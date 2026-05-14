【締切迫る】3,000円分のAmazonギフトカードが当たる「イプロスAI 2026 夏」早期限定の来場登録キャンペーンを実施中

株式会社イプロス

株式会社イプロス（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 光之）は、2026年7月29日（水）から7月31日（金）の3日間にわたり、有明GYM-EX（ジメックス）にて、「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベント「イプロスAI 2026 夏(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260514_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260514_iprosai2026summer_prpress)」を開催します。企業の現場における効率化から、経営層が直面する根本的な課題解決まで、日本企業のAI/DX推進を包括的に支援する展示会として開催いたします。

併せて、来場登録および展示会へ来場した方の中から抽選で100名様に会期後にアンケートを配信。受け取りを希望された方に3,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントするキャンペーン※を期間限定（5/31（日）23:59まで）で実施中です。

キャンペーンの詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-1?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260514_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_link1&rg_src=20260514_iprosai2026summer_prpress

※キャンペーン細則：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-1(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/campaign-1?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260514_iprosai2026summer_prpress&utm_content=campaign_link2&rg_src=20260514_iprosai2026summer_prpress)

※クリア条件 ： １.来場登録（無料）※プロモーションコードの入力が必須です ２.会期中の展示会へのご参加 ３.アンケート回答（抽選の100名様がアンケート配布対象）

※会期終了後から、2026年8月31日（月）までの期間中に、ご登録のメールアドレス宛にギフトコードを送付いたします

イプロスAI 2026 夏、3つの来場メリット

1.AIソリューションが集結！戦略的な次の一手を見極める

業務効率化や顧客分析といった現場変革のAIツールに加え、経営戦略や意思決定を支援するソリューションも網羅。組織全体の生産性向上から事業戦略の最適化まで、投資判断に必要な情報を一度に比較検討し、戦略的な次の一手を見つけられます。

2.AIデビューから実践活用まで学べる専門セミナー

AIの基本を学びたい方から、より高度な活用や実践事例を学び、知識を深めたい方まで、レベルに応じた様々なセミナーをご用意。信頼性の高い情報を効率よくインプットでき、社内での意思決定や実行に役立てられます。



■第一弾特別セミナー

◆なぜ、その社長に投資したくなるのか？～AIには作れない『物語』と『愛嬌』がビジネスを動かす～

ー鈴木 おさむ 氏（スタートアップファクトリー 代表）

◆「町工場の娘」が生き残りをかけた大改革～経営難を脱したDX戦略と人材育成～

ー諏訪 貴子 氏（ダイヤ精機株式会社代表取締役／日本郵政社外取締役／日本テレビホールディングス社外取締役）

◆日本企業が押さえるべき米国の最新情報 ─AIが変革するBtoBマーケティングの主流「ABM」

ー庭山 一郎 氏（シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役）

◆良い製品なのになぜ売れない？ ─顧客ニーズのズレを知り、選ばれる「必然」の作り方を優しく解説

ー河野 安彦 氏（公益社団法人日本マーケティング協会 事務局長）

◆AIが「手足」になる。フィジカルAIをゼロから解説

ー松下 享平 氏（株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト）

今後も注目セミナーは順次追加公開予定です。

3.オンライン×AIの力！会場でのムダな探し物をゼロに

イプロス独自のAIにより、貴社の課題に合った出展社を事前にマッチング。

来場前に、訪問すべきブースや製品を把握できるため、会場では探す時間を減らし、商談や情報収集に集中できます。

本展示会の詳細はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260514_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link2&rg_src=20260514_iprosai2026summer_prpress

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/136_1_f187207ef5084a11e712c934a0df31ff.jpg?v=202605150951 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/