株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社gamebiz（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、エンタメ業界に特化した人材紹介サービス『エンターエンタ』の企画・プロデュースを行い、同サービスが2026年5月14日より株式会社ONE.course（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武本一樹）によって提供開始されることをお知らせいたします。

エンタメ業界は今、大きな成長フェーズを迎えています。

ゲーム・アニメ・IPビジネス市場の拡大に伴い、業界全体で人材ニーズが急速に高まっている状況です。

こうした背景を受け、当社はゲーム・アニメ・エンタメ業界に特化した人材紹介サービスを開始いたします。

本サービスでは、業界構造や職種理解に精通したキャリアアドバイザーらが、「エンタメ業界で働きたい」という方に向けて、キャリア相談から求人紹介、選考対策まで一貫してサポートします。

また、サービス開始を記念し、エンタメ業界への転職・キャリア形成に役立つ無料オンラインセミナーも開催予定です。

エンタメ業界特化の人材紹介サービス『エンターエンタ』

2026年5月14日（木）より提供開始！

近年、ゲーム・アニメ・マンガなど日本のコンテンツ産業は、国内外で市場を大きく拡大しています。

各社は単なる制作だけでなく、「IPをどう育て、どう広げ、どう収益化するか」を重視するフェーズへ移行しています。

その結果、プロデューサー、マーケター、ライセンス担当、海外展開担当など、幅広いポジションで採用ニーズが高まっています。

一方で、

- どんな職種があるのかわからない- 自分の経験がエンタメ業界でどう活かせるかわからない- 求人票だけでは仕事内容の違いが見えづらい

といった理由から、挑戦したくても一歩踏み出せない求職者が多いのが現状です。

■本サービスでできること

１.エンタメ業界に特化した専門的な支援

ゲーム・アニメ・IPビジネス領域に詳しいキャリアアドバイザーが、業界構造から職種理解まで丁寧にサポート。

「エンタメ業界で働きたいが、何から考えればいいかわからない」という段階から相談できます。

２.あなたの経験を“エンタメ業界向け”に翻訳

異業種・他職種で培った経験を、エンタメ企業に伝わる言葉で整理。

自分では気づきにくい強みを可視化し、転職市場での訴求力につなげます。

３.幅広い職種に対応した転職支援

プロデューサー、ディレクター、マーケター、ライセンス、商品企画、海外事業、事業開発、デザイナー、クリエイター、エンジニア、プログラマーなど、幅広い職種への転職を支援。

ビジネス職からクリエイティブ職まで、幅広いキャリア選択肢に対応しています。

４.未経験から経験者まで支援可能

ポテンシャル採用を目指す若手層から、キャリアアップを目指す即戦力層まで支援いたします。

経験やキャリア段階に応じて、最適な転職の進め方を提案できます。

さらに、「エンターエンタ」にはエンタメ業界経験者に相談できる機会も！

「どんな職種があるのかわからない」「自分の経験がどう活かせるかわからない」「求人票だけでは違いが見えない」といった悩みに対して、実際にエンタメ業界で働いた経験のある人に相談できる機会があります。

