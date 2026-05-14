5/13東京、イマジナが過去最多の倒産危機を救う経営者セミナー開催。世界基準のリーダーEQで「選ばれる組織」へ導く変革法を公開

株式会社イマジナ

ブランディングカンパニーの株式会社イマジナは、2026年5月13日、東京コンベンションホールにて経営者・人事責任者向け「ブランディング勉強会」を開催いたしました。帝国データバンクが同日に公表した「2026年4月報」にて、全国の企業倒産が4月としては過去10年で最多を記録したという危機的な情勢を受け、本セミナーでは「人手不足倒産」を回避し、持続可能な成長を実現するための核心として「リーダーEQ」と「理念経営」の具体策を提示しました。

背景：倒産件数10年ぶり高水準、日本企業を襲う「供給制約」の正体

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2026年5月13日、帝国データバンクが発表した最新の倒産統計は、日本経済に戦慄を与えました。2026年4月の全国企業倒産件数は899件に達し、前年同月比8.8%増。4月としては過去10年で最多という最悪の記録です 。

この危機の本質は、単なる資金繰り悪化ではなく、需要がありながら「人」がいないために事業が継続できない「供給制約」にあります。事実、2025年度の人手不足倒産は441件と過去最多を更新し続けています 。さらに、経営課題の第1位として「人材強化（採用、定着、育成）」を挙げる企業は90.2%に達しており、ヒトの問題が経営のボトルネックであることは明らかです 。

しかし、解決の鍵を握る日本のマネジメント教育は、世界64カ国中60位という、先進国としては目を疑うような低水準に沈んでいます 。このマネジメントの機能不全こそが、組織のエンゲージメントを低下させ、倒産の引き金となる「従業員退職型」の連鎖を招いているのです。

解決の核心：AI時代にこそ求められる「リーダーEQ」へのアップデート

5月13日のセミナーで代表の関野が提唱したのは、従来の「勘」や「経験」に頼った管理職教育を捨て、世界基準の人間力「リーダーEQ」を組織にインストールする戦略です 。

イマジナが定義する「リーダーEQ」とは、単なる「人当たりの良さ」ではありません。自己理解・他者理解に基づく「EQ」に加え、問いを立て意図を見抜く「メディア・情報リテラシー」、そして自分自身を磨き次の社会に貢献している感覚を得る「貢献的モラル」を備えた、AI時代に代替不可能な高度な人間力を指します 。

当日の成果と「選べる個別相談会」の実施

- リーダーEQによる心理的安全性の構築リーダーが自らの感情を制御し、部下の特性に合わせた最適な関わり（伴走）を行うことで、組織の心理的安全性を向上させます。- 理念という「共通言語」による組織変革理念を単なるお題目ではなく、社員が自走するための判断基準へと昇華させます。計画的な後継者・幹部育成を実現している企業は、そうでない企業に比べ4倍以上の収益成長率を誇るというデータも示されました 。- 理念浸透度の数値化「理解・行動・共感・拡散」の4つのフェーズで組織の状態を可視化。どこで組織のベクトルがズレているのかを科学的に特定し、打ち手を明確にします 。

当日は、危機感を抱く経営者が集結。「管理職が教育を『罰ゲーム』と感じている現状を打破するヒントを得た」「理念がなぜ現場に落ちないのか、その構造的な理由がわかった」といった熱狂的な反応が寄せられました。

セミナー参加者への継続支援として、以下の「選べる個別相談会」を実施しております 。

- 経営全般の相談: 倒産危機を突破する第2の成長曲線の描き方- 教育・育成相談: リーダーEQを現場に浸透させる実践メソッド- 採用相談: 「賃上げ競争」に頼らない、理念共鳴型採用の仕組み- PR・広報相談: 人的魅力を企業のブランド価値へ変える発信戦略

イマジナは今後も、「人材に投資することが当たり前になる社会」を創出し、日本企業の真の強さを引き出すブランディングを推進してまいります 。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com