【関内ホール】馬車道陽だまりコンサート Vol.56

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【企画趣旨】

1986年9月27日に開館した関内ホールは、おかげさまでまもなく40周年を迎えます。

今回は感謝を込め、いつもよりも少し贅沢な編成で記念コンサートをお届けいたします！

アンサンブルの美しい響きに身をゆだね、今回だけの特別なステージをお楽しみください。

【概要】

◆公演名 馬車道陽だまりコンサート Vol.56 ～祝・関内ホール40周年によせて～

◆日時 2026年8月27日（木） 14:00開演（13:15開場）※約90分（休憩あり）

◆料金 全席指定 1,000円 ※4歳以上入場可

◆会場 関内ホール 大ホール

◆出演者 横浜市民広間演奏会所属アーティスト

温井裕人(バリトン)、河島玲奈(フルート)、堀田和磨(サクソフォーン)、伊藤優晶(ユーフォニアム)、渡邊まや(マリンバ・打楽器)、戸嶋優(コントラバス)、飯田彰子(ピアノ)、北村 真紀子(ピアノ)、加藤裕子・長島和美（企画アドバイザー・歌唱指導）

◆曲目 さとうきび畑、レ・ミゼラブルメドレー、ボレロ ほか

"皆様ご一緒に歌いましょう"：知床旅情、見上げてごらん夜の星を、少年時代 ほか全6曲

◆主催 関内ホール／横浜市民広間演奏会

◆共催 株式会社ヤマハミュージックジャパン 横浜みなとみらい

◆問合せ 関内ホールチケットカウンター TEL:045-662-8411（休館日を除く10:00-18:00）

◆チケット 2026年5月10日(日) 10：00一般発売開始(関内ホールでの発売初日の電話予約は13：00からとさせていただきます)

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（営業時間：10:00～18:00・休館日を除く）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/（要GETTIIS登録）

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10:00～17:00）

◆情報解禁日 即日可

＜備考＞

・本リリース掲載の写真は提供「可」です。必要な場合は、下記担当までご連絡（メール）いただければデータにてお送りいたします。なお、写真にクレジットの記載があるものについてご掲載いただける場合は、クレジットの記載をお願いします。

・天災や疾病の流行等により公演の中止または延期、実施時間変更などの可能性があります。

・ご掲載いただける場合は事前にご一報いただけますと幸いです（「貴紙（誌）」を見た）との問い合わせにスムーズに対応するため）。

＜この

リリースに関するお問い合わせ先＞

横浜市市民文化会館 関内ホール 広報担当・御木隆宏(みきたかひろ)

横浜市中区住吉町4-42-1 TEL/045(662)1221 FAX/045(662)2050 MAIL/miki@kannaihall.jp

関内ホールイベント情報は https://www.kannaihall.jp/