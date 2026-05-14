【実績レポート】保育園向け「SNS×MEO×広告×ポスティング×ブログ×LINE」統合集客モデルを構築

株式会社BOTANICO

当社初となる保育園を対象とした集客・申込支援を実施しました。

その結果、月額3～6万円の広告運用、Instagram運用、MEO対策、ポスティング、ブログ運用、LINEステップ配信を組み合わせることで、問い合わせ数は前年比260％、申込数は前年比120％を達成しました。

本事例は、保育園の集客において、オンライン施策とオフライン施策を分断せず、認知から問い合わせ、申込までを一気通貫で設計した実証的な取り組みです。

【1．背景：保育園における集客・申込の課題】

対象となった保育園では、以下のような課題を抱えていました。

・園の魅力や保育方針が十分に伝わっていない

・Instagramは運用しているが問い合わせにつながりにくい

・Google検索・マップ経由の流入が弱い

・地域内での認知が限定的

・問い合わせ後の申込率を高める導線が不足している

BOTANICOはこれらの課題に対し、「認知拡大」「信頼形成」「問い合わせ獲得」「申込促進」までを統合した集客モデルを設計しました。

【2．施策概要：6つの施策を組み合わせた統合支援】

本プロジェクトでは、単一施策ではなく、複数の接点を組み合わせることで、保護者との接触機会を最大化しました。

■１. Instagram施策

・園の日常や子どもたちの活動風景を発信

・先生の人柄や保育方針を可視化

・リールを活用した認知拡大

・プロフィールから問い合わせ導線を最適化

■２. Instagram広告施策（月額3～6万円）

・地域の保護者層へ配信

・見学・問い合わせへの導線を設計

・反応の高い投稿を広告化し、認知を拡大

■３. MEO施策

・Googleビジネスプロフィールの最適化

・写真・口コミ・投稿内容の改善

・「地域名＋保育園」など検索ニーズへの対応

・Googleマップ経由の問い合わせ導線を強化

■４. ポスティング施策

・園周辺エリアの家庭に直接リーチ

・見学会や説明会への参加を促進

・QRコードでInstagramや問い合わせページへ誘導

■５. ブログ施策

・保育方針や園の特色を深掘りして発信

・保護者の不安や疑問に答える記事を作成

・検索経由の流入と信頼形成を強化

■６. LINEステップ配信

・問い合わせ後のフォローを自動化

・園の特徴、見学案内、申込までの流れを段階的に配信

・申込前の不安解消と検討促進を実施

【3．成果：問い合わせ260％、申込120％を達成】

施策実施後、以下の成果を達成しました。

・問い合わせ数：前年比 260％

・申込数：前年比 120％

・Instagram経由の問い合わせ増加

・Google検索・マップ経由の流入増加

・LINE配信による申込前フォローの強化

特に、「ポスティングで知り、Instagramで園の雰囲気を確認し、LINEで詳細を理解して申込」という複数接点の導線が機能し、問い合わせ数と申込数の増加につながりました。

【4．考察：成果を生んだ要因】

本事例から、BOTANICOは成果創出の要因を次のように整理しています。

・Instagramで園の雰囲気を可視化したこと

・MEOで地域検索からの流入を強化したこと

・ポスティングで地域内の認知を底上げしたこと

・ブログで保護者の不安を解消したこと

・LINEステップ配信で問い合わせ後の離脱を防いだこと

・オンラインとオフラインを一体化したこと

保育園の集客では、保護者との接点を複数設計し、信頼を積み上げることが重要であることが明らかになりました。

【5．まとめ：保育園の集客は“接触設計”で変わる】

今回の取り組みによりBOTANICOは、

・Instagram

・広告運用

・MEO対策

・ポスティング

・ブログ

・LINEステップ配信

を組み合わせることで、問い合わせ数前年比260％、申込数前年比120％を実現する統合モデルを確立しました。

今後は本モデルを、

・保育園

・幼稚園

・学童

・幼児教育スクールへ展開してまいります。