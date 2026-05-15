お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村2026年5月21日(木)ニューオープン
郡山駅すぐの商業施設「アティ郡山」屋上にて、株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする
「お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村」が、2026年5月21日（木）にオープンいたします。
本施設のコンセプトは、
“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”
夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。
そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。
郡山の街を一望できる開放的なロケーションの中で、
本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、
これまでにない体験型ビアガーデンです。
■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間
屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。
焼きたての肉がジュウと音を立て、
たこ焼きやからあげの香りがふわっと広がる。
ポテト、わたあめ、ポップコーン--
思わず手が伸びる屋台グルメが並び、
気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。
さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、
大人もつい夢中になる縁日コンテンツもご用意。
食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、
特別な思い出へと変わります。
テント完備で日差しや雨を気にせず、いつでも快適にお過ごしいただけます。
懐かしく新しい屋台を、思う存分楽しめます。
■“何も持たずに行ける”非日常体験
本施設では、食材や機材の準備は一切不要。
手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。
厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、
仲間や家族、大切な人との時間をゆったりとお過ごしいただけます。
また、郡山駅徒歩1分という抜群のアクセスに加え、
テント完備の全天候型屋上空間のため、
強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”をお楽しみいただけます。
（※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合がございます。）
■コース概要
すべてのコースに屋台メニュー食べ放題付き。
・定番BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,500円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：4,950円（税込）
※ BBQは食べ放題ではありません。
・豪華BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：7,150円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：6,600円（税込）
※ BBQは食べ放題ではありません。
・お気軽屋台食べ放題コース［2時間制］
アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,060円（税込）
ソフトドリンク飲み放題：4,510円（税込）
・キッズコース（屋台メニュー食べ放題）［2時間制］
ソフトドリンク飲み放題：2,200円（税込）
たこ焼き、からあげ、屋台メニューも食べ放題！
屋台だけじゃない！本格BBQもお楽しみいただけます。
忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。
郡山駅すぐの屋上で過ごす時間が、
誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。
■開催概要
（1）実施期間
2026年5月21日(木)～2026年9月27日(日)
（2）営業時間 ※ 事前にWEBご予約をお願いいたします。
平日：16:00‐22:00（最終受付20：00）
土日祝：11:00-22:00（最終受付20：00）
■予約WEBサイト
https://bbq.urban-earth.jp/koriyama/
■場所
所在地：福島県郡山市駅前1丁目16番7号 アティ郡山屋上広場
アクセス：JＲ郡山駅徒歩1分
お問合せ：080-4463-8967
（株式会社スタンドケイ）