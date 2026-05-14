本日21:00よりLeminoで独占無料配信開始！次のステージに進む35人は果たして…第2回順位発表式！『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』 #8

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2026年5月14日(木) 21:00より、日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃8を「Lemino」にて独占無料配信を開始します。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

Lemino特設ページ :https://x.gd/l3FSf

先週配信された#7では、練習生たちが自らの武器を懸けて挑んだ「ポジション評価」の結果が大きな反響を呼びました。現場投票の個人順位では、Official髭男dismの「宿命」で圧倒的な輝きを放ったJAEYONG(ジェヨン)が1位の座を射止めた一方、チーム戦では「Natural」が見事なチームワークで勝利を収め、メンバー全員が50,000ベネフィットを獲得。このボーナス票を含めた最終順位では、KOTARO(浅香 孝太郎)が1位となり、激しい順位変動が巻き起こりました。

今夜配信の#8は、いよいよ第2回順位発表式が行われます。現在残っている50人の練習生のうち、次のステージに進めるのは上位35人のみ。15人がこの場で夢の舞台を去るという過酷な現実が待ち受けています。果たして、熾烈なトップ争いを制して1位の椅子に座るのは誰なのか。そして、生存ラインの当落線上に立つ練習生たちの運命は。一瞬たりとも目が離せない、残酷でドラマチックな瞬間が映し出されます。

そして、次のミッションである「コンセプト評価」も同時に動き出します。今回の「コンセプト評価」のために書き下ろされた楽曲は、禁断の物語をダークに描く「BLACK ANGEL」、夢を追う少年の熱い想いを刻むJ-ROCK「DREAMER」、ラテンのグルーヴが炸裂する「Fuego」、圧倒的な自信を叩きつける「KICK」、そして猫のようなツンデレを描く「Neko(ねこ)」の5曲。これらの楽曲と練習生をマッチングさせるのは、国民プロデューサーおよびSEKAI プロデューサーの皆さんによる投票結果です。自身にふさわしい曲として選ばれたのはどの楽曲なのか。自らの志望と国民プロデューサー＆SEKAI プロデューサーの期待が交錯する中、練習生たちの新たな挑戦が幕を開けます。

皆さまにおかれましては大変ご多忙中とは存じますが、何卒貴社媒体にてご紹介賜りますようお願い申し上げます。

■投票方法

1.国民投票サイトにアクセス

国民投票サイト：https://vote.produce101.jp/(https://vote.produce101.jp/)

2.「dアカウント」でログイン

3.投票したい練習生を選択し、投票ボックスから投票

※投票できる回数は1日1回(0時～23時59分)です。

≪Lemino投票(追加投票)≫

Leminoアプリをダウンロードするともう1票投票が可能です。

※毎回Leminoアプリの作品詳細からアクセスしてください

※現在、投票は行われておりません。次の投票が開催されるまで、しばらくの間お待ちください。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■#8サムネイル素材URL：https://16.gigafile.nu/0822-d2eed2360488ce8bf1a48a302b7518296

■クレジット：(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■「PRODUCE 101 JAPAN 」とは？

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こしました。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定。これまでJO1・INI・ME:Iがメジャーデビューを果たし、それぞれがめざましい活躍を見せています。

■PRODUCE101 JAPAN 新世界

【Lemino特設ページ】https://x.gd/l3FSf(https://x.gd/l3FSf)

【番組公式サイト】 https://produce101.jp/(https://produce101.jp/)

【番組公式SNS】

X：https://x.com/produce101jp_(https://x.com/produce101jp_)

Instagram：https://www.instagram.com/produce101japan_official/(https://www.instagram.com/produce101japan_official/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@produce101japan_official(https://www.tiktok.com/@produce101japan_official)

YouTube：https://www.youtube.com/@PRODUCE101JAPAN(https://www.youtube.com/@PRODUCE101JAPAN)

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/(https://lemino.docomo.ne.jp/)

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。