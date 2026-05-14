ロエベとOnよりライトスプレー クラウドモンスターが登場
動きとクラフトを探求するロエベとOnの最新コラボレーションとして、ライトスプレー クラウドモンスターを発表します。本モデルでは、Onの先進的な LightSpray(TM) アッパーテクノロジーが採用されています。
本コラボレーションにおける新しいシルエットとなるこの限定リリースのシューズは、高度なエンジニアリングと、ロエベのプロポーションやカラーに対するアプローチを融合しています。超軽量のフォルムは、LightSpray(TM) テクノロジーによって設計されています。製造プロセスでは精密なエンジニアリング技術を駆使しており、スプレー方式によって継ぎ目のないフィラメント製アッパーを片足約3分で一体成型します。このシンプルな工程により、従来のようなレイヤーや補強材を必要とせず、足の動きに自然に追従するシューズを実現しています。
ライトスプレー クラウドモンスターは、シューレースのない一体構造のアッパーに加え、Helion(TM) HF を搭載したミッドソールを組み合わせることで、優れたクッション性と高いエネルギーリターンを叶えています。カラーはオールホワイトで、ロエベとOnのロゴをシルバーで配置。フルオイエロー、フルオグリーン、ティールの3色のLightSpray(TM) 専用ソックスが付属します。これらのソックスはLightSpray(TM) テクノロジーによるシューズ専用に開発されており、単なるアクセサリーではなくデザインの一部として機能し、組み合わせによってシューズの表情を変化させます。
ライトスプレー クラウドモンスターとあわせて、新コレクションにはアップデート版としてのクラウドティルト ハイ、および新色のクラウドソロも登場し、コラボレーションを日常的な動きの領域へと拡張します。両ブランドが初めて共同デザインしたクラウドソロは、新たなバイカラー仕様となり、ティール、サンド、バーガンディといったロエベ限定カラーも展開されます（バーガンディはオンライン限定）。新たに加わるクラウドティルト ハイは、各3色のカラーを組み合わせたハイトップシルエットが特徴で、ティール、トープ、ブラック、サンドのカラーが用意されています。
これら3つのモデルを写した新キャンペーンは、「動き」と「フォルム」の観点からパフォーマンスフットウェアを再解釈しています。ビジュアルアーティストデュオ、Blackwallが監督を務めたキャンペーンフィルムでは、鮮やかなカラーと濃密な色彩を背景に、LightSpray(TM) による製造工程と、ロエベの素材やデザインに対するアプローチが対比的に描かれます。
LOEWE × Onコレクションは、2026年5月14日（木）に発売。ライトスプレー クラウドモンスターは
カサロエベ表参道、カサロエベ銀座限定で販売されます。クラウドソロとクラウドティルト ハイは、Onとロエベの店舗、世界各地の一部セレクトショップ、そしてon.com とロエベ公式オンラインストアでも販売されます。LightSpray(TM)についての詳細はこちらをご覧ください。
ライトスプレー クラウドモンスター \133,100
クラウドティルト ハイ \89,100
クラウドティルト ハイ \89,100
クラウドティルト ハイ \89,100
クラウドティルト ハイ \89,100
クラウドソロ \97,900 (ロエベ オンライン限定)
クラウドソロ \97,900 (ロエベ限定)
クラウドソロ \97,900
クラウドソロ \97,900
クラウドソロ \97,900
クラウドソロ \97,900 (ロエベ限定)
クラウドソロ \97,900
クラウドソロ \97,900 (メンズのみ)
展開店舗
ウィメンズ：
カサロエベ表参道*
カサロエベ銀座*
ロエベ 渋谷パルコ
ロエべ 伊勢丹新宿店3F
ロエべ 阪急うめだ本店3F
ロエベ 松坂屋名古屋店
ロエベ 岩田屋本店
ロエベ 大丸札幌店
メンズ：
カサロエベ表参道*
カサロエベ銀座*
ロエベ 渋谷パルコ
ロエべ 伊勢丹新宿店メンズ館4F
ロエべ 阪急メンズ大阪
ロエベ 松坂屋名古屋店
※「ライトスプレー クラウドモンスター」は、*印の店舗のみで展開。オンライン販売はありません。
Onについて
Onは、2010 年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランドです。“Ignite the human spirit through movement (動くことを通じて人の心に火を灯す)” をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場にお届けしています。ブランド立ち上げから16年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec(R)や業界の常識を覆すLightSpray(TM)といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。
夢を追い続ける “Dream On.” のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。
ロエベについて
1846年にスペインにて誕生したロエベは、世界的なラグジュアリーブランドの一つです。2025年より、ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスがクリエイティブ ディレクションを担っており、その芸術的感性と、クラフトを精密に探求するアプローチはロエベの価値観と共鳴しています。この新たなチャプターでは、知的で遊び心あふれるファッションと、大胆でいきいきとしたスペインのライフスタイル、レザーにおける卓越した専門性を探求しながら、ロエベのコアとなる感性を新たに定義します。
＜ お問合せ先 ＞
ロエベ ジャパン クライアントサービス
03-6215-6116
www.loewe.com