料理研究家リュウジさん・声優安元洋貴さん監修。構想から約1年、“至高のバズメニュー”が遂に完成！ガーリックとベーコンが効いた「おたマヨ(R)」を使用した商品もラインアップ！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、料理研究家リュウジさんと声優の安元洋貴さんに監修いただき、すしの更なる進化と可能性を追求した、おすし5商品、サイドメニュー1商品を、5月20日（水）より全国のスシローにて販売いたします。

この度、「料理のお兄さん」として自炊の楽しさを広めようと多方面で活躍し、SNSを含めた総フォロワー数1130万人の料理研究家リュウジさんと、ナレーション活動に加えて数多くのドラマCDやゲーム作品などに出演している声優の安元洋貴さん監修の商品がスシローに登場いたします。

今回のコラボは2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」に投稿された動画がきっかけでスタートしました。お2人に監修いただいた商品はおすし5商品、サイドメニュー１商品の計6商品です。スシローの仕入れや商品開発の想いとリュウジさんと安元さんのこだわりを掛け合わせ、何度も打ち合わせを行い、構想から約1年でようやく納得のいく商品が完成しました。

「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」と「漬けえんがわ レモンだれがけ」は、大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜の上にリュウジさんが開発したオリジナルの“塩レモンだれ”をかけたさっぱりとしたおすしです。「漬けびん長 マヨとレモンだれがけ」にはネタと香味野菜の間にマヨソースをのせており、マヨのコクがやわらかい食感のびん長の旨みを引き立てています。「あなごアンデス紅塩レモン」は、炙った煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをとトッピングすることで、香ばしさとレモンのさわやかな香りが食欲をそそる一皿に仕上げました。ジャンクな旨さがたまらない「まぐろ納豆ガーリック軍艦」は、納豆と漬けにしたまぐろの上に、リュウジさんのレシピの醍醐味であるジャンクさを感じられるようにガーリックを利かせました。

さらに、声優安元洋貴さんと料理研究家リュウジさんが共同開発した、フライドガーリックとベーコンとブラックペッパーの風味が利いた超濃厚な背徳マヨ「おたくのマヨ」通称「おたマヨ(R)」を使用した「おたマヨロール」と「おたマヨで食べる フライドポテト」も登場いたします。ジャンクな味わいの「おたマヨ(R)」との相性が抜群ですのでぜひご賞味ください。

この機会に料理研究家リュウジさんと声優の安元洋貴さん監修の“至高のバズメニュー”を全国のスシローでお楽しみください。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※SNSを含めた総フォロワー数は、2026年5月11日時点です。

“至高のバズメニュー”商品概要

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：漬けびん長 マヨとレモンだれがけ

■価 格：税込200円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数25.5万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の塩レモンだれを再現しました。レモンの酸味と香り、マヨのコクがやわらかい食感のびん長の旨みを引き立てます。リュウジさんのアイデアで大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜をトッピングしました。

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：漬けえんがわ レモンだれがけ

■価 格：税込200円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数25.5万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の塩レモンだれを再現しました。レモンの酸味と香りがえんがわの脂と相性が良く、後味をすっきりとさせてくれます。リュウジさんのアイデアで大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜をトッピングしました。

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：あなごアンデス紅塩レモン

■価 格：税込280円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数14.9万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

炙った煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをトッピングしました。香ばしさ、レモンの爽やかな香りが食欲をそそる一皿です。豊富なミネラルを含んだアンデス紅塩とレモンの酸味が柔らかなあなごの旨みを引き立てています。

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：まぐろ納豆ガーリック軍艦

■価 格：税込150円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数34万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさん考案の軍艦です。漬けにしたまぐろと納豆の上にフライドガーリックをのせました。ガーリックでジャンクな旨さがたまらない商品です。

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：おたマヨロール（えび天）

■価 格：税込200円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数29.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

※愛知県、三重県、岐阜県、スシロー道頓堀店では上えび天での販売となり、価格が異なります。

料理研究家リュウジさんと声優の安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ(R)）」を使用したえび天ロールです。フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされている、ジャンクな味わいの「おたマヨ(R)」が味の決め手。店内で揚げたえび天、フレッシュアボカド、たまごと「おたマヨ(R)」の相性が抜群です。

