蝉谷めぐ実『見えるか保己一』が第39回山本周五郎賞受賞！

株式会社KADOKAWA

2026年5月14日（木）に「第39回山本周五郎賞」（主催：一般財団法人 新潮文芸振興会）の選考会が行われ、株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）より26年3月13日（金）に刊行しました、蝉谷めぐ実著『見えるか保己一』が受賞しました。

【蝉谷めぐ実特設サイト】https://kadobun.jp/special/semitani/

【『見えるか保己一』試し読み】https://kadobun.jp/trial/mierukahokiichi/entry-148624.html

選考委員を代表して選考経過を述べた小川哲氏は、「見えない人になにが見えてるか、逆説的な問いかけが素晴らしかった」「一見すると塙保己一の伝記にみえるが、伝記として描く国学者としての描写はカットして、心情・周囲の人々、どこまでも見えないということを描き切った覚悟を評価した」「新しいことをやった、想像もつかないところに連れて行ってくれたところがよかった」と評しました。

この日の会見で蝉谷氏は、「これまでとは書き方、考え方がちがった。何度も筆が止まり、編集者と話し合いをしながら（執筆した）。これまでとは違う作品になった。その作品がこうやって評価され、受賞になったのは自分の中でも背骨になる、自信になったところです」と受賞の喜びを語りました。

江戸時代後期に活躍した全盲の国学者・塙保己一（はなわ ほきいち）を主人公に、学者としての輝かしい経歴の裏にあった周囲とのすれ違い、それゆえの苦悩を濃密に描いた本作。この機会にぜひ読んでみてください。

「第39回山本周五郎賞」の選考委員は、伊坂幸太郎氏、江國香織氏、小川哲氏、今野敏氏、三浦しをん氏の5名。贈呈式は6月に開催される予定。選考経過は、「小説新潮」7月号誌上に掲載されます。

山本周五郎賞に関してはこちらから

https://www.shinchosha.co.jp/prizes/yamamotosho/

受賞作『見えるか保己一』

書店店頭用POP画像◆本作へお寄せいただいた推薦コメント

見たいものの向こう側にある絶対に見たくないもの、

見たくないものの奥底にあるどうしても見たいもの、

どちらを書くのも難しいのに、その両方が書かれてありました。

稀有なことです。

――作家・町田康さん

なんと業が深く、なんと愛に満ちた小説だろう。

心がうわん、と鳴り続けて止まらない。圧倒されることが、こんなにも嬉しいなんて。

――作家・朝井まかてさん

どうしよう、すごいものを読んでしまった。これは塙保己一の偉人伝ではない。分断の物語だ。

決して超えられない川の両岸に立つ者たちの、叫びと足掻きの物語だ。

この先何年経っても、「蝉谷めぐ実の、あの一冊」と呼ばれるに違いない。

――書評家・大矢博子さん

◆あらすじ

全盲の天才学者が感じたのは、絶望か希望か。俊英の新境地にして大本命！

江戸時代の全盲の国学者・塙保己一。幼少期に失明するも、学問を志し、やがて国内最大の叢書『群書類従』の編纂という、前代未聞の大事業に取り掛かる。類稀なる記憶力で、学者として輝かしい経歴を築いていく保己一だったが、その傍らに常にあったのは、晴眼者――妻、学者仲間、弟子らとの、すれ違いだった。

“天才・塙保己一”の胸中にあったのは、絶望か希望か、それとも――。

書店店頭用パネル画像◆書誌情報

発売日：2026年3月13日（金）※電子書籍同日配信

定価：2,035円 （本体1,850円＋税）

頁数：352頁

装画：及川真雪

装丁：坂野公一+吉田友美（welle design）

体裁：四六変形判上製 単行本

ISBN：9784041160329

初出：「小説 野性時代」特別編集2024年冬号、25年3月号、4月号、6～9月号、11月12月合併号、特別編集2025年冬号

発行：株式会社KADOKAWA

作品情報ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322411000635/

◆オーディオブック情報

配信ストア：Audible（オーディブル）

配信日：2026年３月13日（金）

言語：日本語

形式：完全版 オーディオブック

再生時間：約12時間

ナレーター：三好 翼

オーディオブックページ：https://www.audible.co.jp/pd/B0GR9K3C5D

著者プロフィール

蝉谷めぐ実（せみたに めぐみ）

1992年、大阪府生まれ。早稲田大学文学部で演劇映像コースを専攻、化政期の歌舞伎をテーマに卒論を書く。2020年、『化け者心中』で第11回小説 野性時代 新人賞を受賞し、デビュー。21年に同作で第10回日本歴史時代作家協会賞新人賞、第27回中山義秀文学賞を受賞。22年に刊行した『おんなの女房』で第10回野村胡堂文学賞、第44回吉川英治文学新人賞を受賞。24年『万両役者の扇』で第15回山田風太郎賞を受賞。26年3月、初めて歌舞伎以外を題材に取った長編『見えるか保己一』を刊行。

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