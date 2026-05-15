【初月で1位獲得】新規チャンネル「7号ななチャンネル」、TikTok Shop“トクトクセール”チャレンジャーランキング1位を獲得

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社が運営するライブコマース専門事務所「S-LIVE JAPAN」に所属する新規チャンネル「7号ななチャンネル」が、2026年4月17日(金)から4月21日(火)に開催されたTikTok Shopのセールイベント“トクトクセール”において、新興セラーの成長度を示す「チャレンジャーランキング」で第1位を獲得したことをお知らせいたします。本チャンネルは、2026年4月1日の始動からわずか1ヶ月未満で1位を獲得し、TikTok Shopにおける新規チャンネルとして急成長を遂げました。今回の成果は、一時的な販促施策によるものではなく、ブランドへの信頼構築に加え、配信・運営・カスタマーサポートまでを一体化したチーム全体の連携によって実現したものです。

■チャレンジャーランキング1位獲得の背景

今回のトクトクセールでは、以下3つの取り組みが大きな成果へとつながりました。

1．組織全体の連携による「盤石な運営体制」の構築

新規チャンネルながら、商品ラインナップの充実、正確な商品登録、納期・在庫管理の徹底、そして迅速なカスタマー対応まで、全スタッフが密に連携いたしました。また、配信を盛り上げる「天の声」との掛け合いも含め、チーム一丸となった運営体制が、お客様の安心感と満足度向上に直結しました。

2．「自分の言葉」で伝える誠実なライブ配信

配信においては、既存のファンの方々との信頼関係を第一に考え、なな本人が「自分の言葉」で商品の魅力を丁寧に伝えることを徹底いたしました。単なる商品説明に留まらず、実際に商品を手にした後のライフスタイルが想像できるような具体的な紹介を行ったことで、高い購買転換を実現しました。

3．「楽しさ」と「体験」を重視した配信づくり

視聴者が“見て楽しい、参加して楽しい”と感じられるライブづくりを追求。「商品が届くのが楽しみになる」ようなワクワク感を共有し続けたことが、多くの支持を集め、チャレンジャーランキング1位獲得へとつながりました。

■「7号ななチャンネル」について

ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属するライブコマースチャンネルです。出演者“なな”による親しみやすいコミュニケーションと、リアルな使用感・体験を重視したライブ配信を強みに、視聴者との信頼関係を構築しています。ファッション、ライフスタイル、美容アイテムを中心に、“見て楽しい・参加して楽しい・買って満足できる”ライブ配信を展開。商品紹介に留まらず、視聴者との双方向コミュニケーションを通じて、購買体験そのものの価値向上を目指しています。2026年4月1日のチャンネル始動後、初開催となるTikTok Shop大型セール“トクトクセール”にて、チャレンジャーランキング1位を獲得しました。

URL： https://www.tiktok.com/@abitokyo_nana

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年3月までの5ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディングス

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo

7号ななチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyo_nana