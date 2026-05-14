世界に浸れるインディーゲーム情報番組「ヨカゼナイト 2026.05.14」配信。『ghostpia シーズンツー』新映像や『アンリアルライフ』6周年などお届け

株式会社room6

株式会社room6(本社：京都市左京区、代表取締役：木村征史、以下「room6」)は、情報番組「ヨカゼナイト 2026.05.14」を本日放送したことをお知らせいたします。

「ヨカゼナイト」は、インディーゲームレーベル「ヨカゼ」が放送するオンライン動画配信番組です。放送内では、現在制作中のタイトルの新規PVや、未公開プレイ動画などを公開。さらに、新しく「ヨカゼ」に仲間入りするタイトルの情報もご紹介し、ますます広がっていく「ヨカゼ」の世界をお届けしました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qQoWbdxFBBg ]

『ghostpia シーズンツー』新規PV公開！

2023年にリリースされたデンシ・グラフィックノベル『ghostpia シーズンワン』の続編、『ghostpia シーズンツー』の初公開映像を放送しました。広がる宇宙、都市の記憶、そして真っ赤に染まった雪と「わたし」。物語への想像を膨らませながら、続報にご期待ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ySDryMbfRTg ]

『インダーク リコール』SteamストアページOPEN！

個人開発者おづみかんが2017年にiOS/Android向けにリリースした2Dダイブアクション『インダーク』がSteam向けにリメイク予定。このたびSteamストアページをオープンし、ヨカゼに仲間入りします。プレイヤーはソウルを操ることで身体を引っ張りながら海の底を目指します。炎攻撃やダッシュタックル、敵にソウルを近づけて噛み付くソウルたべを駆使して混濁した記憶を晴らしましょう。

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https://store.steampowered.com/app/4651710/

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=iGVbLtXxi-U ]

『:(BLUES CLEAN』新映像公開！

『アンリアルライフ』開発者・hako 生活とピクセルアーティスト・APO+のコラボレーションで制作される『:(BLUE SCLEAN』がヨカゼに仲間入り。舞台となるのは、ある問題により修復を必要としている崩壊後の世界。植物の研究を進め、隠された秘密を解き明かしましょう。エラーが修正されたとき、世界は再起動されるはずです。

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=gV6_uBQnrN8 ]

『アンリアルライフ』6周年！

個人ゲーム開発者・hako 生活が2020年にリリースしたアドベンチャーゲーム『アンリアルライフ』が2026年5月14日に6周年を迎えました。これを記念して、Nintendo Switchパッケージ版に収録されていたエンディングのアレンジ楽曲「お話の続きは、また明日。(Episode Haru Arrange)」を、hako 生活のYoutubeチャンネルにて公開いたしました。今回新たにアニメーター兼映像作家のととりかが手がける素敵な映像が加わっています。ぜひご視聴ください。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=-IV_zmh7pmQ ]

『ドーナツの穴』『ショートショートフィクションズ』『Detective NEKKO - ディテクティブネッコ -』『プラトニカ・スペース』がヨカゼ入り！

room6パブリッシングタイトルより、思考実験アドベンチャー『ドーナツの穴』、オムニバス・アドベンチャー『ショートショートフィクションズ』、ミステリーアドベンチャー『Detective NEKKO - ディテクティブネッコ -』、空間探索SFアドベンチャー『プラトニカ・スペース』がヨカゼに仲間入りします。



■『ドーナツの穴』

『ドーナツの穴』は、こたえのない問いを繰り返すアドベンチャーゲームです。「ドーナツを半分だけ食べてしまったら、そこに穴はあると言える？」「たこ焼きのたこを食べてしまったら、それはたこ焼きと呼べる？」--そんな正解のない問いについて考えながら、白昼夢のような世界を旅しましょう。



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https://store.steampowered.com/app/3696210/_/

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=iNzmeviC6nE ]

■『ショートショートフィクションズ』

『ショートショートフィクションズ』は、3つの短編ゲームを1つの物語で繋ぐ、オムニバス・アドベンチャーです。収録されているタイトルはどれも1プレイ30分程度でクリアできる、短く心に残るストーリー。少し不思議で懐かしい、つらく・しんどく・美しい物語の世界へようこそ！

