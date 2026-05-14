Y′s for men 2026 Spring/Summer POP-UP STOREをジェイアール名古屋タカシマヤ、小倉井筒屋にて開催

株式会社ヨウジヤマモト

Y's for menは、5月20日(水)よりジェイアール名古屋タカシマヤ 7階 特設会場、また小倉井筒屋 本館1階 シンボルゾーンにてPOP-UP STOREを開催いたします。

本POP-UP STOREでは、Y's for men 2026 Spring/Summerコレクションより、2型のシャツを展開いたします。いずれも分量感のあるシルエットと軽やかな着心地が特徴です。

フロント裾部分にロゴプリントを施したPOP-UP STORE限定シャツは、ミニマルなデザインの中にロゴを配し、シンプルな佇まいにアクセントを加えたデザインです。

また、背面にシグネチャーロゴを大胆に配したシャツは、シンプルなデザインながら存在感のあるアイテムに仕上げています。

なお、本アイテムはジェイアール名古屋タカシマヤ、小倉井筒屋でのPOP-UP STOREにて先行発売いたします。

LOGO PRINT FRONT HEM SHIRT

Black / Size 3

\40,700(税込)

※5月20日(水) ジェイアール名古屋タカシマヤ / 小倉井筒屋 POP-UP STORE限定発売

LOGO BACK PRINT SHIRT

Black / Size 3

\41,800(税込)

※5月20日(水) ジェイアール名古屋タカシマヤ / 小倉井筒屋 POP-UP STORE

※5月30日(土) THE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて先行発売、6月5日(金) 全国の直営店にて発売

Y’s for men

デザイナー山本耀司の創造性とデザイン哲学が凝縮された、緻密なテーラリングや個性的なシルエット、そしてシンプルなデザインでありながらも着心地や機能性に拘り、上質な素材を使用したコレクション。

公式オンラインストア

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO (https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c65/)

Y’s for men Official HP (https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys-for-men/)

Y’s for men Official Instagram(https://www.instagram.com/ysformenofficial/)

Y’s for men Official LINE (https://lin.ee/IKKf1xq)

Y’s for men 2025-26AW POP-UP STORE



ジェイアール名古屋タカシマヤ

開催期間：2026年5月20日(水)～6月2日(火)

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 7階 特設会場

住所：〒450-6001 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

営業時間：10:00 - 20:00

※最終日は19:00閉場

小倉井筒屋

開催期間：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

開催場所：小倉井筒屋 本館1階 シンボルゾーン

住所：〒802-8511 北九州市小倉北区船場町1-1

営業時間：10:00 - 19:00