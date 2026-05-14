ロエベとOnよりライトスプレー クラウドモンスターが登場

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

動きとクラフトを探求するロエベとOnの最新コラボレーションとして、ライトスプレー クラウドモンスターを発表します。本モデルでは、Onの先進的な LightSpray(TM) アッパーテクノロジーが採用されています。

本コラボレーションにおける新しいシルエットとなるこの限定リリースのシューズは、高度なエンジニアリングと、ロエベのプロポーションやカラーに対するアプローチを融合しています。超軽量のフォルムは、LightSpray(TM) テクノロジーによって設計されています。製造プロセスでは精密なエンジニアリング技術を駆使しており、スプレー方式によって継ぎ目のないフィラメント製アッパーを片足約3分で一体成型します。このシンプルな工程により、従来のようなレイヤーや補強材を必要とせず、足の動きに自然に追従するシューズを実現しています。

ライトスプレー クラウドモンスターは、シューレースのない一体構造のアッパーに加え、Helion(TM) HF を搭載したミッドソールを組み合わせることで、優れたクッション性と高いエネルギーリターンを叶えています。カラーはオールホワイトで、ロエベとOnのロゴをシルバーで配置。フルオイエロー、フルオグリーン、ティールの3色のLightSpray(TM) 専用ソックスが付属します。これらのソックスはLightSpray(TM) テクノロジーによるシューズ専用に開発されており、単なるアクセサリーではなくデザインの一部として機能し、組み合わせによってシューズの表情を変化させます。

ライトスプレー クラウドモンスターとあわせて、新コレクションにはアップデート版としてのクラウドティルト ハイ、および新色のクラウドソロも登場し、コラボレーションを日常的な動きの領域へと拡張します。両ブランドが初めて共同デザインしたクラウドソロは、新たなバイカラー仕様となり、ティール、サンド、バーガンディといったロエベ限定カラーも展開されます（バーガンディはオンライン限定）。新たに加わるクラウドティルト ハイは、各3色のカラーを組み合わせたハイトップシルエットが特徴で、ティール、トープ、ブラック、サンドのカラーが用意されています。

これら3つのモデルを写した新キャンペーンは、「動き」と「フォルム」の観点からパフォーマンスフットウェアを再解釈しています。ビジュアルアーティストデュオ、Blackwallが監督を務めたキャンペーンフィルムでは、鮮やかなカラーと濃密な色彩を背景に、LightSpray(TM) による製造工程と、ロエベの素材やデザインに対するアプローチが対比的に描かれます。

LOEWE × Onコレクションは、2026年5月14日（木）に発売。ライトスプレー クラウドモンスターは

カサロエベ表参道、カサロエベ銀座限定で販売されます。クラウドソロとクラウドティルト ハイは、Onとロエベの店舗、世界各地の一部セレクトショップ、そしてon.com とロエベ公式オンラインストアでも販売されます。LightSpray(TM)についての詳細はこちらをご覧ください。

ライトスプレー クラウドモンスター \133,100クラウドティルト ハイ \89,100クラウドティルト ハイ \89,100クラウドティルト ハイ \89,100クラウドティルト ハイ \89,100クラウドソロ \97,900 (ロエベ オンライン限定)クラウドソロ \97,900 (ロエベ限定)クラウドソロ \97,900クラウドソロ \97,900クラウドソロ \97,900クラウドソロ \97,900 (ロエベ限定)クラウドソロ \97,900クラウドソロ \97,900 (メンズのみ)

展開店舗

ウィメンズ：

カサロエベ表参道*

カサロエベ銀座*

ロエベ 渋谷パルコ

ロエべ 伊勢丹新宿店3F

ロエべ 阪急うめだ本店3F

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 岩田屋本店

ロエベ 大丸札幌店

メンズ：

カサロエベ表参道*

カサロエベ銀座*

ロエベ 渋谷パルコ

ロエべ 伊勢丹新宿店メンズ館4F

ロエべ 阪急メンズ大阪

ロエベ 松坂屋名古屋店

※「ライトスプレー クラウドモンスター」は、*印の店舗のみで展開。オンライン販売はありません。

Onについて

Onは、2010 年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランドです。“Ignite the human spirit through movement (動くことを通じて人の心に火を灯す)” をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場にお届けしています。ブランド立ち上げから16年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec(R)や業界の常識を覆すLightSpray(TM)といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。

夢を追い続ける “Dream On.” のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。

ロエベについて

1846年にスペインにて誕生したロエベは、世界的なラグジュアリーブランドの一つです。2025年より、ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスがクリエイティブ ディレクションを担っており、その芸術的感性と、クラフトを精密に探求するアプローチはロエベの価値観と共鳴しています。この新たなチャプターでは、知的で遊び心あふれるファッションと、大胆でいきいきとしたスペインのライフスタイル、レザーにおける卓越した専門性を探求しながら、ロエベのコアとなる感性を新たに定義します。

＜ お問合せ先 ＞

ロエベ ジャパン クライアントサービス

03-6215-6116

www.loewe.com