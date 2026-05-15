ENHYPEN・JUNGWON、山下智久とコラボレーションした「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」本日配信リリース！

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ENHYPENのJUNGWONがフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）が、本日（15日）0時に配信リリースされました。

「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲です。過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められています。山下智久の繊細で力強いボーカルと、JUNGWONの透明感がありつつも芯のある歌声が美しく調和し、リスナーの心にあたたかく響きます。

2022年に放送され、その反響の大きさからスペシャルドラマ、続編となる「シーズン２」、スピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ「正直不動産」。累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の人気漫画が原作となっており、注目を集めている映画『正直不動産』は、本日より公開。本楽曲は劇中、山下智久演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれる重要なシーンで印象的に流れ、本編を彩ります。

JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を5月1日～3日に開催されたソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演にわたって大規模に展開いたします。グローバルグループのリーダーとして活躍し、唯一無二のボーカルカラーでグループの楽曲に彩りを添えてきたJUNGWONと、山下智久が紡ぐ美しいメロディをお楽しみください！

■ 「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」楽曲情報

配信日：2026年5月15日(金) 0:00 (JST)

各音楽配信サイト：https://nex-tone.link/A00217778

■ 映画『正直不動産』

5月15日(金)全国公開

出演：山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、草刈正雄 ほか

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

監督：川村泰祐

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

本予告映像： https://youtu.be/sMvSo_nyVR0

公式HP：https://shojiki-movie.jp/

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●ENHYPEN（エンハイプン） PROFILE

JUNGWON・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなる6人組グローバルグループ。Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月にデビュー。圧倒的なコンセプト表現力で世界中から愛され、2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初のトリプルミリオンセラーを突破。2024年10月から2025年10月にかけて開催された3回目のワールドツアー「WALK THE LINE」は、ドーム・スタジアムのような大型公演会場で計19都市32公演で全世界67万6000人余りを動員し、自身最大規模のワールドツアーを成功裏に終えた。特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を実現し、「公演強者」の地位を誇っている。続く7月にリリースされた日本4thシングル「宵 -YOI-」は、日本レコード協会 10月度 ゴールドディスク認定で自身初の「トリプル・プラチナ」認定を獲得。今年1月16日にリリースした7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は自身4作目のダブルミリオンセラー作品となるなど、キャリアハイ更新を続けている。2026年5月より、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』が開幕。日本では12月より初の4大ドームツアーを開催予定で、期待が高まっている。

●JUNGWON（ジョンウォン）

2004年2月9日生まれ