「おひとりさま」の老後の準備は一筋縄ではいきません！

株式会社新星出版社

すべての人に対して老後の不安はつきませんが、“おひとりさま”は、さらに切実です。

「体が動かなくなったらどうしよう？」「ボケたらどうしよう？」「いくらかかるの？」など老後の不安でいっぱいです。

たとえば、入院や介護が必要になったとき、認知症になったときなど、頼れる人がいなければ途方に暮れてしまいます。自身が亡くなった後の自宅の整理などもあります。

もちろん、兄弟姉妹がいるのでしたら、彼らの力を借りることができる可能性はあります。ただ、疎遠であるケースもあるでしょうし、疎遠とまではいかなくても自身の介護を任せるわけにはいかないケースもあるでしょう。

“おひとりさま”は、自分の子どものような「頼れる家族」がいないため、これらを自分でどうにかしなければならないのです。



こうした悩みをお持ちの方に朗報です。

『おひとりさまの老後準備とお金』が5月15日に発売になりました。

本書は、上記のような不安を取り除くための本。“おひとりさま”でも「残りの人生をより安心して、楽しく自分らしく生きるための準備」ができます。



これらの事柄について、本書では、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書の資格を持つ専門家の方々を監修者に迎え、プロの意見を集結しています。



ぜひ、本書を手がかりに「残りの人生を、より安心して、楽しく自分らしく生きるための準備を整えていきましょう！

○Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4405104719/

○楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18522965/

【目次】

第1章 おひとりさまの「お金問題」をクリアする

第2章 おひとりさまの「病気・介護」の不安を解消する

第3章 おひとりさまの「暮らし」の不安を解決する

第4章 ほどよい距離感で社会とのつながりをつくる

第5章 憂いを残さず迷惑をかけず「死後への備え」

［別冊］ おひとりさま安心ノート

【書誌情報】

『おひとりさまの老後準備とお金』

出版社：株式会社新星出版社

監修者：関根 俊輔（税理士）／関根 圭一（社会保険労務士、行政書士）／大曽根 佑一（司法書士、行政書士）

定価：本体1,700円+税

発売日：2026年5月15日（金）

仕様：A5判・240ページ

【リリースに関するお問い合わせ】

（株）新星出版社 編集部

TEL 03-3831-0743 / Fax 03-3831-0758

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