「Girls place to be. vol.２」女性ファンの熱気に包まれ開催終了！

株式会社SVC

シティーホール五反田にて開催された

女性限定アイドルライブイベント

「Girls place to be. vol.２」 は、

Vol.1に引き続きたくさんの女の子たちにご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

本イベントは、

「女の子たちの居場所」「女の子が安心して推し活できる空間」

をコンセプトに立ち上げた女性限定ライブイベントで、

多くの女性ファンにご来場いただきました。

■ 開催当日の様子

会場となったシティーホール五反田には、

平日にもかかわらず、10代～20代を中心とした女性ファンが多数来場しました。

友人同士での来場や一人参加の方も多く、

女性限定イベントならではの落ち着いた雰囲気の中、

お目当てのグループのパフォーマンス時にはコールを行ったりしている姿も見られ、

それぞれが自分のペースでライブを楽しむ姿が印象的でした。

また、来場者特典として美容液やシリコンブラシを無料配布したり、

ヘアアイロンやミラー、ヘアスタイリング剤などを完備したパウダールームの用意、

来場者の方が可愛く写真を撮れるフォトブースの設置を行ったりと、

ライブ体験とあわせて楽しめる企画として来場者から好評をいただきました。

フォトブースの様子



■ 出演アーティスト＆ライブの様子

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◆ PastelCloset

イベントのトップバッターを務めたPastel Closet さんは、ポップで華やかな楽曲と、思わず笑顔になるようなパフォーマンスで、会場を多幸感あふれる空間へと彩りました。

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◆ RiNCENT♯

RiNCENT♯さんは、洗練され世界観と、華やかさと力強さを兼ね備えたパフォーマンスで、

会場の熱気をさらに高めるステージを披露しました。

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◆Sugar(ハート)Holic

Sugar(ハート)Holic さんは、“カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。”のコンセプト通り、

甘くとろけるようなパフォーマンスで観客席の女の子たちを虜にしました。

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◆ ChumToto

ChumTotoさんは、キュートでポップな世界観を存分に届けるステージで、

フロアを明るく彩りながら観客の視線を惹きつけるパフォーマンスを披露しました。



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◆可憐なアイボリー

可憐なアイボリーさんは、透明感あふれる歌声と繊細な表現力で、会場を優しく包み込むようなステージを披露。可憐な世界観で観客を魅了しました。

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◆ Onephony

イベントの大トリを務めたOnephonyさんは、眩しいほどのアイドルらしさとキラキラ輝く華やかなパフォーマンスで会場を一気に彩り、ときめき溢れるステージを披露しました。





■ 女性限定イベントとしての手応え

終演後には来場者から

「女性限定だからこそ安心して参加できた」

「また次回も来たい」

といった声が多く寄せられ、

本イベントのコンセプトが確かな形で届いた手応えを感じています。





■ 今後の展開について

「Girls place to be.」は、Vol.1・Vol.2の成功を受け、

女性限定アイドルライブイベントとして定期開催を予定しております。

次回公演は2026年８月開催予定です。

今後は

・イベント規模の拡張

・女性向けブランドとのコラボレーション

なども視野に入れ、

“女の子たちの居場所”を育てていくプロジェクトとして展開してまいります。





■ イベント公式SNS

Girls place to be. 公式X（旧Twitter）

https://x.com/SVCgirls_event

Girls place to be. 公式Instagram

https://www.instagram.com/svcgirls_event/

イベントの最新情報、出演者情報、当日の様子などは

公式SNSにて随時発信予定です。

■ 協賛企業募集について

―― 女性向けブランドとの共創を目指して

本イベントでは、

美容・コスメ・アパレル・ヘルスケア・ライフスタイルブランドなど、

女性向け商品・サービスを展開されている企業様との協賛を募集しております。

協賛メリット（一例）

来場者向けサンプリング・同梱配布

会場内フォトブース／装飾へのロゴ掲出

公式SNS・告知ビジュアルでの企業名掲載

女性ターゲットへのリアルな接点創出

「Girls place to be.」は、

女性向けリアルイベント × エンタメ × 体験型PR を掛け合わせた、

新しいコミュニケーションの場として、

企業様のブランディング・認知拡大にも貢献できるイベントを目指しています。





■ 取材・協賛に関するお問い合わせ

イベント取材、写真素材の提供、

次回開催・協賛に関するご相談は下記までご連絡ください。



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担当：尾崎

メール：production@s-vc.jp