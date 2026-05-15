【本日配信】 日本のニューロック・ムーヴメントを凝縮したコンピレーションを全世界配信！

日本コロムビア株式会社

英米の影響を受けた若者たちのニューパワー。ＧＳ系ミュージシャン達の既存の音楽産業との決別。自由で革新的、そして実験的なサウンド。1960年代末から1970年代前半にかけて日本の音楽シーンに変革をもたらした「ニューロック・ムーヴメント」を体感できるコンピレーション・アルバム『Far East NewRock Invention 1969-1975：ニューロックの素晴らしき世界』が、本日5月15日より全世界に向けて配信開始となりました。

また、フランスのレーベル「180g」より、180g重量盤LPも同時にリリースされます。



配信リンク

：https://FarEastNewRockInvention.lnk.to/19691975

■ 本作のポイント

内田裕也の先見の明： 1967年のヨーロッパ放浪で新しいロックの洗礼を受けた内田裕也が結成した「内田裕也とフラワーズ」から、海外でも活躍した「フラワー・トラヴェリン・バンド」への進化を辿ることができます。

伝説のレーベル「プロペラ」： 1972年に日本コロムビアが立ち上げた初のロック/フォーク専門レーベル「プロペラ」より、山内テツや瀬川洋などの斬新なカタログを収録。

ジャズとロックの融合： 日野皓正や猪俣猛など、ロックの要素を大胆に取り入れた当時のジャズ・ミュージシャンによる、現在「レアグルーヴ」としても高く評価される名演を収録しています。

世界基準のサウンド：「日本のピンク・フロイド」と称されたファー・イースト・ファミリー・バンドや、後に英ロックバンド「フリー」に加入する山内テツなど、当時の熱狂が世界水準であったことを証明するラインナップです 。

■ 商品概要

タイトル：Far East New Rock Invention 1969-1975：ニューロックの素晴らしき世界

配信開始日： 2026年5月15日

品番： COKM-46306（ハイレゾ：COKM-46307）

発売元： 日本コロムビア株式会社

LP： フランス 180gレーベルよりリリース（180GWALP09）

https://wamono.bandcamp.com/album/far-east-new-rock-invention-1969-1975



■ 収録曲

1. 石間ヒデキ ／ Depending By The Time

2. ファー・イースト・ファミリー・バンド ／ 時代から

3. 猪俣猛とサウンド・リミテッド ／ ブラック・エンジェル

4. 山内テツ ／ Wiki Wiki

5. フラワー・トラヴェリン・バンド＆日野皓正クインテット ／ ドゥープ

6. ブルース・クリエイション ／ 原爆落し

7. 水谷公生とベター ／ アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン

8. 瀬川 洋 ／ 君が居た白い部屋

9. 内田裕也とフラワーズ ／ サマータイム