【楽天市場 半額セール】AIタブレット「DOOGEE U11PRO」が赤字覚悟で50%OFF｜Gemini AI×Android 16搭載、30GB+256GBの高性能モデルが16,450円！
AI機能搭載タブレットへの注目が急速に高まる中、POCKAM楽天市場店では、DOOGEEの最新AIタブレット「DOOGEE U11PRO」を対象に、期間限定の“赤字覚悟50%OFFセール”を開始いたしました。
通常価格32,900円（税込）のところ、現在は数量限定で16,450円（税込）にて販売中。さらにレビュー投稿特典も用意されており、日本楽天市場でも大きな注目を集めています。
近年、日本市場では「Android 16 タブレット」「AIタブレット」「11インチ タブレット」「動画視聴向けタブレット」「高コスパ タブレット」といった検索需要が急増しています。
その中でもDOOGEE U11PROは、“性能・価格・AI機能”のバランスに優れた次世代モデルとして、多くのユーザーから高評価を獲得しています。
楽天市場で数量限定50%OFF開催中
現在、POCKAM楽天市場店では、DOOGEE U11PROを対象にした期間限定セールを実施中です。
【通常価格】32,900円（税込）
【限定価格】16,450円（税込）
【割引率】50%OFF
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/u11pro/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/u11pro/)
50%OFFクーポン獲得ページ：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEFSRi1ENVZCLU5TM0ItT0EzRA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEFSRi1ENVZCLU5TM0ItT0EzRA--&rt=)
数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
楽天市場 DOOGEE U11PRO半額セール
Gemini AI × Android 16搭載
次世代AI体験をもっと身近に
DOOGEE U11PROは、安定したAndroid 16を搭載。
さらに話題の「Gemini AI」に対応し、検索・文章作成・翻訳・学習・情報整理など、日常のさまざまなシーンをAIがサポートします。
AI時代に求められる“賢く使えるタブレット”として、学生からビジネスユーザーまで幅広く活用可能です。
11インチ90Hzディスプレイ搭載
動画・電子書籍・SNSも滑らか表示
11インチHD IPSディスプレイを採用し、90Hz高リフレッシュレートに対応。
一般的な60Hzタブレットよりもスクロールや動画表示が滑らかで、YouTube・Netflix・TikTok・電子書籍なども快適に楽しめます。
さらにWidevine L1認証取得済みのため、NetflixやPrime Videoなどの高画質再生にも対応。
“動画視聴向けタブレット”を探しているユーザーにも最適です。
30GB RAM＋256GB ROM
圧倒的な大容量でマルチタスクも快適
DOOGEE U11PROは、6GB物理RAMに加え、最大24GBの仮想メモリ拡張に対応。
合計30B RAMとして動作し、アプリ切り替えや複数タスクもスムーズに処理します。
ストレージは256GBを標準搭載。
さらに最大2TBのTFカード拡張にも対応しているため、動画・写真・ゲーム・資料保存も安心です。
「大容量タブレット」「256GB タブレット」「メモリ大容量 Androidタブレット」を探しているユーザーからも高い関心を集めています。
Unisoc T7200 オクタコア搭載
日常使いからエンタメまで快適性能
CPUには、8コア構成のUnisoc T7200プロセッサを採用。
SNS、動画視聴、オンライン授業、Web会議、軽量ゲームなどを快適に処理できます。
また、8580mAh大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の動画再生や外出先での使用にも安心です。
顔認証・GPS・Bluetooth 5.0など機能も充実
DOOGEE U11PROは、価格帯を超える充実機能も魅力です。
- 顔認証対応
- 5G Wi-Fi対応
- Bluetooth 5.0
- GPS / GLONASS / Galileo対応
- デュアルスピーカー搭載
- 3.5mmイヤホンジャック搭載
- OTG対応
- Bluetoothキーボード接続対応
テレワーク、オンライン学習、動画鑑賞、ナビ用途など、さまざまなシーンで活躍します。
DOOGEE U11PRO 主な仕様
- OS：Android 16 GeminiAI搭載
- ディスプレイ：11インチ HD IPS / 90Hz
- CPU：Unisoc T7200 オクタコア
- GPU：Mali-G57
- RAM：30GB（6GB+24GB拡張）
- ROM：256GB
- TFカード：最大2TB対応
- バッテリー：8580mAh
- メインカメラ：13MP
- フロントカメラ：5MP
- 通信：5G Wi-Fi / Bluetooth 5.0
- セキュリティ：顔認証
- 動画視聴：Widevine L1 / Netflix対応
- カラー：ブラック / グレー / ブルー
会社概要
ブランド：DOOGEE
販売店舗：POCKAM楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1))
事業内容：スマートフォン・タブレット・スマートデバイス関連製品の販売および展開。