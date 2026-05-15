「ABEMA」、オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の歌手デビュー曲『国士無双LOVE』を起用

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月1日（月）昼3時より放送開始する「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の『国士無双LOVE』を起用したことをお知らせいたします。

『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される、「ABEMA」オリジナル対局企画です。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用。2半荘で、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦で行います。今回もトーナメントに参加するのは、現Mリーガー40名と、各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選1stステージについては、1位通過者は3rdステージへ、2位通過者は2ndステージへ進出いたします。

なお、本日5月15日（金）に最終決戦を迎える「Mリーグ2025-26」の優勝チーム4名および個人賞獲得者4名は、予選3rdステージからシードスタートで参戦いたします。

※優勝チームと個人賞が重複した場合、繰り上がり

このたび、2026年7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューする岡田紗佳のデビュー曲『国士無双LOVE』が、『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定。今回の起用にあたり、岡田紗佳より「麻雀ワードがたくさん散りばめられた楽曲なので、麻雀ファンにも楽しんでもらいたい」とのコメントが寄せられました。（以下に全文掲載）

本オフィシャルソング曲は、6月1日（月）昼3時からの予選第1局よりお楽しみいただけます。

麻雀の個人タイトル戦における賞金総額最大規模となる賞金総額3,000万と、雀士たちのプライドをかけた熱き戦いが予想される本トーナメント。優勝の栄光に輝く雀士は、果たして誰なのか？予選第1局にぜひご注目ください。

■『Mトーナメント2026』オフィシャルソング・岡田紗佳『国士無双LOVE』

＜岡田紗佳コメント全文＞

「（歌手に）憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています。（国士無双LOVE）をバズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、「いいんですか！？こんなすごい方に！」と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で「もしかしたら私もバズれるかも！」なんて思いました。

Mリーグ中に、この曲が出来上がったときに、Mリーグのスタッフに直談判したらうまくいきまして！（笑） Mトーナメントで使っていただけることになりました！リリースより一足早く、麻雀ファンのみなさんに聴いてもらえたら嬉しいです。歌詞とかにも麻雀ワードが散りばめられた楽曲なので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです」

プロフィール：

岡田紗佳（おかだ・さやか）/1994 年 2 月 19 日生まれ、東京都出身。

青山学院大学在学中にファッション誌『non-no』の専属モデルを務め、2017 年に日本プロ麻雀連盟に所属するプロ雀士となる。Ｍリーグ「KADOKAWA サクラナイツ」のメンバーとして活躍する一方、グラビアでは抜群のスタイルが「役満ボディ」と称される。テレビや YouTube など多数のメディアに出演し人気を博している。

リリース情報：

岡田紗佳 歌手デビュー・シングル

『国士無双LOVE』

2026年7月22日発売（CD・配信）

CDのみの通常盤「満貫Ver.」。初回生産限定・LPサイズジャケット仕様となる「跳満Ver.」。CD＋写真集＋グッズの完全生産限定・豪華盤「役満Ver.」の３形態でリリース！

収録曲（全形態共通）

M-1. 国士無双LOVE

M-2. カケヒキ・フライディナイト

M-3. 負けを知った私に敵はいない

▼ご予約/ご購入はこちら

https://okadasayaka.lnk.to/kokulove

■『Mトーナメント2026』放送概要

初回放送日時：2026年6月1日（月）昼3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継いたします。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式Xなどでお知らせいたします。

https://twitter.com/abema_mahjong

放送チャンネル：麻雀チャンネル

初回番組URL：https://abema.tv/channels/mahjong/slots/FFi9uDNHvRvMWw

＜『Mトーナメント2026』対局スケジュール＞

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

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