【アマゾン タイムセール31%オフセール】5部品付属 POCKAM P12PRO|12インチ2K大画面・SIMフリー 4G LTE対応 Android 16タブレットを超特価27900円で販売中
POCKAMは最新AI機能と大画面エンターテインメント性能を兼ね備えた12インチAndroidタブレット「POCKAM P12PRO」の販売を開始しました。
現在、メーカー希望小売価格40,900円（税込）のところ、期間限定31%OFFとなる27,900円（税込）で販売中です。
近年、日本市場では「動画視聴」「オンライン学習」「リモートワーク」「ゲーム」「電子書籍」「車載ナビ用途」など、多目的に使える大画面Androidタブレットの需要が急拡大しています。
■ 販売情報
商品名：POCKAM P12PRO
通常価格：40,900円（税込）
限定価格：27,900円（税込）
割引率：31%OFF
Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GWZ9KG91?th=1
POCKAM P12PRO 31%値引きセール
その中でもPOCKAM P12PROは、
- 12インチ2K大画面
- Android 16搭載
- 120Hz高リフレッシュレート
- Gemini AI対応
- SIMフリー4G LTE
- 48GB RAM + 256GB ROM 最大2TB拡張
- Widevine L1対応
- クアッドスピーカー搭載
など、日本ユーザーが重視する人気スペックを幅広く搭載し、“高性能なのに手が届きやすい価格帯”として注目を集めています。
■ 12インチ2K大画面＆120Hz対応で映像体験が進化
POCKAM P12PROは、迫力ある12インチ2Kディスプレイを採用。
120Hz高リフレッシュレートに対応しているため、YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、ゲーム、SNSスクロールまで、滑らかで快適な映像表示を実現します。
Widevine L1認証取得済みのため、Netflixや各種動画配信サービスでも高画質再生が可能です。
動画視聴用タブレットを探しているユーザーからも高い注目を集めています。
■ Android 16 × Gemini AI搭載で、AI時代の最新体験へ
Android 16を搭載、さらにGemini AI機能にも対応し、
- AI検索
- AI文章生成
- AI学習補助
- AI翻訳
- AIアシスタント
など、次世代のAI活用をより身近に楽しめます。
タブレット1台で「仕事・学習・エンタメ」を効率化できるモデルとして、学生からビジネスユーザーまで幅広いニーズに対応します。
■ 高性能T7300搭載、48GB RAM＋256GB ROMの大容量仕様
POCKAM P12PROは、高性能オクタコア「Unisoc T7300」を搭載。
ネット閲覧、動画編集、SNS、マルチタスク、ゲームまでスムーズに動作します。
さらに、
- 最大48GB RAM（メモリ拡張対応）
- 256GB ROM
- 最大2TB microSDカード拡張
に対応。
写真、動画、アプリ、ゲームデータも余裕を持って保存できます。
「長く使えるAndroidタブレット」としても高いコストパフォーマンスを実現しています。
■ 12000mAh大容量バッテリー＆4G LTE SIMフリー対応
12000mAh大容量バッテリーを内蔵し、長時間の動画視聴や外出先利用にも対応。
さらにSIMフリー4G LTE通信対応のため、
- 外出先でのネット利用
- テザリング不要
- 車載ナビ利用
- モバイルワーク
など、Wi-Fi環境がない場所でも快適に使用できます。
■ クアッドスピーカー・顔認証・Bluetooth 5.4対応
音響面ではクアッドスピーカーを採用し、映画やゲームで臨場感あるサウンドを実現。
また、
- 顔認証
- Bluetooth 5.4
- GPS
- OTG対応
- Widevine L1
- キーボード接続対応
など、日常使いで求められる機能も充実しています。
■ 豪華5点セット付属、届いてすぐ使える
POCKAM P12PROには、便利なアクセサリー5点セットが付属。
- 専用ケース
- Bluetoothキーボード
- ワイヤレスマウス
- タッチペン
- 保護フィルム
を同梱しており、購入後すぐにPCライクな作業環境を構築できます。
追加購入不要で使い始められる点も、日本市場で人気を集める理由のひとつです。
■ POCKAMについて
POCKAMは、タブレット・スマートデバイス製品を中心に、高性能とコストパフォーマンスを両立した製品開発を行うブランドです。
日本市場向けに、
「大画面」「高性能」「AI対応」「動画視聴特化」「仕事にも使える」
を重視した製品展開を進めています。