・国内最高峰のモータースポーツ“SUPER FORMULA” 鈴⿅大会の放送・配信情報および出演者決定！5/22(金)・23(土)・24(日) 2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権第4・5戦(https://superformula.net/sf3/release/26865/)

・5/22(金)・23(土)・24(日) SUPER FORMULA Rd.4-5鈴⿅サーキット いよいよ、鈴⿅！前売りチケット大好評発売中！最大10,600 円オフ！レースデー・スペシャルパスポート&16-23ZERO円パス販売中！(https://superformula.net/sf3/release/26821/)

・【2026 シーズン体制発表】モータースポーツ界のレジェンド・本山哲氏がエグゼクティブオフィシャルアンバサダーに就任！脇阪寿一氏、土屋武⼠氏ら超豪華メンバーが集結(https://superformula.net/sf3/release/24764/)