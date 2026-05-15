車両販売時の無料付帯保証を大幅拡充

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANY（運営ブランド「オーシャンデザイン」、本社：新潟県新潟市）は、2026年5月9日より、中古車販売時にお客様へ無料付帯している保証内容を大幅に拡充し、従来の「RSプラン」から、より保証範囲の広い「Mプラン」へ変更したことを発表いたします。

今回の制度改定により、保証対象部位数は従来の20部位前後の基本保証から、消耗品・油脂類などを除く実質全部位保証へと大幅に拡大されます。



保証拡充の背景

近年、中古車市場では購入価格の比較検討が重視される一方で、購入後の故障不安が消費者の大きな課題となっています。特に、エンジンやミッション、エアコンなどの主要部位の故障は高額な修理費用を伴うため、多くの購入者が不安を抱えているのが現状です。

同社では、価格の安さだけではなく「購入後も安心できる中古車販売」を重視し、顧客の信頼獲得に努めてきました。今回の保証強化は、その企業理念をさらに具体化した取り組みとなります。



付帯する保証の特徴

新たに標準付帯となるMプランでは、高額修理になりやすいエンジン系統やミッション系統はもちろん、エアコンや快適装備など日常利用に直結する部位まで幅広く対応可能となります。

これにより、お客様は購入後も安心して車両をご利用いただけるとともに、予期しない修理費用による経済的負担を大幅に軽減できます。

また、全国の提携工場ネットワークによる修理対応に加え、24時間365日対応のロードサービスも継続して提供し、遠方のお客様やオンライン販売経由のお客様でも充実したアフターサポートを受けられる体制を整えています。

同社では近年、オンライン販売比率の上昇に伴い、実際に店舗へ行かなくても安心して購入できる環境づくりを強化しており、傷やへこみまで開示する透明性重視の販売方針や、掲載写真点数の増加など、情報公開にも力を入れています。今回の保証拡充により、価格だけではなく購入後の安心まで含めて選ばれる中古車販売店として、さらなるサービス品質向上を進めてまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/