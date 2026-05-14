【5月出荷開始】国内生産の安心感！直仕入れルートを持つお陽さまテックのえねこが、限られた施工店のみが扱う『長州産業』の高品質太陽光パネルを本格導入

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「弊社」）は、2026年5月より、国内生産による高い品質と信頼を誇る「長州産業株式会社（以下、長州産業）」の太陽光パネル・蓄電システムの取り扱いを本格的に開始いたします。

■限られた企業のみが扱える！「長州産業」をえねこが積極的に導入する理由

太陽光発電は10年、20年と長くご自宅の屋根で稼働し続ける大切な住宅設備です。だからこそ、お客様に「絶対に後悔させない」選択肢をご提供するため、弊社（株式会社えねこ）は新たに、国内屈指の信頼性を誇るメーカーである長州産業の製品をメインラインナップに追加いたしました。

１. 長州産業が誇る「完全国内生産」と過酷な品質検査

長州産業は、山口県の本社工場にて自社での開発・生産にこだわる「純国産メーカー」です。製造ラインでは機械と熟練したスタッフのダブルチェックにより、極めて高い品質を維持しています。

日本の厳しい気候風土を想定した長州産業独自の試験では、標準規格を遥かに超える基準をクリアしています。

・高温高湿試験： 標準規格（1,000時間）の4倍となる「4,000時間」をクリア。

・温度サイクル試験： 標準の3倍となる「600サイクル」をクリア。

・耐荷重試験： 設計荷重の1.5倍の重りを用いた試験を実施。 これにより、他を圧倒する耐久性と長期的な安定発電を可能にしています。

２. 発電ロスを極限まで抑える最新テクノロジーと、日本の屋根への対応力

長州産業のモジュールには、次世代の「N型TOPConセル」が採用されており、夏場の高温時でも発電出力の低下を抑えます。 さらに、以下の最新構造により安全性と効率を高めています。

・16本バスバー： 電子の経路をスムーズにし、ロスを低減。

・ハーフカットセル構造： 内部抵抗を減らし、影の影響による温度上昇を抑制。

また、日本の住宅に多い複雑な屋根形状（方形屋根など）でもスペースを無駄にしないよう、標準モジュールに加えて「ハーフモジュール」や「台形モジュール」を多彩に展開。あらゆる屋根に隙間なく美しくフィットするのは、国内メーカーである長州産業ならではの強みです。海外メーカーでは対応が難しい、日本特有の寄棟屋根や複雑形状の住宅にも柔軟に対応できるため、限られた屋根面積の中でも発電量を最大化しやすい設計となっています。

「載せられないから諦める」のではなく、“どう載せるか”まで設計できることが、長州産業製品の大きな特徴です。一般的に太陽光パネルは、真夏の直射日光によって表面温度が70℃以上まで上昇すると、発電効率が低下する“温度ロス”が発生します。しかし、長州産業のN型TOPConセルは高温時の出力低下を抑える特性を持っており、カタログ上の数値だけではなく、“実際の生活環境での発電量”をしっかり確保できる点が大きな強みです。海外メーカーでは対応が難しい、日本特有の寄棟屋根や複雑形状の住宅にも柔軟に対応できるため、限られた屋根面積の中でも発電量を最大化しやすい設計となっています。「載せられないから諦める」のではなく、“どう載せるか”まで設計できることが、長州産業製品の大きな特徴です

３. 業界最高水準の「出力30年保証」と、安心の「雨漏り保証」

メーカーとしての自信は、その手厚い保証制度に表れています。太陽光発電は10年ではなく、20年・30年と長期運用を前提とする住宅設備です。だからこそ弊社では、「初期価格の安さ」だけではなく、“長期間安心して使い続けられるか”を重視しています。

・ハイブリッドリニア出力保証： 26年目以降も出力90%を固定で保証（モジュール出力30年保証）。

・施工10年保証（雨漏り保証含む）： 業界でも珍しい、設置部からの雨漏りに対する保証を標準完備。 長州産業独自の「3段階厳重防水処理（シーリング、パッキン付ねじ、ブチルシート）」により、雨水の浸入を徹底的に防ぎます。

４. 弊社（えねこ）独自の強み：希少な「メーカー直仕入れ」と「確かな技術」

ここが、株式会社えねこをお選びいただく最大のメリットです。

・中間マージンをカットしたコストメリット： 長州産業の製品は、取り扱える企業が厳格に限定されています。弊社は長州産業からの直接仕入れルートを確立しており、このルートを持つ会社は業界内でも限られています。商社等を挟まない「直仕入れ」だからこそ、高品質な製品を、お客様に納得いただける適正価格でご提供することが可能です。

単純な“価格勝負”ではなく、

「国内生産の安心感」

「長期保証」

「施工品質」

まで含めた“トータルコストパフォーマンス”で選ばれていることが、えねこの特徴です。

・完全自社施工の品質： 長州産業の手厚い長期保証を受けるには、メーカー認定の「施工認定店」による施工が必須条件となります。年間1,000件超の施工実績を持ち、下請けを使わない「完全自社施工」を貫く弊社だからこそ、メーカー基準を完璧に満たした施工と、最大効率のシステム構築をお約束します。

※製品の詳しい特徴等については、長州産業の公式HP（ https://cic-solar.jp/ ）または弊社HPをご覧ください。

■5月出荷開始前から契約が加速。先行受注が積み上がる注目モデル

5月の出荷開始を前に、国内生産の信頼性と製品性能への評価を背景に、すでに多数の先行契約を獲得しております。

“出荷前に選ばれている”という事実は、市場からの期待値の高さを裏付けています。

■5月リリースから既に大反響！「その場で設計・見積もり」の無料シミュレーションを実施中

5月の出荷開始を前に、国内生産の安心感と圧倒的な性能が評価され、すでに多くのお客様からご契約をいただいている注目製品となっております。

「我が家の屋根にはどのくらい載るの？」「補助金を使うと、実際いくらになる？」といった疑問にスピーディーにお答えするため、弊社では専門知識を持つ営業担当がご自宅へお伺いし、『その場で設計と詳細なお見積りをご提示する』サービスを実施しております。

ご検討からお見積りの確認までお待たせしないこのスピーディーな対応も、弊社の大きな強みです。

新年度の補助金予算が確保されている今のうちに、ぜひお気軽にご相談ください。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

弊社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、10万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。ただ設備を売るのではなく、太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていくことこそが私たちの使命です。

▶︎申請・無料シミュレーションのお問い合わせはこちらから

■ 公式サイト：https://e-neco.com/

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■株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/