現場感のあるリアルな視点で、転職検討を後押しします。

※一部対象者向け

エンタメ業界の“今”と“転職市場”を知る

無料セミナー開催決定！

サービス開始にあわせて、エンタメ業界への転職を検討している方を対象とした無料セミナーを開催いたします。詳細は後日、公式サイトや公式SNSで公開予定です。

本セミナーでは、拡大を続けるエンタメ業界の最新動向や、企業が採用時に重視しているポイントなどをわかりやすく解説します。

さらに、各業界で活躍する現役エンタメ業界人による講演も予定しており、求人票や一般的な業界情報だけでは見えにくい、現場視点のリアルな話を聞ける機会となります。

エンタメ業界に興味はあるものの、

エンタメ業界に興味はあるが、何から始めればいいかわからない

未経験から挑戦できる職種を知りたい

自分の経験が活かせるか知りたい

業界の最新トレンドを把握したい

といった悩みを持つ方に向けて、業界理解を深め、次のキャリアを考えるきっかけを提供します。

【概要】

セミナー名：エンタメ業界の“今”と“転職市場”を知る無料セミナー

参加費：無料

対象：エンタメ業界への転職に関心のある方

内容（予定）：

・拡大するエンタメ業界の最新動向

・今求められている職種・スキル

・エンタメ企業が採用で見ているポイント

・現役エンタメ業界人による講演

早期登録キャンペーン！

「エンタメ企業トッププレイヤーとの個別キャリア相談会」＆「書類添削」

エンターエンタのサービス開始を記念して、2つの早期登録キャンペーンを実施いたします。

１.エンタメ企業トッププレイヤーによる個別キャリア相談会

5月～7月末までに登録していただいた方のうち、希望者の中から抽選で100名様に「現役エンタメ企業のトッププレイヤー」との個別キャリア相談会を提供いたします。

◯内容

・キャリアアドバイザーと現役エンタメ業界人（役員クラス・現役プロデューサー等）によるキャリア相談会となります。

・キャリアアドバイザーから、経歴や興味のある業界、お悩みごとのヒアリングをさせていただきます。

・その内容を元に、現役エンタメ業界人からのフィードバックをさせていただきます。

・所要時間は30分～45分を想定しております。

◯実施予定日

・5月～8月末

◯注意事項

・アンケートフォームは、エンターエンタへのご登録後、キャリアアドバイザーよりご案内いたします。

・キャリア相談会は、アンケートフォームにご回答いただいた方の中から抽選で100名様を対象に実施いたします。

・実施内容は、キャリアに関する一般的なご相談のみとなります。具体的な企業や求人のご紹介は行いません。

・本キャリア相談会の内容は、選考とは一切関係ございません。

・本キャリア相談会は、オンラインにて実施いたします。

・本キャリア相談会は、エンタメ業界への転職にご興味のある方向けのサービスです。それ以外の方のお申し込みはご遠慮ください。

・ご年齢、ご経歴、転職のご意向によっては、サービスをご提供できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

・面談するトッププレイヤーはお選びいただけません。ご年齢、ご経験、転職のご意向を元にご提案させていただきます。

・遅刻またはキャンセルをされる場合は、お早めにご連絡ください。

・抽選結果は、当選した場合のみこちらからご連絡いたします。

・ご希望の日時に空きがない場合は、キャリアアドバイザーのみとの面談となる場合がございます。

◯申し込みステップ

1.エンターエンタに登録

2.キャリアアドバイザーからのメッセージを確認

3.メッセージ内リンクからアンケートに回答

4.キャリアアドバイザーから相談会詳細（日時・面談相手）が届きます

5.オンラインご参加

２.エンタメ企業社長クラスによる履歴書／職務経歴書添削

あなたが転職したい業界のプロフェッショナルが履歴書もしくは職務経歴書を添削。

5 月～7 月末に登録および履歴書／職務経歴書を提出いただいた方限定で、エンタメ企

業の経営層が直接添削いたします！

◯内容

・エンタメ企業の社長クラスが、提出いただいた履歴書もしくは職務経歴書の添削を行い

ます。

・履歴書／職務経歴書の添削・フィードバックはキャリアアドバイザーを通して、マイ

ページからご連絡いたします。

◯実施予定日

・5 月～8 月末

◯注意事項

・履歴書／職務経歴書はエンターエンタのマイページからご提出ください。

◯申し込みステップ

1.エンターエンタに登録

2.キャリアアドバイザーからのメッセージを確認

3.エンターエンタのマイページから履歴書／職務経歴書を提出

4.キャリアアドバイザーからフィードバックが届きます

人材紹介サービス「エンターエンタ」 基本情報

■株式会社ONE.courseについて

人材紹介事業に特化したATS「人材紹介ONE」を運営・展開している。ATSの提供に加え、人材紹介事業の立ち上げ支援や、自社での人材紹介事業運営も手がけており、これまで支援・運営してきた人材紹介事業は30件に及ぶ。自社では、観光旅行業界に特化した人材サービス「レジャリスト」や「レジャワーク」を運営しており、業界特化型の人材紹介事業において、実務に基づいた事業設計・業務改善・集客支援に強みを持つ。

■株式会社gamebizについて

ゲーム・エンタメ業界に特化した業界専門ニュースメディア「gamebiz」の運営会社。業界全般の最新動向、企業決算、業界分析、インタビュー記事を中心に配信している。一般消費者向けのゲームメディアと異なり、経営・IR・投資・業界分析の記事を多く配信している点が大きな特徴。ゲーム会社や業界関係者が主要読者層であり、業界に特化したスピーディーな最新情報の提供によりユニークユーザー数は1,200万を誇る。

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://gamebiz.jp/enter-enter/

公式X：@enterenter_gb（https://x.com/enterenter_gb）

公式Instagram：@enterenter_gb（https://www.instagram.com/enterenter_gb/）

公式TikTok：エンターエンタ（https://www.tiktok.com/@gamebiznews）

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