【GWに旅行を諦めてしまった人必見】週末のスキマ日程にロジタビで賢く！この時期おすすめな「おトクの旅行先5選」を発表

Skyscanner Limited

世界中の航空会社・旅行会社・ホテルなど約1,200の旅行パートナーから最適な旅行プランを提供する” グローバル旅行アプリ” Skyscanner Japan株式会社（本社：東京都港区、以下スカイスキャナー）は、最大12連休となった2026年のゴールデンウィークを終え、「物価高などの影響で旅行をあきらめてしまった」という方へ向けて、混雑を避けて賢く旅を楽しむロジタビの提案として、週末2泊3日以内で行ける「おトクな海外旅行先5選」を発表いたします。

2026年のゴールデンウィークは、日並びにより最大12連休という大型連休となった一方で、円安や物価高による「費用の懸念」から、海外旅行をあきらめざるを得なかった方も多いのではないでしょうか。

しかし、GWの旅を見送った方こそ、今がチャンスです。混雑と価格がいちばん落ち着く5月中旬～6月は、年間で最もコスパの高い海外旅行シーズンの1つ。スカイスキャナーは、データに基づき賢くパフォーマンスを最大化させる旅のスタイル「ロジタビ」を通じて、GWに旅をあきらめた方にこそ、この時期ならではのスマートな旅をご提案します。

金曜日夜～日曜日の週末2泊3日でリフレッシュ！航空券価格のおトクな海外旅行先5選

スカイスキャナーの最新価格データと、各都市の気候や旅行のしやすさを掛け合わせ、この時期ぴったりの週末2泊3日でいけるおすすめの海外旅行先5選をご紹介します。

清州（韓国）

航空券価格が安定しており、2泊あれば近隣の歴史都市・公州や扶余まで足を伸ばすなど、一歩踏み込んだ「ロジタビ」を楽しめます。空港から市内へのアクセスが良く、夜は地元で人気のサムギョプサル通りを堪能し、翌日は壁画村やドラマロケ地をゆったり巡るなど、韓国の原風景を味わう3日間に最適です。

バンダルスリブガワン（ブルネイ）

直行便の活用で意外にも手頃にアクセスでき、現地での出費を抑えつつ贅沢気分を味わえる高コスパな旅先です。黄金のモスクや世界最大の水上集落に加え、ボートでマングローブの森へ向かい「天狗猿」を探すリバーサファリまで体験可能。手付かずの自然と豪華な建築が共存する、贅沢な週末を過ごすのにふさわしい目的地です。

ハノイ（ベトナム）

5月～6月は航空券価格が下がりやすく、現地の物価安を活かして高級スパやディナーを連日贅沢に組み込めるのが魅力です。中一日をフルに使えるため、世界遺産のハロン湾クルーズへ日帰り旅行に出かけることも可能。旧市街の活気あるストリートフードを楽しみながら、フレンチコロニアルの美しい街並みに浸る、大満足の3日間が叶います。

ルソン島（フィリピン）

便数が多く「すべての場所から探す」機能でも常に上位に入る、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る目的地です。2泊あればマニラ市内の歴史地区散策に加え、絶景を望むタガイタイや古都ビガンなどへのプチ遠征も現実的。近場の南国リゾートとして、仕事帰りのフライトを活用して日常を忘れ、アクティブにリフレッシュしたい方に選ばれています。

ケアンズ（オーストラリア）

直行便で約7時間半、時差わずか1時間という近さながら、2つの世界遺産を持つ本格リゾートがケアンズの魅力。5月以降は長い雨季が明け、グレートバリアリーフへのクルーズが本格解禁。日帰りでシュノーケリングやダイビングを楽しんだ後、夕方にはケアンズ市内に戻れるアクセスの良さが「ロジタビ」向きです。

人気YouTuber「むっかな」による釜山での“ロジタビ実践動画”も公開

“ロジタビ”という旅スタイルをさらに体現するため、スカイスキャナーは人気YouTuber「むっかな」と特別コラボレーションを実施しました。動画では、彼らが釜山を旅しながら“ロジタビ”を実際に体験する様子を紹介。コストパフォーマンスを最大化することに焦点を当てた、よりスマートでデータドリブンな旅スタイルを体現しています。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=S3dWV-LNrKE

■人気YouTuber「むっかな」インタビュー

――単に安さを追求するだけでなく、人気観光地と同じくらい魅力的な場所を探すことで、体験をよりリッチにする「ロジタビ」。実際に体験してみていかがでしたか？

「ロジタビ」は単に価格を抑えるだけでなく、自分たちでは辿り着けない新しい選択肢を提案してくれる点が魅力です。混雑を避けつつ「満足できるポイント」を極限まで追求した結果、費用を抑えながらも通常より満足度が高い旅を実現できました。目的地を決めるところから仲間と楽しみながら計画でき、終わったあとの充実感もひとしおな、友人にも勧めたい旅のスタイルです。

――スカイスキャナーを使ってみて、どのような点に魅力を感じましたか？

「ここは高いだろうな」と勝手に思い込んで避けていた場所でも、一瞬で比較して最もおトクな候補を提示してくれるので、海外旅行への心理的なハードルがぐっと下がりました。また、出発日が1日ずれるだけで航空券の価格が大きく変わることを視覚的に知れるのも大きな発見でした。価格推移をしっかり確認した上で日程を決められるのは、賢く旅をしたい人にとって最高の機能だと思います。

