【実績レポート】保育園向け「SNS×MEO×広告×ポスティング×ブログ×LINE」統合集客モデルを構築
当社初となる保育園を対象とした集客・申込支援を実施しました。
その結果、月額3～6万円の広告運用、Instagram運用、MEO対策、ポスティング、ブログ運用、LINEステップ配信を組み合わせることで、問い合わせ数は前年比260％、申込数は前年比120％を達成しました。
本事例は、保育園の集客において、オンライン施策とオフライン施策を分断せず、認知から問い合わせ、申込までを一気通貫で設計した実証的な取り組みです。
【1．背景：保育園における集客・申込の課題】
対象となった保育園では、以下のような課題を抱えていました。
・園の魅力や保育方針が十分に伝わっていない
・Instagramは運用しているが問い合わせにつながりにくい
・Google検索・マップ経由の流入が弱い
・地域内での認知が限定的
・問い合わせ後の申込率を高める導線が不足している
BOTANICOはこれらの課題に対し、「認知拡大」「信頼形成」「問い合わせ獲得」「申込促進」までを統合した集客モデルを設計しました。
【2．施策概要：6つの施策を組み合わせた統合支援】
本プロジェクトでは、単一施策ではなく、複数の接点を組み合わせることで、保護者との接触機会を最大化しました。
■１. Instagram施策
・園の日常や子どもたちの活動風景を発信
・先生の人柄や保育方針を可視化
・リールを活用した認知拡大
・プロフィールから問い合わせ導線を最適化
■２. Instagram広告施策（月額3～6万円）
・地域の保護者層へ配信
・見学・問い合わせへの導線を設計
・反応の高い投稿を広告化し、認知を拡大
■３. MEO施策
・Googleビジネスプロフィールの最適化
・写真・口コミ・投稿内容の改善
・「地域名＋保育園」など検索ニーズへの対応
・Googleマップ経由の問い合わせ導線を強化
■４. ポスティング施策
・園周辺エリアの家庭に直接リーチ
・見学会や説明会への参加を促進
・QRコードでInstagramや問い合わせページへ誘導
■５. ブログ施策
・保育方針や園の特色を深掘りして発信
・保護者の不安や疑問に答える記事を作成
・検索経由の流入と信頼形成を強化
■６. LINEステップ配信
・問い合わせ後のフォローを自動化
・園の特徴、見学案内、申込までの流れを段階的に配信
・申込前の不安解消と検討促進を実施
【3．成果：問い合わせ260％、申込120％を達成】
施策実施後、以下の成果を達成しました。
・問い合わせ数：前年比 260％
・申込数：前年比 120％
・Instagram経由の問い合わせ増加
・Google検索・マップ経由の流入増加
・LINE配信による申込前フォローの強化
特に、「ポスティングで知り、Instagramで園の雰囲気を確認し、LINEで詳細を理解して申込」という複数接点の導線が機能し、問い合わせ数と申込数の増加につながりました。
【4．考察：成果を生んだ要因】
本事例から、BOTANICOは成果創出の要因を次のように整理しています。
・Instagramで園の雰囲気を可視化したこと
・MEOで地域検索からの流入を強化したこと
・ポスティングで地域内の認知を底上げしたこと
・ブログで保護者の不安を解消したこと
・LINEステップ配信で問い合わせ後の離脱を防いだこと
・オンラインとオフラインを一体化したこと
保育園の集客では、保護者との接点を複数設計し、信頼を積み上げることが重要であることが明らかになりました。
【5．まとめ：保育園の集客は“接触設計”で変わる】
今回の取り組みによりBOTANICOは、
・広告運用
・MEO対策
・ポスティング
・ブログ
・LINEステップ配信
を組み合わせることで、問い合わせ数前年比260％、申込数前年比120％を実現する統合モデルを確立しました。
今後は本モデルを、
・保育園
・幼稚園
・学童
・幼児教育スクールへ展開してまいります。