【関内ホール】関内ホール40周年を彩る　THE SOULMATICS GOSPEL WORKSHOP(ゴスペルワークショップ) Vol.11

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

※参加申込は、2026年5月1日(金) 10:00～です。

譜面が読めなくても、英語が喋れなくても大丈夫！

歌うことが大好きな方、前からゴスペルに興味があった方など老若男女は問いません。

講師は国内外の音楽業界で高い評価を得ているゴスペルグループ「THE SOULMATICS(ソウルマティックス)」所属メンバーが担当します。

初めての方も3か月間の独自カリキュラムでゴスペルクワイアの仲間入り。

9月26日(土)に開催の修了コンサートでは、集大成として大ホールの舞台に立っていただきます！

【企画主旨】

今年で11回目となる関内ホール人気のゴスペル・ワークショップを開催します。2026年7月8日から12回のレッスンを最大100人募集します。同年9月26日（土）には修了コンサートとして会場1,000人のオーディエンスと一緒に盛り上がる「市民参加型コンサート」を実施します。

譜面が読めなくても、英語が喋れなくても大丈夫です。歌うことが大好きな方、前からゴスペルに興味があった方など、中学生以上であればどなたでも参加できます。初めての方も3か月間の独自カリキュラムでゴスペルクワイアの仲間入り！

講師は国内外の音楽業界で高い評価を得ているゴスペルグループ「ソウルマティックス」の近藤章裕をはじめとするメンバーが担当します。

【概要】

◆公演名 関内ホール40周年を彩る

THE SOULMATICS GOSPEL WORKSHOP(ゴスペルワークショップ) Vol.11

◆ワークショップ(以下WS)開催日 7月8日(水)～ 全12回

７月8日(水)・１5日(水)・22日(水)・29日(水)

８月5日(水)・12日(水)・19日(水)・26日(水)

９月2日(水)・9日(水)・16日(水)・23日(水・祝)

※全日程、18時15分から受付開始、18時45分からレッスン開始となります。

◆WS受講料 一般：33,000円 / 高校生以下：22,000円

親子割：中学生・高校生と共に親子でご参加の場合は、合計受講料から10,000円を割引します。

夫婦割：同一世帯にお住いのご夫婦でご参加の場合は、合計受講料から10,000円を割引します。

友情割：中学生・高校生がご友人同士でご参加の場合は、お一人当たり2,000円を割引します。

※応募者が多数の場合は、抽選により参加者を決定、6月15日までにメールで結果をご通知いたします。

※受講料は、ワークショップ開催前の指定日までに全額前納していただきます。

※尚、お支払いいただいた受講料は途中退会した場合もお返しできません。

◆WS会場 関内ホール・小ホール ※一部大ホール

◆募集人数 100名

◆対象 中学生以上

※お申込者が未成年の場合は保護者の同意が必要になります。

◆指導 ザ・ソウルマティックス近藤章裕をはじめとするメンバーが指導します。

※プロフィールは下記【THE SOULMATICS(ソウルマティックス)】をご覧ください。

※練習は譜面を使用しません。耳で聴いて歌いながら覚えていきます。

◆申込方法 5月1日(金)10：00以降、当館(専用)WEBサイト内の申込フォームより必要事項を記入してお申し込みください。6月10日(水)17:00締切。

◆修了コンサート 9月26日(土) 関内ホール 大ホール ※全席自由（予定）

◆修了コンサートチケット 関内ホールチケットカウンター（電話045-662-8411）など。

◆情報解禁日 即日可

◆主催 関内ホール 〒231-8455 横浜市中区住吉町4-42-1

TEL：045-662-1221 FAX：045-662-2050

E-mail：workshop@kannaihall.jp

【THE SOULMATICS(ソウルマティックス)】

現代ゴスペルの200曲以上をレパートリーに持つゴスペルグループ。 年間60本を超える全国の小中学校、高等学校での芸術鑑賞会、イベント出演は六本木ヒルズから老人ホーム、ツアーやレコーディングは五木ひろしから平井 堅、海外では中国の日本大使館からNYアポロシアター、そしてミュージカルRENTへの出演。 国内外から“奇跡の声”と評されるその幅広い音域や声、培ってきた経験と知識により、場所によって曲や声や歌い方を変化させ、プロの第一線の現場から社会貢献まで、各方面で確かな実績を残している。またディレクター池末 信の教育メソッドを用いて、15カ所以上の学校やボーカルスクール、プロダクションへの講師派遣、K-POPやJ-POPアーティストのレコーディングディレクション

（歌唱指導）を行っている。“洗練された技術”と“誰かを想う暖かな心”が調和した音楽で人々に“希望を信じる魔法”をかける、唯一無二のグループ。

海外では「Tokyo Mass Choir」というグループ名で活動