むっかな プロフィール

SNS総フォロワー数124万人を誇る「むっかな」は、Z世代から高い支持を集める人気カップルクリエイターです。トレンドを自然に取り入れながら、視聴者が「真似したい」と感じるリアルで親しみやすいライフスタイルを発信しており、YouTubeでは日常のユーモラスな会話や息の合った掛け合いで幅広い共感を獲得しています。ファンからは「面白すぎる」「憧れのカップル」と評され、TikTok・YouTubeの両プラットフォームで継続的に人気を伸ばしています。さらに、東京ガールズコレクションなどのイベント出演を通じて存在感を拡大しており、日本で最も話題性があり、急成長しているZ世代カップルクリエイターとして注目を集めています。

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_5rXNI5ouObGYpYKZ3lVGA

・Instagram：https://www.instagram.com/mkn_mk510/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@mukkana0510

ピークをずらし、価値を最大化する。- スカイスキャナー トラベルエキスパート 岡田 健太郎-Skyscanner Japan トラベルエキスパート 岡田 健太郎

最大12連休のGWが明けましたが、旅行を見送られた方にこそ、5月～6月は一年の中でも海外旅行を快適かつ賢く楽しめるベストシーズンのひとつです。

私たちが提唱する『ロジタビ』の醍醐味は、データに基づき、限られた時間と予算を最大の体験価値へ変換することにあります。混雑を避けゆったり過ごせるこの時期は、まさにその真価を発揮できるタイミングです。目的地を固定せず予算から逆算する「すべての場所から探す」機能を活用すれば、週末旅行でも驚くほどの満足感を得られる『最適解』がすぐに見つかります。私たちはテクノロジーの力で、皆様が自信を持って新しい体験へ踏み出せるよう、これからも質の高い選択肢を提供し続けてまいります。

時間がなくても後悔しない旅先選びのために。ぴったりなグローバル旅行アプリ スカイスキャナーのご紹介

スカイスキャナーでは旅行者の様々なニーズに併せてフライト、ホテル、レンタカーなどの旅のオプションのリサーチと予約を簡単にし、時間とお金の節約をする機能を提供しております。どんなタイミングでも、スカイスキャナーを利用すればお手軽に旅行計画を行うことが出来ます。

1.包括的な検索機能

スカイスキャナーは、先進のテクノロジーを活用して旅行計画をシンプルにし、毎日1,000億件以上の価格データを検索して、旅行者に最適なオプションを提供します。世界中の1,200以上の航空会社、旅行代理店、ホテル、レンタカーの情報を一つのプラットフォームで検索・比較することができます。ユーザーは、目的地や日付に関係なく、最適な旅行オプションをすぐに見つけることができ、効率的に旅行の計画を立てるお手伝いをいたします。

2. お得に効率よく旅行が出来るような便利なツールが満載！

スカイスキャナーには、より旅行の計画を簡単にするための便利な機能を３つ搭載しています。

・「すべての場所から探す」機能

旅の目的地がまだ決まっていない場合、航空券の価格を確認しながら、全世界の中から目的地を選ぶことができます。こんな場所で走ったら楽しそう、という都市に巡り合えるかも！

・「プライスアラート」機能

希望する旅行日程や目的地の価格を追跡し、リアルタイムで価格の変動を通知します。最もお得なタイミングで予約が可能で、費用を抑えることができます。

・「カレンダー／チャート表示」機能

1か月の全ての価格を一覧で見ることができます。お得な出発日を簡単に検索することが可能です。

・「DROPS」機能

この機能では、過去7日間で記録された最安航空券価格と比較して、20%以上値下がりしたフライトを表示します。旅行者は「DROPS」にチェックを入れるだけで、お得な航空券を簡単に見つけることができます。

3.旅行者に優しい、公正・誠実・透明性のある価格宣言

スカイスキャナーは旅行者を第一に考えるブランドであり、常に共感、正直さ、透明性を重視しています。私たちは偏りなく、公平な情報を提供し、不安を煽るような手法や購入を迫るようなプレッシャーは一切かけません。隠れた料金や、クッキーによる価格引き上げもありません。

Skyscanner Japan 会社概要

スカイスキャナー(https://www.skyscanner.jp/mobile.html)は、簡単かつ安心して旅行を計画・予約できるよう、世界をけん引するグローバル旅行アプリです。毎月、スカイスキャナーは180か国37言語で数百万人の旅行者と1,200以上の信頼できる旅行パートナーをつなぎ、最適なフライト、ホテル、レンタカーのオプションを提供しています。 2003年に設立されたスカイスキャナーは、ヨーロッパ、アジア太平洋、北アメリカに拠点を持っており、データと洞察に基づいて旅行者を最優先に考えたイノベーションを開発してきました。スカイスキャナーは最新のテクノロジーを活用して、旅行における煩雑な要素を簡素化、誠実で透明性のあるソリューションを提供します。毎日1,000億件以上の価格を検索することで、旅行者が「最良の選択肢をすべて一か所で確認できる」安心を実現しています。

【会社概要】

会社名 ：Skyscanner Japan株式会社

設立年月 ：2015年7月

コーポレートサイトURL ：http://www.skyscanner.jp/mobile.html(https://www.skyscanner.jp/mobile.html)

アプリダウンロードURL ：https://skyscanner.app.link/(https://www.skyscanner.net/mobile.html)

対応OS ：iOS/Android