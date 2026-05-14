5/28（木）無料セミナー『Substance Painter スキルアップ集中講座 ＜背景アセット編＞ 「なんとなく知っている」から「使える」へ。基本機能を総ざらい！ #ポリゴンナイト』を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月28日（木）、3DCGクリエイターの方を対象に、無料のオンラインセミナー『Substance Painter スキルアップ集中講座 ＜背景アセット編＞ 「なんとなく知っている」から「使える」へ。基本機能を総ざらい！ #ポリゴンナイト(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174687/?rls)』を開催します。



本講座は、ゲーム業界の3D背景モデラーを中心に、3Dキャラクターモデラーやテクニカルアーティストのスキルアップを目的に開催します。Substance Painterは多くの現場で使われている定番ツールですが、一通り触れられるものの設定の意図までは理解しきれていない、クオリティが頭打ちになっている、といった「初心者～中級者の壁」に直面している方も少なくないのではないでしょうか。

本講座では、その壁を突破するために、Substance Painterのテクスチャ制作ワークフローを基礎から整理し、「理解して使える状態」をめざします。ご興味のある方はこの機会にぜひご参加ください。



＜メインテーマ＞

【Substance Painter】サブスタンスペインター チュートリアル解説

樽アセットの作成方法について、Environment Holicで紹介している内容をベースに、現場で実際に起きるつまずきやすいポイントや見落としがちな設定、クオリティに直結する判断ポイントに加え、マテリアル設定の考え方についても解説します。実演を交えながら、なぜその設定になるのかをロジカルに紐解いていきます。「なんとなく使う」状態から脱却し、再現性をもってクオリティを高めるための考え方と実践力を身につける講座です。



▼【Substance Painter】サブスタンスペインター チュートリアルに関する記事

【Substance Painter】サブスタンスペインター チュートリアル講座（1）

https://3d.crdg.jp/env/2023/05/19/851/



【Substance Painter】サブスタンスペインター チュートリアル講座（2）

https://3d.crdg.jp/env/2023/05/19/976/



【Substance Painter】サブスタンスペインター チュートリアル講座（3）

https://3d.crdg.jp/env/2023/06/12/1242/



▼本講座で触れる記事

【Substance Painter】初心者向け！ベイク設定

https://3d.crdg.jp/env/2026/01/13/8211/

【Substance Painter】投影方法：ワープ投影（Warp Projection）について

https://3d.crdg.jp/env/2025/09/17/8472/

【Substance Painter】ラインの直線感を軽減したい場合のWarp設定

https://3d.crdg.jp/env/2025/07/16/7675/

Substance Painter スキルアップ集中講座 ＜背景アセット編＞ 「なんとなく知っている」から「使える」へ。基本機能を総ざらい！ #ポリゴンナイト

■日時

2026年5月28日（木） 19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

株式会社クリーク・アンド・リバー社 C&R Creative Studios

COYOTE 背景デザイナー

西村 ひさ子

愛知県出身。大学卒業後、クリエイティブアカデミーを経てC&R社 COYOTEに入社。現在は背景デザイナーの一人として、コンシューマーゲーム内のアセット制作を担当している。



■対象

・3DCGデザイナー

・キャラクターモデラー

・背景モデラー

・モーションデザイナー

・エフェクトデザイナー

・3Dを学ぶ学生



■参加費

無料



■定員

200名



▼「Substance Painter スキルアップ集中講座 ＜背景アセット編＞」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174687/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/174687/?rls)

※締切： 2026年5月28日（木） 19：30





【ポリゴンナイトとは】

3Dの知見を深めながらクリエイター交流が楽しめるセミナーです。オンライン開催会では100名超が集まるポリゴンナイト、2025年6月20日（金）に開催されたポリゴンナイトはリアル会場での実演と解説でしたが、申し込み80名、当日の参加者は70人に及び高い出席率となりました。

▼大盛況だった会場の様子



＜関連情報＞

▼3DCG背景デザイナーの為のまとめサイトENVIRONMENT HOLIC

https://3d.crdg.jp/env/



▼COYOTE

https://crdg.jp/games/cg/coyote3d/



▼C&R Creative Academy

https://www.cr-ca.com/





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

ポリゴンナイト運営事務局

TEL：03-4570-7087

Email：solution [アットマーク] hq.cri.co.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスを一部変更して掲載しています。

お手数ですが、ご連絡いただく際には［ アットマーク ］を、＠（半角）に置き換えてからお送りください。

▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)