リュウジ＆安元洋貴コラボ

■商品名：おたマヨで食べる フライドポテト

■価 格：税込200円～

■販売期間：2026年5月20日（水）～販売予定総数38.3万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り対象外。

料理研究家リュウジさんと声優の安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ(R)）」をディップして食べるフライドポテトです。フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされているジャンクな味わいの「おたマヨ(R)」に、店内揚げでサクっと食感のフライドポテトがベストマッチ！

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです

「おたマヨ(R)」概要

おたくのシリーズとは、ゲームをしているとき、漫画を見ているとき、アニメを観ているとき、食事をすることすら忘れ、ただその世界に没頭したいとき、食事に手間をかけたくないけどジャンクで、濃くて、すぐに食べられる食事がしたいという欲望に応える商品シリーズ。

「鬼灯の冷徹」の鬼灯役をはじめ、「弱虫ペダル」の金城真護役など、人気作品のキャラクターボイスを務め食通としても知られる声優・安元洋貴が統括プロデューサーを務め、シリーズ第1弾の「おたくのマヨ」は、友人でもある料理研究家リュウジをスーパーマヨバイザーに迎え、オンライン限定発売にもかかわらず計3万本の大ヒットを記録。

≪デジロー店舗で展開≫“おたマヨくん”到着音概要

本キャンペーン期間中、「デジタル スシロービジョン」、通称「デジロー」を導入している店舗にて、「おたマヨ(R)」のイメージキャラクターである“おたマヨくん”（CV.安元洋貴）が商品の到着をお知らせいたします。「おたマヨ(R)」を使用している「おたマヨロール」と「おたマヨで食べる フライドポテト」のご注文で、オリジナル到着音をお楽しみいただけます。

おたマヨくん

フォロー＆リポストキャンペーン概要

スシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年5月20日（水）AM7時30分以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で39（ジャンク）名さまに、『スシローで使えるお食事券5,000円分』が当たるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：2026年5月20日（水）～6月7日（日）

■応募方法：

１.スシロー公式Xアカウントをフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをいいね＆リポスト

※初回は2026年5月20日（水）AM7時30分以降に投稿予定

■賞品・当選人数：『スシローで使えるお食事券5,000円分』×39（ジャンク）名さま

料理研究家リュウジさん・声優安元洋貴さんについて

料理研究家リュウジさんについて

料理研究家。1986年、千葉市生まれ。XやYouTubeで日々更新する料理動画やレシピが、「簡単に爆速で美味しく作れる」と大人気。YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」の登録者数は550万人以上、SNSを含めた総フォロワー数は1130万人を超える。2020年、『ひと口で人間をダメにするウマさ！リュウジ式悪魔のレシピ』（ライツ社）で「第7回料理レシピ本大賞」を受賞。22年には、定番料理100品のレシピを集めた『リュウジ式至高のレシピ』(ライツ社）で「第9回料理レシピ本大賞」を受賞し、2度目の栄誉に輝く。「料理のお兄さん」として自炊の楽しさを広めようと、多方面で活躍している。

リュウジさんからのコメント

食通の安元洋貴さんと僕で本気で作った「おたマヨ(R)」、スシローのえび天やポテトとの相性がマジで異常です。濃くてガツンとくる最高のジャンク味なので、日々の疲れを吹き飛ばしたい時にぜひ味わってください！

※SNSを含めた総フォロワー数は、2026年5月11日時点です。

声優安元洋貴さんについて

3月16日生まれ。山口県出身。主な出演作は、「鬼灯の冷徹」鬼灯役、「BLEACH」茶渡泰虎役、「キン肉マン 完璧超人始祖編」バッファローマン役、「アクアマン」アクアマン役など。ナレーション活動に加えて、数多くのドラマCD、ゲーム作品などに出演している。

安元洋貴さんからのコメント

思えば遠くへ来たもんだ。「おたマヨ(R)」がまさかここまで来るとは。リュウジくんと真面目に向き合いました。その結果産まれたこの子達。中々のパンチ力を持っております。吹っ飛ばされないように、地に足つけてガッツリ楽しんでください！

今回の商品開発にあたって、完成までの道のりをリュウジさんのYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」にて公開いただいております！

スシローとリュウジさん、安元さんのこだわりが伝わる動画となっております。

ぜひご視聴ください。

▼YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」

http://www.youtube.com/@ryuji825