グリパチで『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』アプリ5月21日配信決定

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、ソーシャルゲーム「グリパチ」において、株式会社SANKYOのスマパチ※1『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』のAndroid版およびiOS版アプリを2026年5月21日(木)※2より一般配信することを決定し、本日、各アプリストアで事前登録を開始いたしました。

※1スマパチとは、「スマートパチンコ」の略称で、電子情報で管理し、遊技球に触れずにプレイ可能な循環式遊技機です。

※2前日5月20日(水)より一部エリアで先行公開実施。

アプリの事前登録（無料）はこちらから

原作／藤田和日郎「からくりサーカス」（小学館少年サンデーコミックス刊）/ (C)藤田和日郎・小学館／ツインエンジンLicensed by Sony Music Labels Inc.(C)SANKYO

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/6757412735

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.commseed.gp.sa008001

※グリパチ連携プレイをするには別途、『グリパチ』ホールアプリ（本体アプリ）のインストール・操作が必要です。

＜事前登録期間＞

2026年5月14日（金）～配信開始まで

＜事前登録方法＞

各アプリストアページで行うことができます。

自動インストールの対象に設定すると、配信開始前に、自動的にアプリを取得することができます。

継続率約80％×最大7500、ラッキートリガー“超悪魔RUSH”搭載・魔王ver.

人気漫画「からくりサーカス」を原作とし、RUSH突入時の全てがラッキートリガー突入となる『ラッキートリガー特化型スペック』で注目を集めたスマパチ『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』が、グリパチで配信決定いたしました。

遊技中に使用すると各種大当りや、全回転などのプレミアム演出も直撃可能な『専用アイテム』や、装着してアプリをプレイすることで、特別な効果が発動する『専用ハイパーアバター』機能、遊技して演出を出現させることで専用アイテム報酬を獲得することができる『マイレコ！』機能を搭載し、さまざまなお客様に新機種を楽しめる仕掛けをご用意しています。

配信決定記念『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』の専用アイテムプレゼントキャンペーン

毎日ログインで貰える期間限定ログインボーナス開催

【期間】2026年5月14日(木)5:00～5月25日(月)4:59

期間中、グリパチホールアプリ(本体アプリ)にアクセスすると毎日アイテムが貰える、特別ログインボーナスを開催いたします。『eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.』アプリで使用可能なアイテムやパチドルが獲得でき、最大5日間ログインする事で『初当り直撃券(お楽しみVer.)』を含む全ての報酬を獲得いただけます。

リポスト数に応じてプレゼントが増える！ Xリポストキャンペーン！

【期間】2026年5月14日(水)～5月21日(木)11:59

グリパチ公式Xで、キャンペーン対象ポストの『期間中リポスト数』に応じて、全ユーザーへアイテムをプレゼントするリポストキャンペーンを開催いたします。

リポスト数が111突破で専用の『最高設定券[∞]』、222人突破で専用の『ノンストップオート[∞]』を追加、333人突破で専用の『初当り直撃券(お楽しみVer.)』を追加、444人突破で『初当り直撃券(超悪魔RUSHVer.)』、最大555人突破で『全回転直撃券』を含む5種のアイテムをアプリ内でプレゼントいたします。

プレゼントアイテムはマイレコの達成にも役立つほか、ランキングイベントにも活用いただけます。

ソーシャルゲーム「グリパチ」について

ソーシャルゲーム「グリパチ」は、パチンコ・パチスロメーカー各社協力のもと、実際のパチンコホールで稼動しているパチンコ・パチスロ機や、歴代の名機の実機シミュレーターをモバイルで遊ぶことができるバーチャルホールです。2012年1月よりサービスを開始し、現在、累計利用者数740万人を突破しています。

「グリパチ」ホールアプリダウンロード

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id847314872

GooglePlay：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.gree.android.pf.greeapp3358

公式X：https://X.com/GreePachi777

YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/GreePachi

グリパチ対応機種（本アプリ配信日時点）

※グリパチ本体とは別に、機種アプリ個別に対応端末があります。

▼ Android版 現在パチンコ・パチスロアプリ 108機種 を配信

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

▼ iOS版 現在パチンコ・パチスロアプリ117機種 を配信

iOS ver. 13.0以上を搭載したiOS端末

・プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

・アクセス：公式サイト（https://greepachi.com/）よりアクセスしてください。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。