教科書には載っていない「自分を信じる力」を150分で--「わたしが受けたかった奇跡の授業」5月30日（土）大阪・茨木で開催

大人の夢語り案内人

Teacher's Life Design（代表：岩渕氏）は、2025年5月30日（土）9:45～12:15、大阪府茨木市の「おにクル7F」にて「わたしが受けたかった奇跡の授業」を開催します。「あの頃の私に届けたい、自分らしく未来をつくる150分」をテーマに、教育のプロたちが教科書では教えてくれなかった「自分を信じる力」と「夢を語る勇気」を届けるイベントです。2時間目には大人の夢語り案内人・西利範が「夢語りの授業」を担当。全国3,695人の夢語りプロジェクトの一環として、夢語り文化を大阪から全国へ広げます。参加費は大人2,000円、子ども・学生は無料。後援：大阪府倫理法人会 文教委員会。

2025年5月30日（土）、大阪・茨木に「教科書では教えてくれなかった授業」が集結します。「わたしが受けたかった奇跡の授業」--子どもも大人も、「自分を信じる力」と「夢を語る勇気」を取り戻す、150分間の特別な時間です。後援には大阪府倫理法人会 文教委員会がつき、社会的な注目度も高まっています。

「将来の夢は何ですか？」--この問いに、胸を張って答えられる大人はどれほどいるでしょうか。学校教育では「正解を出す力」は教わっても、「自分を信じる力」や「夢を語る勇気」は誰も教えてくれませんでした。子どもたちのキャリア教育が叫ばれる今、まず大人自身が夢と向き合い直す場が必要とされています。

夢語り363人目、岩渕さんの夢語り『夢を叶えながら生きる』(https://www.instagram.com/reel/DYUXtOGzFjV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)夢語り108人目、坊先生の夢語り『日本の公教育をアップデート』(https://www.instagram.com/reel/DM3tKADTyVC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)大人の夢語り案内人の夢語り『唯一無二の大人の夢語り案内人になる』(https://www.instagram.com/reel/DRI3ogykhf-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lPlYA_HefXo ]

西利範が登壇する「夢語りの授業」は、全国3,695人の夢語りプロジェクトの一環です。2023年の活動開始から350名を超える夢語り動画をSNSで公開し、子どもたちに「夢を語る大人の姿」を届けてきた取り組みが、今回の授業へとつながります。終わりの会では、たけ先生によるグラレコトークで当日の学びを視覚的に整理。参加者一人ひとりが「自分の夢」を言語化して持ち帰れる設計になっています。

「あの頃の私に届けたかった授業」が、今ここにあります。大人が夢を語り直すことが、子どもたちへの最大のキャリア教育になる--その確信を持って、4人の登壇者が一つの場に集まります。この150分が、あなたの「夢を語る勇気」の出発点になるはずです。子ども・学生は無料。ぜひ親子でご参加ください。

「タイムテーブル」

1時間目坊 先生「△と○の授業」

全国オモロー授業発表会 全国実行委員長 / 夢語り108人目

2時間目西 先生「夢語りの授業」

大人の夢語り案内人 / 3,695人の夢語りプロジェクト主宰

3時間目ぶち先生「夢の叶え方の授業」

Teacher's Life Design代表 / 夢語り363人目

終わりの会たけ先生「グラレコトーク」

当日の学びを視覚的に整理・共有

イベント概要

イベント名 わたしが受けたかった奇跡の授業

開催日時 2025年5月30日（土）9:45～12:15

会場 茨木市文化・子育て複合施設 おにクル7F

加費 大人：2,000円 子ども・学生：無料

主催 Teacher's Life Design

申し込み フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImwuzDG7NE4Y6HWWcX-Q-9Kn33K9LqY_GMuAusVFAdJZ7CQ/viewform?pli=1)

後援 大阪府倫理法人会 文教委員会

問い合わせ otonano.yumekatari@gmail.com

080-9167-2044