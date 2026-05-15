LA拠点の日系アメリカ人プロデューサーShane Satoが、ニューアルバム 『Wavelength』を5月15日にリリース

The Orchard Japan

日系アメリカ人のマルチインストゥルメンタリスト/プロデューサー/ソングライター、Shane Satoがニューアルバム 『Wavelength』をリリース。

本作は、彼のクリエイティブ・コミュニティとの結びつきを軸に制作され、多彩なアーティストたちとのコラボレーションによって構築された作品。Braxton Cook、Box Dreams、Oli-J、Nao Yoshiokaらが参加し、それぞれの個性が有機的に交差する。

リードシングル「Never Let You Go」は、結婚直後にOli-Jとの即興セッションから生まれた、愛と献身をテーマにしたR&Bナンバー。「Deep Dive」はBox DreamsのAdam Rhodesと制作され、新たな恋に落ちる脆さを描いた、より内省的でインディー色の強い一曲となっている。

南カリフォルニアの海岸線を走る鉄道に着想を得た「Surfliner」では、ネオソウルとジャズが溶け合い、Braxton Cookの温かく表現力豊かなサックスが響く。「Clouds」ではReuben Jamesの卓越したピアノとソウルフルなボーカルが際立ち、「You Are Loved」ではNao Yoshiokaが参加し、軽やかに自己愛をテーマにしたメッセージを届ける。

さらに、「Pulse」ではCoastalとGlen Turner IIを迎え、ローファイでダンサブルな質感を展開。「Santa Fe Peanut Co.」ではJoy Guerrilla との共作により、セミライブ感のあるグルーヴ重視のジャズフュージョンが展開される。

ジャズ、インディー R&B、ソウルを横断しながら、それらの交差点を探る本作は、温かく鮮やかな音像と、「愛」「つながり」「水の流動性」というテーマによって統一されている。サウンドの拡張であると同時に、Shane Satoにとってひとつの転機となる作品に仕上がっている。

Shane Sato

南カリフォルニアで育ち、現在はロサンゼルスを拠点に活動する日系アメリカ人アーティスト、Shane Sato。

5 歳でドラムを始め、その後ギター、ピアノ、トロンボーンへと演奏の幅を広げる。学生時代にはロックバンド、吹奏楽、ジャズバンド など多様な編成で演奏経験を重ね、音楽的な基盤を形成。

2017 年にロサンゼルスへ移住後は、サポートミュージシャンとして多くのバンドやアーティストの現場で経験を積む。その後、自身 のオリジナル作品にフォーカスし、インディペンデントでのリリースを重ねてきた。

デビューアルバム『Until We Meet Again』およびコラボレーション作品群(最新作『Airwaves Deluxe』を含む)で累計 250 万回以上 のストリーミングを記録。Spotify の「Fresh Finds Jazz」や「Morning Rhythm」など複数のエディトリアルプレイリストにも選出 され、着実に評価を高めている。

[作品情報]

アーティスト：Shane Sato

タイトル：Wavelength

ジャンル： R&B, Soul, Jazz

情報解禁日：2026年5月15日（金）0:00AM

配信開始日&オンエア解禁日：2026年5月15日（金）

発売元・レーベル：SWEET SOUL RECORDS

配信リンク：https://lnk.to/shane-sato-wavelength

TRACKLIST：

01. Wavelength (Intro)

02. Never Let You Go feat. Oli-J

03. Deep Dive feat. Box Dreams

04. Surfliner feat. Braxton Cook

05. Cross Fade

06. Drift

07. You Are Loved feat. Nao Yoshioka

08. Santa Fe Peanut Co. feat. Joy Guerrilla

09. Nods

10. Clouds feat. Reuben James

11. Pulse feat. Coastal and Glen Turner II