神奈川県出身の歌手・門松みゆきが始球式に登場　２０２６年５月１４日「横浜ＤｅＮＡベイスターズｖｓ中日ドラゴンズ」メモワール冠試合にて実施

日本コロムビア株式会社

2026年5月14日、横浜スタジアムで開催されたプロ野球公式戦、横浜DeNAベイスターズ対中日ドラゴンズ戦において、神奈川県出身の歌手門松みゆきが始球式を務めました。



本試合は、神奈川・静岡エリアを中心に冠婚葬祭事業を展開するメモワールグループの冠試合として開催されたもので、試合前セレモニーの一環として実施された始球式に同社のテレビCMに出演中の門松みゆきがマウンドに登場。

始球式は初めてという門松。背番号「３３（自身の年齢）」の横浜DeNAベイスターズのユニフォームに身を包み、緊張しながらマウンドへ。大勢のファンが見守る中、真剣な表情と大きな瞳で真っすぐにキャッチャーミットを見つめる。プレイボールの合図とともに大胆なフォームから投げられた一球は惜しくもノーバウンドとはならなかったものの３バウンドで真っすぐにキャッチャーミットへ収まった。

投球後、場内からは温かい拍手が送られ、門松は満面の笑みで深々と一礼。地元ファンにその健在ぶりをアピールした。



門松コメント

「ご縁があって、地元神奈川県の横浜スタジアムのマウンドに立てたことはとても夢のようで、とても光栄です。感謝の気持ちをボールに込めて投げさせていただきました。歌手人生においても一生忘れられないとても良い経験になりました。ストライクが入りますようにという意気込みだったのですが、実際は、紙飛行機みたいにゆるゆると地面に落ちていってしまいました（涙）

時間が無い中で練習もしてきたのですが、ノーバウンドができなかったことが唯一悔しいです。でも、歌と一緒で、気持ちは真ん中にストライクを投げたつもりです。

今日の経験を活かして、舞台の三冠王を目指して歌に精進したいと思います。」

【イベント概要】

日程：２０２６年５月１４日（木）

試合：横浜DeNAベイスターズVS中日ドラゴンズ

会場：横浜スタジアム

内容：メモワールグループ冠試合 門松みゆき始球式





【門松みゆきプロフィール】

出身地：神奈川県小田原市

生年月日：１９９３年３月２４日 現在３３歳

（経歴）

２０１９年 「みちのく望郷歌」で日本コロムビアよりデビュー。

２０２１年 テレビ東京「THE☆カラオケバトル」初出場初優勝。

第５４回日本作詩大賞入選

２０２２年 日本作曲家協会音楽祭奨励賞

２０２６年 ５月２７日 最新曲「酒、ほろほろ...」発売