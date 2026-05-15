【5/16開始】希少「マッカラン12年シェリーカスク」と高級テキーラ「クラセアスール」が登場！第34回KOFUKU酒販プレミアム抽選販売を開催

宏福商事合同会社

希少酒と高級スピリッツを「正当な価格」で届ける特別企画

KOFUKU酒販（運営：宏福商事合同会社、所在地：東京都荒川区）は、日頃のご愛顧に感謝し、希少なシングルモルトウイスキーや高級テキーラを対象とした「第34回プレミアム抽選販売」を2026年5月16日（土）より開催いたします。

おかげさまで34回目を迎える本企画。今回は、世界的な需要過多により入手が極めて困難な**「ザ・マッカラン 12年 シェリーオークカスク」と、その芸術的なボトルと味わいで世界中のセレブリティを魅了するウルトラ・プレミアム・テキーラ「クラセアスール・レポサド」**をメインラインナップに据えました。

昨今、「シングルモルトのロールスロイス」と称されるマッカランのシェリーオークシリーズは、原酒不足と世界的な需要過多により、二次流通市場での価格が高騰し、一般の愛好家が手にする機会は極めて困難な状況が続いています。また、クラセアスールのようなプレステージ・スピリッツも、お祝い事やギフト需要の増加、そしてコレクションアイテムとしての価値が改めて再認識されています。

KOFUKU酒販では、免許を保有する正規の酒販店として、こうした「本当に欲しいお酒」を、より多くのお客様へ公平かつ適切な流通ルートでお届けできるよう、定期的な抽選販売を継続しております。

第34回プレミアム抽選販売の概要

販売企画名

KOFUKU酒販 第33回プレミアム抽選販売

対象商品

響21年、ドン・ペリニヨン2013 ほか

応募期間

2026年5月15日（金）～2026年5月31日（日）

抽選日

2026年6月6日（土）

発送予定

2026年6月6日より順次発送

販売サイト

KOFUKU酒販 公式ショップ

※注意事項

応募条件、発送地域、販売価格の詳細は販売ページをご確認ください。酒税法に基づき、20歳未満の方の応募・購入は固くお断りいたします。

今回の注目商品のご紹介

■ ザ・マッカラン 12年 シェリーオークカスク 「シングルモルトのロールスロイス」と讃えられるザ・マッカランの象徴的な逸品。自社で管理する貴重なシェリー樽で熟成された原酒のみを使用し、ドライフルーツのような濃厚な甘みと、スパイシーで深みのある余韻が特徴です。世界的な原酒不足により、現在最も入手が困難なシングルモルトの一つとして、愛好家垂涎の的となっています。

■ クラセアスール・レポサド 芸術的なデキャンタが目を引く、メキシコ産のウルトラ・プレミアム・テキーラ。最高級のブルーアガベを100%使用し、アメリカンホワイトオークの樽で8ヶ月熟成させることで、ヘーゼルナッツやバニラのような甘美な香りを引き出しています。職人が一つひとつ手作業で絵付けした美しい陶器ボトルは、飲み終わった後もコレクションとして価値が高く、大切な方への贈答品や特別な夜の一杯に最適です。

KOFUKU酒販のこだわり

私たちは、単なる販売店ではなく「お酒のファンが集う場所」を目指しています。

公平性の担保: 先着順ではなく抽選制を採用することで、サーバー混雑による不公平を解消。

実績と信頼: 毎月2回の定期開催を継続しており、多くの当選実績とリピーター様に支えられています。確かな品質: 免許を保有する酒販店として、適切な温度・湿度管理のもと、最高級の状態でお届けします。

さらにお得な情報：買取サービスも展開中

KOFUKU酒販では、ウイスキー＆シャンパンの高価買取サービスも実施しております。コレクションの整理や、お手持ちの希少酒の査定をご希望の方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

運営会社情報

会社名: 宏福商事合同会社（KOFUKU Trading L.L.C.）

所在地: 東京都荒川区

事業内容: 高級ウイスキー、ワイン、シャンパンの販売・輸出入、古物営業法に基づく中古品売買

公式HP: http://www.kofukutrading.com

お問い合わせ: shuhan(アットマーク)kofukutrading.com

KOFUKU酒販公式サイト

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【本件に関するお問い合わせ先】

宏福商事合同会社（KOFUKU酒販 ）

公式サイト：http://www.kofukutrading.com

メールアドレス：shuhan（アットマーク）kofukutrading.com