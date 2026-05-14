【楽天市場 半額セール】AIタブレット「DOOGEE U11PRO」が赤字覚悟で50%OFF｜Gemini AI×Android 16搭載、30GB+256GBの高性能モデルが16,450円！

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AI機能搭載タブレットへの注目が急速に高まる中、POCKAM楽天市場店では、DOOGEEの最新AIタブレット「DOOGEE U11PRO」を対象に、期間限定の“赤字覚悟50%OFFセール”を開始いたしました。

通常価格32,900円（税込）のところ、現在は数量限定で16,450円（税込）にて販売中。さらにレビュー投稿特典も用意されており、日本楽天市場でも大きな注目を集めています。

近年、日本市場では「Android 16 タブレット」「AIタブレット」「11インチ タブレット」「動画視聴向けタブレット」「高コスパ タブレット」といった検索需要が急増しています。

その中でもDOOGEE U11PROは、“性能・価格・AI機能”のバランスに優れた次世代モデルとして、多くのユーザーから高評価を獲得しています。

楽天市場で数量限定50%OFF開催中

現在、POCKAM楽天市場店では、DOOGEE U11PROを対象にした期間限定セールを実施中です。

【通常価格】32,900円（税込）

【限定価格】16,450円（税込）

【割引率】50%OFF

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/u11pro/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/u11pro/)

50%OFFクーポン獲得ページ：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEFSRi1ENVZCLU5TM0ItT0EzRA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEFSRi1ENVZCLU5TM0ItT0EzRA--&rt=)

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

Gemini AI × Android 16搭載

楽天市場 DOOGEE U11PRO半額セール

次世代AI体験をもっと身近に

DOOGEE U11PROは、安定したAndroid 16を搭載。

さらに話題の「Gemini AI」に対応し、検索・文章作成・翻訳・学習・情報整理など、日常のさまざまなシーンをAIがサポートします。

AI時代に求められる“賢く使えるタブレット”として、学生からビジネスユーザーまで幅広く活用可能です。

11インチ90Hzディスプレイ搭載

動画・電子書籍・SNSも滑らか表示

11インチHD IPSディスプレイを採用し、90Hz高リフレッシュレートに対応。

一般的な60Hzタブレットよりもスクロールや動画表示が滑らかで、YouTube・Netflix・TikTok・電子書籍なども快適に楽しめます。

さらにWidevine L1認証取得済みのため、NetflixやPrime Videoなどの高画質再生にも対応。

“動画視聴向けタブレット”を探しているユーザーにも最適です。

30GB RAM＋256GB ROM

圧倒的な大容量でマルチタスクも快適

DOOGEE U11PROは、6GB物理RAMに加え、最大24GBの仮想メモリ拡張に対応。

合計30B RAMとして動作し、アプリ切り替えや複数タスクもスムーズに処理します。

ストレージは256GBを標準搭載。

さらに最大2TBのTFカード拡張にも対応しているため、動画・写真・ゲーム・資料保存も安心です。

「大容量タブレット」「256GB タブレット」「メモリ大容量 Androidタブレット」を探しているユーザーからも高い関心を集めています。

Unisoc T7200 オクタコア搭載

日常使いからエンタメまで快適性能

CPUには、8コア構成のUnisoc T7200プロセッサを採用。

SNS、動画視聴、オンライン授業、Web会議、軽量ゲームなどを快適に処理できます。

また、8580mAh大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の動画再生や外出先での使用にも安心です。

顔認証・GPS・Bluetooth 5.0など機能も充実

DOOGEE U11PROは、価格帯を超える充実機能も魅力です。

- 顔認証対応- 5G Wi-Fi対応- Bluetooth 5.0- GPS / GLONASS / Galileo対応- デュアルスピーカー搭載- 3.5mmイヤホンジャック搭載- OTG対応- Bluetoothキーボード接続対応

テレワーク、オンライン学習、動画鑑賞、ナビ用途など、さまざまなシーンで活躍します。

DOOGEE U11PRO 主な仕様- OS：Android 16 GeminiAI搭載- ディスプレイ：11インチ HD IPS / 90Hz- CPU：Unisoc T7200 オクタコア- GPU：Mali-G57- RAM：30GB（6GB+24GB拡張）- ROM：256GB- TFカード：最大2TB対応- バッテリー：8580mAh- メインカメラ：13MP- フロントカメラ：5MP- 通信：5G Wi-Fi / Bluetooth 5.0- セキュリティ：顔認証- 動画視聴：Widevine L1 / Netflix対応- カラー：ブラック / グレー / ブルー

会社概要

ブランド：DOOGEE

販売店舗：POCKAM楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1))

事業内容：スマートフォン・タブレット・スマートデバイス関連製品の販売および展開。