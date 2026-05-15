プロティアン・キャリア協会新制度「キャリア・コンパスプログラム」始動

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、当協会のラーニングチーム主導のもと、「キャリア・コンパスプログラム」制度を始動させたことをお知らせします。自律的なキャリア開発を志す個人が、多様な経験を持つ仲間との対話と共創を通じて、自身の成長軸を再定義し、社会への価値発揮を促進することを目的としています。

プログラムの特徴と目的

1. ”対話”～自律的なキャリア開発を、仲間と共に

本プログラムでは、多彩なキャリアを歩んできた認定者同士が、深い1on1対話を重ねることでさらに視野を広げます。

2. ”共創”～成長と可能性を広げる場

年齢・業種・立場を越えて集うナビゲーターとイノベーターの出会いにより、多様な価値観が交差。相互に学び合い、高め合う関係性を築くことで、個人の枠を超えた成長と新たな可能性を創出します。

3. ”実践”～「心理的成功あふれる社会」を自ら実践

当協会のパーパス“心理的成功があふれる社会の実現”に共鳴した一人ひとりが、自らの意志で学び、行動。小さな実践の積み重ねが、やがて社会全体の変化を生み出し、「心理的成功あふれる社会」の実現につながることを目指します。

※ナビゲーター、イノベーターとは

ラーニングチームで発案したネーミングで、この出会いに上下関係はなく、「誰かと誰かの出会いには必ず学びがある」という意味が込められています。

キャリア・コンパスプログラムの効果

本格始動を前に2025年9月から12月まで実施されたトライアルでは11組のペアが対話を重ね、ともにキャリアを応援。実施前後でキャリア開発診断を受検し、その効果をはかりました。

その結果、ナビゲーターイノベーターともに数値の上昇がみられました。特にイノベーターの数値は大きく上昇。のみならず、相互に効果があることが明らかとなりました。

【イノベーターのキャリア開発診断結果】

キャリア・コンパスプログラム1期始動

4月29日にプログラム1期が正式に始動。これから3か月間、27組のナビゲーターとイノベーターが継続的に対話を進めていきます。本格始動となったこの日、ラーニングチームによってマッチングされたペアが発表され、参加者たちはこれから共に歩む相手への期待を膨らませていました。

担当：ラーニングチーム（石岡・木村・海老原・濱野） より

トライアルでの効果は確認されていたものの、「心理的成功の共創」という新たなコンセプトで始動した本プログラムに、46名もの認定者が応募してくださったことは、私たちにとって大きな驚きでした。この事実は、協会認定者の方々の実践者としての高い主体性と、「心理的成功があふれる社会の実現」という協会のパーパスに対する強いエンゲージメントを示していると、改めて感じています。

プログラムに参加された皆様の、3か月後の笑顔と大きな成長を心から楽しみにしています。

ラーニングチーム石岡真理子海老原博美木村潤

【ともにキャリアをひらく仲間へ】

キャリア・コンパスプログラムは、当協会認定者による「対話と共創」を通じた実践の場として設計されています。

その前提となる「プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定」では、現代版プロティアン・キャリア理論およびAI時代のキャリア開発に必要な基礎知識と実践知を体系的に学ぶことができます。

変化の激しい時代において、自らのキャリアをひらき、他者のキャリアにも関わっていく、そんな仲間への第一歩として、本講座・検定へのご参加を心よりお待ちしています。

▼プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定

https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

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note：https://note.com/protean