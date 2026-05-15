お祭りBBQビアガーデン ピオレ姫路屋台村2026年5月20日（水）リニューアルオープン！

株式会社スタンドケイ

姫路駅直結の商業施設「ピオレ姫路」屋上にて、株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする

「お祭りBBQビアガーデン ピオレ姫路屋台村」が、2026年5月20日（水）にオープンいたします。

本施設のコンセプトは、

“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”

夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。

そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。

姫路の街を一望できる開放的なロケーションの中で、

本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、

これまでにない体験型ビアガーデンです。

■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間

屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。

焼きたての肉がジュウと音を立て、

たこ焼きやからあげの香りがふわっと広がる。

ポテト、わたあめ、ポップコーン--

思わず手が伸びる屋台グルメが並び、

気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。

さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、

大人もつい夢中になる縁日コンテンツもご用意。

食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、

特別な思い出へと変わります。

屋上に広がる、お祭りのにぎわい。日常を忘れて楽しむ、特別なBBQ体験を。懐かしく新しい屋台を、思う存分楽しめます。■“何も持たずに行ける”非日常体験

本施設では、食材や機材の準備は一切不要。

手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。

厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、

仲間や家族、大切な人との時間をゆったりとお過ごしいただけます。

また、姫路駅直結という抜群のアクセスに加え、

テント完備の全天候型屋上空間のため、

強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”をお楽しみいただけます。

（※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合がございます。）

■コース概要

すべてのコースに屋台メニュー食べ放題付き。



・定番BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：4,950円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：4,400円（税込）

※ BBQは食べ放題ではありません。

・豪華BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：6,930円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：6,380円（税込）

※ BBQは食べ放題ではありません。

・お気軽屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：4,400円（税込）

ソフトドリンク飲み放題：3,850円（税込）

・キッズコース（屋台メニュー食べ放題）［2時間制］

ソフトドリンク飲み放題：1,980円（税込）

たこ焼き、からあげ、屋台メニューも食べ放題！屋台だけじゃない！本格BBQもお楽しみいただけます。



忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。

姫路駅の屋上で過ごす時間が、

誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。



■開催概要

（1）実施期間

2026年5月20日(水)～2026年10月18日(日)

（2）営業時間 ※ 事前にWEBご予約をお願いいたします。

平日：16:00‐22:00（最終受付20：00）

土日祝：11:00-22:00（最終受付20：00）



■予約WEBサイト

https://bbq.urban-earth.jp/piole-himeji/



■場所

所在地：兵庫県姫路市駅前町１８８－１ ピオレ姫路屋上広場

アクセス：姫路駅直結

お問合せ：080-4463-8599

（株式会社スタンドケイ）