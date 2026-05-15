指紋認証でパスワード不要に！ACS日本正規代理店が「セキュリティキー＆ICカードリーダー専門店」を新設。最新のFIDOデバイス予約も開始
宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、このたびACS製品専門店を開設したことをお知らせいたします。
相次ぐ不正ログイン被害やサイバー攻撃の高度化を受け、パスワードだけに頼らない物理的なセキュリティキーへの注目が高まっています。こうしたニーズに応え、宏福商事合同会社は、多種多様な認証デバイスを網羅した「ACS製品専門店」を開設いたしました。
本専門店では、Advanced Card Systems Japan（ACS）製品の日本正規販売代理店として、FIDOセキュリティキー、ICカードリーダー、関連ICカードを中心に、認証強化や業務用途に適した製品を案内しています。
新たに開設したACS製品専門店では、用途や接続方式に応じて製品を選べる構成を採用しています。
取扱カテゴリには、FIDOデバイス、非接触リーダー、接触型ICカードリーダー、モバイルカードリーダー、ICカードリーダーモジュール、身分証明書リーダー、ICカード、検証機レンタルサービスを用意しており、企業の認証強化から開発・組み込み用途まで、幅広いニーズに対応します。
また、2026年新製品として「ACS PocketKey+ Bio」を予定しており、指紋認証対応FIDOセキュリティキーとして発売前受付中です。ショップ内では、法人・複数台購入、開発案件、掲載外製品に関する問い合わせ導線も設けており、単品販売だけでなく、案件ベースの相談にも対応しています。
注目商品
Bluetooth対応のモバイルICカードリーダーACS ACR1555U
MIFARE・FeliCa対応のUSB NFCカードリーダーACS ACR1552U
マイナンバーカード・電子証明書対応の接触型ICカードリーダーACS ACR40U
人気商品
ACS PocketKey
ACS PocketKey+
FeliCa Lite-S 業務用白無地（100枚）
MIFARE 1K 業務用PVC白（100枚）
検証機レンタルサービス
さらに、金融・銀行、eGov・行政、医療・ヘルスケア、アクセス管理、交通・運輸、開発案件といった業界別ソリューションなど、用途に応じた製品選定や導入相談を受け付けています。宏福商事合同会社は、今後もACS製品の国内展開を通じて、法人・個人双方の認証基盤強化と業務効率化を支援してまいります。
ショップ概要
ショップ名：ACS製品専門店(https://cbdcanna.base.shop/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release01_direct)
運営：宏福商事合同会社
主な取扱分野：FIDOデバイス、非接触リーダー、接触型ICカードリーダー、モバイルカードリーダー、ICカード、検証機レンタルサービス など
ショップの主な特長
・ACS製品の日本正規販売代理店として展開
・用途別に製品カテゴリを整理し、選びやすい構成を採用
・法人の大口購入、見積依頼、複数台導入相談に対応
・システム開発、OEM、組み込み案件の相談窓口を設置
・掲載外製品についても問い合わせ可能
その他でご購入の場合
韋駄天販売サイト：(https://www.idaten.ne.jp/portal/EOCCAK001_logout.html/) iDATEN(韋駄天)はダイワボウ情報システムが運営する、 取引先の皆様とDISを結ぶIT業界最大規模の電子商取引(BtoB)システムです。
Amazon：(https://amzn.to/4cNzwMA)
Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について
所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階
設立：1995年
事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション
URL：https://www.acs-japan.jp/
宏福商事合同会社について
所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）
URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release01_kofuku)
【お問い合わせ先】
宏福商事合同会社
Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com
URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release01_kofuku)