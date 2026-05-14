Elegance合同会社

2026年5月1日

報道関係各位

Elegance合同会社

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AI資産運用システム「Mind NEXUS」を提供開始

- Mind NEXUSは3つのコアプログラムを搭載した資産運用システム -

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システム開発事業を手掛ける、Elegance合同会社（所在地：鳥取県米子市新開一丁目７番１７号・１２号、代表社員：仲本 たえ）は、AI資産運用システム「Mind NEXUS」を、2026年5月1日より提供開始します。

■AI資産運用システムMind NEXUS

【背景】

従来の資産形成手法では、長期的な視点が求められます。積立NISAやiDeCoといった制度は安全性が高い一方で、資産が実感できるほど成長するには数十年単位の時間を要します。

一方で、より高いリターンを狙う株式やFXへの挑戦には、まとまった初期資金はもちろん、専門的な知識の習得や日々の市場チェックなど、相当な労力が必要です。

結果として、「手間なく資産を増やしたい」というニーズと、「安全かつ効率的な運用方法がない」という現実の間にギャップが生じています。特に、定年後の資産形成を考える世代にとって、時間的猶予が限られる中での選択は困難を極めています。

こうした課題に対し、当社は「安全性」と「効率性」の両立を追求。AIテクノロジーを活用することで、投資未経験者でも安心して取り組める資産運用の仕組み「Mind NEXUS」を完成させました。

【製品・サービスの概要】

AIFAは3つのコアプログラムを統合した、次世代型の資産運用システムです。

＜3つの特長＞

1：専門知識、投資経験、運用スキルが一切不要

2：シンプル設計で、誰でも迷わず操作可能

3：スマートフォン1台で、いつでもどこでも運用完結

【今後の展望】

サービス認知の拡大と運用実績の蓄積を進め、2028年までに累計３万ユーザーへの提供を目標としています。

【Elegance合同会社について】

本社： 〒683-0801 鳥取県米子市新開一丁目７番１７号・１２号

代表者： 代表社員 仲本 たえ

設立： ２０２４年９月１７日

Tel： 03-4346-2161

事業内容： システム開発事業