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[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=IbR8EJEG8eI ]

■『Detective NEKKO - ディテクティブネッコ -』

『Detective NEKKO - ディテクティブネッコ -』は、誰も死なないミステリーアドベンチャーです。本作では、新米探偵のネッコが特殊能力で事件を捜査。容疑者がどんな行動をしていたかを一人称視点で追体験し、証言との矛盾を見つけ出します。相棒のジケンボとともに、隠された真実を暴くことはできるのでしょうか？

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https://store.steampowered.com/app/3032210/Detective_NEKKO/

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=YPDMSoZOw18 ]■『プラトニカ・スペース』

『プラトニカ・スペース』は「音楽×ゲーム」を掲げるプロジェクトANMCが開発するSFアドベンチャーです。記憶を失ったあなたは、ある空間で目覚めます。いくつもの部屋を巡るうちに、同じく記憶を失った人々と出会うことに。さまざまなアイテムを「場所」に置くことで、いくつかの記憶が蘇ります。自分は誰なのか、どうしてそこにいるのか──どこまでも続く部屋から脱出する方法を見つけましょう。

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https://store.steampowered.com/app/3846480/

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=t6DufMnDLxs ]

京菓子老舗「鶴屋吉信」とコラボ「ヨカゼのようかん」新登場！

創業1803年より200年以上の歴史を持つ、京都の老舗菓子司「鶴屋吉信」と「ヨカゼ」が初めてコラボレーションしたオリジナル商品「ヨカゼのようかん」を発売いたします。

フレーバーは「抹茶」「白小豆」「キャラメル」の3種類。お気に入りの時間にそっと寄り添う、こだわりの逸品です。

「ヨカゼのようかん 3本入り」

価格：税込2,800円（税抜2,592円）

内容：鶴屋吉信ようかん(抹茶×1、白小豆×1、キャラメル×1)

内容量：45g×3本

特定原材料：乳（キャラメル）

https://online.parco.jp/shop/c/cs090003/

「ヨカゼナイト 2026.05.14」放送タイトル一覧

ドーナツの穴(https://store.steampowered.com/app/3696210/_/)

Green Light(https://store.steampowered.com/app/4081050/Green_Light/)

ショートショートフィクションズ(https://store.steampowered.com/app/3617080/_/)

:(BLUES CLEAN(https://www.youtube.com/watch?v=gV6_uBQnrN8)

Detective NEKKO - ディテクティブネッコ -(https://store.steampowered.com/app/3032210/Detective_NEKKO/)

インダーク リコール(https://store.steampowered.com/app/4651710/)

午前五時にピアノを弾く ENCORE(https://store.steampowered.com/app/3327380/_ENCORE/)

プラトニカ・スペース(https://store.steampowered.com/app/3846480/_/)

きっと大丈夫だよね！(https://store.steampowered.com/app/3682360/_/)

アンリアルライフ(https://store.steampowered.com/app/1335560/_/)

ghostpia シーズンツー(https://ghostpia.xyz/)

幻影AP-空っぽの心臓-(https://harumakigohan.com/gnep/ap/)

「ヨカゼ」について

本レーベルは、グラフィック、音楽、テキストの端々やゲーム性という様々な要素が折り合わさり、思わず世界に浸ってしまうような、情緒のある体験を持つゲームをリリースするためのレーベルとして立ち上げました。

「ヨカゼ」はパブリッシャーの枠を超えた新しいインディーゲーム共同体として活動をしています。「ヨカゼ」はインディーゲームパブリッシャーroom6を運営母体としていますが、個人開発者や他社のパブリッシングのゲームであっても参画出来るレーベルとして運営していきます。

『アンリアルライフ』作者である「hako 生活」が「ヨカゼ」のブランドマネージャーとして、レーベルのブランディングやマネジメントを行っています。

公式サイト：https://www.yokazegames.com/

公式X：https://x.com/yo_ka_ze

room6について

創業以来スマートフォンやNintendo Switch(TM)、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業をおこなっており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した『アンリアルライフ』をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル「ヨカゼ」の運営もおこなっています。自社開発タイトル『ローグウィズデッド』が好評配信中。

公式サイト：https://www.room6.net/

公式X：https://x.com/room6_pr



