主演・大友花恋×共演・船津稜雅（超特急）×桜井玲香 木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』最終回場面写真・あらすじ・PR動画解禁＆オフィシャルグッズ販売決定／5月21日（木）21:25～21:54

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大友花恋が主演を務める木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の第8話（最終回）を、2026年5月21日（木）21:25～21:54に放送いたします。

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディです。

この度、ドラマ第8話（最終回）の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！

清水課長に彼女がいたことを知り、大失恋中の琴音。一方、なず奈も恋に臆病になり新たな一歩を踏み出せずにいた。あざとかわいい彼女たちが最後に選んだ未来とは──！？

いよいよ最終回。ぜひご覧ください！

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

さらに、ドラマオフィシャルグッズの販売が決定いたしました。

琴音（大友花恋）、清水課長（船津稜雅）、なず奈（桜井玲香）がアクリルスタンドやステッカーに！期間限定の受注販売となりますので、ご購入はお早めに！

詳細は9ちゃん屋 -TOKYO MX Official Shop-（https://tokyomxmall.stores.jp/）をご確認ください。

■第8話（最終回）場面写真・あらすじ・PR動画

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【第8話（最終回） あらすじ】

「あざとかわいい」、それは私らしい生き方を証明する言葉。

憧れの北川誠子（綺咲愛里）が清水将貴（船津稜雅）の彼女だと知らされ、どん底まで落ち込む松嶋琴音（大友花恋）。慰めてもらおうと佐原なず奈（桜井玲香）に連絡するも繋がらない。その頃、なず奈は同期の瀬口義宣（長万部純）から告白を受けていたが、恋愛に臆病になり新たな一歩を踏み出せずにいた。

田中理人（八神慶仁郎）と瀬口、どちらの想いにも応えないなず奈の態度に、琴音は「このままだと、相手見つかりませんよ…」となず奈のこれからを心配そうに案じる。

二人は失恋や葛藤を抱えながらも、ありのままの自分を受け入れて自分たちの足で前を向く決意を固める。あざとかわいい彼女たちが選んだ未来とは──！？

【第8話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vfw9UhVvUkg ]

https://youtu.be/vfw9UhVvUkg

■オフィシャルグッズ販売決定！

ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』オフィシャルグッズの販売が決定しました！

本作のメインキャラクターである琴音（大友花恋）、清水課長（船津稜雅）、なず奈（桜井玲香）の、ここでしか手に入らないグッズが盛りだくさん。ご自宅やデスクに飾ったり、お出かけに連れて行ったりして楽しめる「あざとかわいいアクリルスタンド」、切り離してスマホの裏側に挟んだり、お友達とシール交換をして楽しめる「あざとかわいい証明写真風ステッカー」、そしてオフショットや場面写真の未公開カットから厳選した「あざとかわいいブロマイドセット」の3種類が登場しました！

期間限定の受注販売となりますので、ご購入はお早めに！

【販売商品】

■あざとかわいいアクリルスタンド

・松嶋琴音（大友花恋）

・清水将貴（船津稜雅）

・佐原なず奈（桜井玲香）

販売価格：各1,800円（税込）

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■あざとかわいい証明写真風ステッカー

・松嶋琴音（大友花恋）

・清水将貴（船津稜雅）

・佐原なず奈（桜井玲香）

販売価格：各750円（税込）

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■あざとかわいいブロマイドセット（L判3枚）

・松嶋琴音（大友花恋）

・清水将貴（船津稜雅）

・佐原なず奈（桜井玲香）

販売価格：各750円（税込）

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【受注期間】

2026年5月14日（木）21:54～6月4日（木）23:59

【販売サイト】

9ちゃん屋 -TOKYO MX Official Shop-

https://tokyomxmall.stores.jp/

【グッズの詳細はこちら】

https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/goods.html

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あざとかわいいワタシが優勝

【放送日時】TOKYO MX 毎週木曜21:25～21:54 （TOKYO MX1）

群馬テレビ 毎週木曜23:00～23:30

福岡放送 毎週土曜25:00～25:30

テレビ岩手 毎週日曜25:25～25:55

静岡放送 毎週月曜25:35～26:05

とちぎテレビ 毎週火曜23:30～24:00

【出演】大友花恋 船津稜雅（超特急）・桜井玲香

【オープニング主題歌】AislE『EYES ON ME』（asistobe／B ZONE）

【エンディング主題歌】yosugala『バニバニラ』（TOY’S FACTORY）

【原作】網戸スズ『あざとかわいいワタシが優勝』（DPNブックス）

【脚本】村田こけし

【監督】瀬野尾一、松嵜由衣、大黒友也、祖父江来夢

【制作プロダクション】トータルメディアコミュニケーション

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/

【公式SNS】▼X（@mx_dramania2）

https://x.com/mx_dramania2

▼Instagram（@mx_dramania）

https://www.instagram.com/mx_dramania

▼TikTok（@mx_dramania）

https://www.tiktok.com/@mx_dramania

【公式ハッシュタグ】#あざかわ優勝