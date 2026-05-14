【アマゾン タイムセール31%オフセール】5部品付属 POCKAM P12PRO|12インチ2K大画面・SIMフリー 4G LTE対応 Android 16タブレットを超特価27900円で販売中

深圳市新义腾飞电子商务有限公司

POCKAMは最新AI機能と大画面エンターテインメント性能を兼ね備えた12インチAndroidタブレット「POCKAM P12PRO」の販売を開始しました。

現在、メーカー希望小売価格40,900円（税込）のところ、期間限定31%OFFとなる27,900円（税込）で販売中です。

近年、日本市場では「動画視聴」「オンライン学習」「リモートワーク」「ゲーム」「電子書籍」「車載ナビ用途」など、多目的に使える大画面Androidタブレットの需要が急拡大しています。

■ 販売情報

商品名：POCKAM P12PRO

通常価格：40,900円（税込）

限定価格：27,900円（税込）

割引率：31%OFF

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZ9KG91?th=1

POCKAM P12PRO 31%値引きセール

その中でもPOCKAM P12PROは、

- 12インチ2K大画面- Android 16搭載- 120Hz高リフレッシュレート- Gemini AI対応- SIMフリー4G LTE- 48GB RAM + 256GB ROM 最大2TB拡張- Widevine L1対応- クアッドスピーカー搭載

など、日本ユーザーが重視する人気スペックを幅広く搭載し、“高性能なのに手が届きやすい価格帯”として注目を集めています。

■ 12インチ2K大画面＆120Hz対応で映像体験が進化

POCKAM P12PROは、迫力ある12インチ2Kディスプレイを採用。

120Hz高リフレッシュレートに対応しているため、YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、ゲーム、SNSスクロールまで、滑らかで快適な映像表示を実現します。

Widevine L1認証取得済みのため、Netflixや各種動画配信サービスでも高画質再生が可能です。

動画視聴用タブレットを探しているユーザーからも高い注目を集めています。

■ Android 16 × Gemini AI搭載で、AI時代の最新体験へ

Android 16を搭載、さらにGemini AI機能にも対応し、

- AI検索- AI文章生成- AI学習補助- AI翻訳- AIアシスタント

など、次世代のAI活用をより身近に楽しめます。

タブレット1台で「仕事・学習・エンタメ」を効率化できるモデルとして、学生からビジネスユーザーまで幅広いニーズに対応します。

■ 高性能T7300搭載、48GB RAM＋256GB ROMの大容量仕様

POCKAM P12PROは、高性能オクタコア「Unisoc T7300」を搭載。

ネット閲覧、動画編集、SNS、マルチタスク、ゲームまでスムーズに動作します。

さらに、

- 最大48GB RAM（メモリ拡張対応）- 256GB ROM- 最大2TB microSDカード拡張

に対応。

写真、動画、アプリ、ゲームデータも余裕を持って保存できます。

「長く使えるAndroidタブレット」としても高いコストパフォーマンスを実現しています。

■ 12000mAh大容量バッテリー＆4G LTE SIMフリー対応

12000mAh大容量バッテリーを内蔵し、長時間の動画視聴や外出先利用にも対応。

さらにSIMフリー4G LTE通信対応のため、

- 外出先でのネット利用- テザリング不要- 車載ナビ利用- モバイルワーク

など、Wi-Fi環境がない場所でも快適に使用できます。

■ クアッドスピーカー・顔認証・Bluetooth 5.4対応

音響面ではクアッドスピーカーを採用し、映画やゲームで臨場感あるサウンドを実現。

また、

- 顔認証- Bluetooth 5.4- GPS- OTG対応- Widevine L1- キーボード接続対応

など、日常使いで求められる機能も充実しています。

■ 豪華5点セット付属、届いてすぐ使える

POCKAM P12PROには、便利なアクセサリー5点セットが付属。

- 専用ケース- Bluetoothキーボード- ワイヤレスマウス- タッチペン- 保護フィルム

を同梱しており、購入後すぐにPCライクな作業環境を構築できます。

追加購入不要で使い始められる点も、日本市場で人気を集める理由のひとつです。

■ POCKAMについて

POCKAMは、タブレット・スマートデバイス製品を中心に、高性能とコストパフォーマンスを両立した製品開発を行うブランドです。

日本市場向けに、

「大画面」「高性能」「AI対応」「動画視聴特化」「仕事にも使える」

を重視した製品展開を進めています。