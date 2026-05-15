【6/3リアル開催】元東証審査員×J-Adviserが明かす「TOKYO PRO Market上場の実像とステップアップ戦略」～経営を加速させるガバナンス設計とは～

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年6月3日（水）、CrossOver法律事務所の尾下大介氏、クレール・パートナーズ株式会社の山本哲史氏を招聘し、リアルセミナー「TOKYO PRO Market上場の実像とステップアップ上場戦略 ～元東証審査員とJ-Adviserが明かす、経営を加速させる『ガバナンス設計』とは～(https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-05-06/4c2wm5)」を開催いたします。

開催の背景

近年、TOKYO PRO Market（TPM）への上場企業数が急増しています。形式基準がなく、準備期間は概ね1～2年。オーナーシップを維持したまま、上場企業としての信用力と成長基盤を手に入れられる市場として、経営者の注目が集まっています。

しかし、「TPMって実際どうなの？」「うちの会社に向いているのか？」「一般市場との違いは？」「直接一般市場ではなくTPMを経由するメリットは？」--そんな疑問を、正直に答えてくれる場がなかったのではないでしょうか。 本セミナーは、TPM上場支援を手がけるJ-Adviser・IPO審査実務に精通した元東証審査員の弁護士と公認会計士という、それぞれ異なる視点を持つ3名が一堂に集まる、全編パネルディスカッション形式のセミナーです。

「審査の現場では何が見られているのか」「J-Adviserによって違いはあるのか」「ステップアップ上場はどう狙うのか」--クローズドなリアルセミナーだからこその普段は表に出ない本音のトークセッション。ご参加者様から事前にいただいたご質問もトークテーマに加えてお話いたします。

このような方におすすめ

本セミナーで学べるポイント・参加メリット

セミナー開催概要

- TPMへの上場を検討し始めた企業の経営者様- TPM上場の実現可能性や、具体的な審査水準・難易度の実態を確認したい経営者様- TPMを自社の成長にどのように活かせるのか知りたい経営者様- TPM上場のメリットを理解することができる- TPM上場に必要なガバナンス設計について理解することができる- TPM上場後も見据えた成長戦略を描くヒントが得られる。【無料】セミナー申し込みはこちら :https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-05-06/4c2wm5[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/79_1_3b236162aa75ed5bec32b9aee2377997.jpg?v=202605150951 ]

登壇者CrossOver法律事務所代表弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認会計士尾下 大介

公認会計士としてIPO支援業務に従事後、弁護士として長島・大野・常松法律事務所（東京・New York）にて多数のM&Aや会計不正案件に従事。東京証券取引所上場審査部に第1号弁護士として出向し、多数のIPO案件に関与した後、CrossOver法律事務所を設立。 現在は、TPM上場を見据えた実務対応や内部管理体制整備に関して、TPM上場準備企業、J-Advisor、IPOコンサル、監査法人等に対して助言を提供している。 IPO関連セミナーへの登壇実績は30回を超えている。

クレール・パートナーズ株式会社代表取締役・公認会計士山本 哲史

公認会計士として、約15年間にわたり監査法人にて法定監査やIPO支援業務に従事。2025年6月までの2年間、東京証券取引所上場審査部に出向し10社以上の新規上場審査や主幹事証券からの事前相談対応に携わる。また、TOKYO PRO Marketの新規上場案件においては、J-Adviserが対象企業に実施した審査内容の確認（J-Adviserへのヒアリング等）にも関与。 2026年にクレール・パートナーズ株式会社を設立し、審査目線を踏まえたIPOアドバイザリーを行っている。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社取締役 / コンサルティング事業本部長田中 智行

中央青山監査法人（のち、みすず監査法人）、あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）、株式会社オーナーズブレイン、有限責任監査法人トーマツを経て、2012年に独立。 2015年4月から当社提携パートナー会計士として活動している中で、散在している公認会計士の経験・知見・想いを集約し最適配分することにより1社でも多くの企業を支援するビジネスモデルに魅力を感じ、同年9月に1人目の社員として当社に入社。 事業部門の責任者として、2022年5月にTPM上場、2023年6月にグロース市場へのステップアップ上場を果たす。 2023年12月より現職。J-Adviser事業を含むコンサルティング事業全体を管掌。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/79_2_7174a2e81b718ec87b0f4bf8565287ce.jpg?v=202605150951 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

取材・メディア掲載に関するご依頼も、下記フォームより承っております。

https://bridge-group.co.jp/contact/