「愛知名物」人気1位は味噌カツ！約76％が「愛知でグルメを楽しみたい」と回答！

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、アンケート調査メディア「SES Plus」にて、「愛知グルメ」に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、全国314名を対象に「愛知名物として思い浮かぶグルメ」や「愛知グルメに対する印象」、「実際に愛知県へグルメ目的で訪れたいと思うか」について調査を行いました。その結果、「味噌カツ」や「ひつまぶし」などの定番名物が高い支持を集めたほか、約76％が「ぜひ愛知へグルメを楽しみに行きたい」と回答するなど、愛知グルメの人気と期待感の高さが明らかになりました。

■調査概要

調査テーマ：愛知グルメに関するアンケート

調査方法：X（旧Twitter）を通じたアンケート

調査期間：2026年5月5日～5月11日

有効回答数：314人

回答者属性：全国の10代～60代以上の男女

回答者年代

10代：2人、20代：58人、30代：91人、40代：89人、50代：53人、60代以上：（21人）

■愛知名物ランキング

1位：味噌カツ（32.5％／102人）

2位：ひつまぶし（29.0％／91人）

3位：味噌煮込みうどん（12.4％／39人）

4位：手羽先（10.5％／33人）

5位：小倉トースト・きしめん（各2.9％／9人）

6位以降は、「エビフライ」「あんかけスパ」「天むす」「台湾ラーメン」など、愛知独自の“名古屋めし”が多く挙がりました。

愛知グルメといえば、濃厚な味付けと独自性の高い料理を思い浮かべる人が多い結果となりました。特に「味噌カツ」と「ひつまぶし」は全国的な認知度が高く、愛知県を代表するソウルフードとして定着していることが分かります。

また、味噌文化を活かした料理が上位を占めていることから、愛知県独自の食文化への関心が高いこともうかがえます。

■愛知グルメの印象ランキング (複数回答)

1位：味が濃くて美味しい（251人）

2位：ボリュームがある（133人）

3位：個性的で面白い（129人）

4位：コスパが良い（62人）

5位：クセがある（41人）

6位：まだよく知らない（8人）

「味が濃くて美味しい」が約8割を占め、愛知グルメの最大の魅力として認識されていることが分かりました。特に、赤味噌を使った料理や濃厚な味付けに対して“満足感”を感じる人が多い傾向にあります。

一方で、「個性的で面白い」という回答も4割を超えており、愛知グルメが単なる“ご当地料理”ではなく、エンタメ性や話題性を持った食文化として浸透している様子もうかがえます。

■愛知でグルメを楽しみたい人は約76％

1位：ぜひ行きたい（75.8％／238人）

2位：やや行きたい（18.8％／59人）

3位：どちらともいえない（2.9％／9人）

4位：あまり思わない（1.3％／4人）

5位：その他（1.0％／3人）

6位：全く思わない（0.2％／1人）

「ぜひ行きたい」「やや行きたい」を合わせると94.6％となり、多くの人が愛知県で実際にグルメを楽しみたいと感じていることが明らかになりました。

全国的な知名度を持つ“名古屋めし”に加え、SNSやテレビで話題となる店舗・グルメが増えていることも、旅行意欲を高める要因となっていると考えられます。

近年では観光と食をセットで楽しむ“グルメ旅”需要が高まっており、愛知県は今後さらに注目を集めるエリアになる可能性があります。

■「愛知つながり応援」について

「愛知つながり応援」は、人と人の“つながり”を起点に、愛知県の魅力を全国へ発信するWEB・SNSキャンペーンです。本キャンペーンは、一般社団法人つながり応援が運営し、自治体の後援のもと推進しています。地域で活動する人が次の人へとつながるリレー形式の発信構造を採用し、観光スポット、店舗、文化、地域の取り組みなどを多様な視点から継続的に発信します。人のつながりを起点とすることで、情報が連鎖的に広がる仕組みを構築しています。

ハッシュタグ「#愛知つながり応援」を活用し、誰でも参加可能なオープン設計とすることで、地域内外を問わず幅広い発信参加を促進します。

また、アンバサダーと企業の連携により、個人の発信力と企業の情報発信力を掛け合わせ、共感・信頼を伴う継続的な情報拡散を実現します。

本キャンペーンを通じて、地域・企業・個人が連動する新たな地域発信モデルの構築を目指します。

公式サイト：https://aichi.tsunagari-ouen.jp/

■「SES Plus」について

SES Plus（Social Examine Service Plus）は、SNSを活用してユーザーのリアルな声を可視化するアンケート型WEBメディアです。時代のトレンドや人々の意識を、定量・定性の両側面から分析・発信しています。

詳細を見る :https://x.com/ses_plus

【株式会社ファーストイノベーション】

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

設立：2016年12月19日

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業