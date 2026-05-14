柔らかな陽光のように、幸せなひとときを呼び起こすフレグランス「ディオール パラダイス」

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

ディオールの歴史とクチュールの創造性が紡ぐ、特別なフレグランス コレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」。クチュリエであると同時にパフューマーであったクリスチャン・ディオールにオマージュを捧げるこのコレクションに新フレグランス「ディオール パラダイス」が2026年5月29日（金）に登場します。《2026年5月20日（水）よりディオール 公式オンラインブティック、ディオール ビューティー うめだ阪急及びブティックにて先行発売予定》

南仏グラース郊外に佇むラ コル ノワール城は、クリスチャン・ディオールが抱き続けた美しい庭園への夢を体現する場所であり、クチュリエ パフューマーとしての彼の運命の集大成でした。そこは、ムッシュ ディオールが親しい友人と週末やバカンスを過ごした心安らぐ隠れ家。広大な敷地にはジャスミン、ローズ、ラベンダーなどの香り高い花々が愛情を込めて植えられていました。これらの豊かな恵みの中でも特に、春の訪れを告げる花を咲かせる何百本ものアーモンドの木は、彼が決して飽きることのなかった、息をのむような景色を見せてくれたのです。この楽園が、彼にとってのパラダイスでした。

ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンがラ コレクシオン プリヴェのために新たに創作した「ディオール パラダイス」は、クリスチャン・ディオールが愛したラ コル ノワール城の庭園で過ごした幸せなひとときを呼び起こすフレグランス。

アーモンド シロップをこよなく愛し、蒸留酒と混ぜてカクテルを作っていたクリスチャン・ディオール。彼にとって、アーモンドの風味は、春先の陽光に抱かれるぬくもりのように、心地よいものでした。彼が太陽の下で楽しんだアーモンド風味のカクテルを想わせるように。マンダリンの爽やかなシトラス カクテルがアーモンドの甘さと出会い、芳醇なロースト トンカビーンに心地よく包まれます。フレッシュでウッディな感覚をもたらしながらも、柔らかな甘さが心地よい香りです。

「ディオール パラダイスは、クリスチャン・ディオールが南仏で過ごした日々に、香りでオマージュを捧げたいという想いから生まれました。私が蘇らせたかったのは、彼がラ コル ノワール城に築き上げた広大な果樹園の記憶。そしてその場所で何百本ものアーモンドの木が育つのを見たいという彼の願いを叶えたかったのです。冬の終わり、寝室の窓辺で、真の幸福と自然の再生を約束する、豊かで奇跡的な開花を心待ちにする彼の姿を想像せずにはいられません。花を咲かせた木々の光景、その甘い香り、そしてかすかに差し込むやわらかな春の光。これらが、ディオール パラダイスで表現したかった魅惑的な色彩と香りであり、自然との神聖なつながりなのです」

ディオール パフューム クリエイション ディレクター

フランシス・クルジャン

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ディオール パラダイス（オードゥ パルファン）

50mL 25,700円（本体価格） ／ 28,270円（税込価格）

100mL 44,000円（本体価格） ／ 48,400円（税込価格）

200mL 65,000円（本体価格） ／ 71,500円（税込価格）

トラベル スプレー リフィル 12mL×2 11,000円（本体価格） ／ 12,100円（税込価格）

（トラベル ケース ブラック／シルバー 27,200円（本体価格） ／ 29,200円（税込価格））

2026年5月29日（金） 発売

2026年5月20日（水）よりディオール 公式オンラインブティック、

ディオール ビューティー うめだ阪急及びブティックにて先行発売予定

Here comes the Dior sun

5月20日（水）～ 5月26日（火） 阪急うめだ本店 １階 コトコトステージ 11

まばゆいディオールの太陽にインスパイアされた特別なイベントを、阪急うめだ本店にて開催いたします。降り注ぐ太陽と花の香りに誘われる、夏のリラックスした喜びと無邪気さが溶け合う楽園の庭へ。夏らしいサニーイエローのカナージュ模様に彩られたフレグランス、店舗限定のメイク製品そしてスキンケア アイテムで、楽園のような時間をお楽しみください。

店舗情報

住所 ： 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

時間 ： 午前10時～午後8時

電話番号 ： 06-6313-7472（2階DIOR直通番号）

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール 取り扱い店舗

ハウス オブ ディオール ビューティー 銀座 ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 表参道

ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内 ／ ディオール ビューティー シブヤ

伊勢丹新宿 ／ 日本橋高島屋 ／ そごう横浜 ／ 仙台藤崎 ／ ジェイアール京都伊勢丹

ディオール ビューティー うめだ阪急 2階 ／ ディオール スキンケア ル サロン うめだ阪急 6階

心斎橋大丸 ／ 大阪高島屋 ／ 神戸阪急 ／ そごう広島 ／ディオール ビューティー 西武池袋本店 3階

西武池袋本店 1階 ／ディオール ラ スイート 松坂屋名古屋店（一部製品のみのお取扱い）

※下記クリスチャン・ディオール・クチュール ブティック内にて、一部製品のお取り扱いとなります。

詳細は各店舗にお問い合わせください。

ハウス オブ ディオール ギンザ ／ ディオール ジェイアール名古屋タカシマヤ

ディオール 新宿高島屋 ／ ディオール 心斎橋

@DIORBEAUTY

#ラコレクシオンプリヴェ