【JOURNAL STANDARD relume】DAIWA別注ショーツ2型を2か月連続リリース。昨年好評のBOARD SHORTSに加え、新型『ventilation SHORTS』も登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役社長: 古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）は、フィッシングを起点にアウトドアの様々なシーンをシームレスにつなぐ「DAIWA（ダイワ）」との別注ショーツを、2か月連続でリリースします。

■5月中旬リリース DAIWA別注BOARD SHORTS

昨年も好評を博した、JOURNAL STANDARD relumeとDAIWAによる別注ボードショーツが待望の再登場。

DAIWAアパレルラインの象徴でもある「D-VEC（ディーベック）」ロゴは、インラインのラバープリント仕様から、relume別注では同色系の小ぶりな刺繍へ変更。

ロゴの主張を程よく抑えることで、スポーティーさを軽減し、街着としても馴染む都会的なデザインへアップデートしました。

素材には、ドライタッチで汗をかいてもベタつきにくい快適な生地を採用。適度なストレッチ性も備えており、アクティブな動きにもストレスなく対応します。

さらに撥水加工を施しているため、海や川でのレジャー、キャンプ、夏フェスなど、水辺のシーンでも気兼ねなく着用可能です。

ウエストはゴム＆スピンドル仕様で、イージーな穿き心地を実現。

背面にはファスナー付きポケットを配置し、内部には仕切りを備えることで、スマートフォンや鍵などを分けて収納できる実用的な仕様に仕上げています。

発売日：5月下旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店 / オンラインストア

■6月中旬リリース DAIWA別注ventilation SHORTS

街着からアウトドアまで対応する、DAIWAへ完全別注したハイスペックショーツ。

フィッシングを起点に様々なアウトドアシーンへ対応する「DAIWA」マルチフィールドラインのショーツをベースに、relumeが街着としてより使いやすくアレンジした完全別注モデルです。

ベースとなったインラインモデルは、防水透湿仕様のレインショーツでしたが、今回の別注では素材をCORDURA(R)ナイロンへ大胆に変更。

ポリウレタンを混紡することで、タフさに加え、優れたストレッチ性も実現しました。

また、インラインで採用されていた止水ファスナー仕様のフロントポケットをあえて省き、日常使いしやすいスマートなポケットデザインへアップデート。

レインウェア特有の硬さや蒸れを軽減し、よりカジュアルで快適な穿き心地へと仕上げています。

DAIWAらしい機能美である腰裏のベンチレーション仕様はそのまま踏襲。衣服内の蒸れを逃がし、真夏でも快適な着用感をキープします。

さらに別注仕様として、ベンチレーション部分の留めステッチ間隔も細かく調整しています。

ウエストには片手で調節可能なバックル付きベルトを採用。撥水加工も施しているため、急な天候変化や水辺のレジャーにも対応可能です。

タフに穿き込めるうえ、自宅で洗濯できるイージーケア仕様も魅力となっています。

発売日：6月中旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店 / オンラインストア

■商品お問い合わせ先

JOURNAL STANDARD 自由が丘店03-5731-0504 メンズ

https://baycrews.jp/store/detail/4620

DAIWA別注 BOARD SHORTS

■5月下旬リリース DAIWA別注 BOARD SHORTS

ドライタッチ素材 / ストレッチ性 / 撥水加工 / ゴム＆スピンドル仕様 / 仕切り付きファスナーポケットアウトドアから街着まで、夏を快適に過ごせる一本です。

Price：\7,040 in tax

Size：M,L

Collar：Pink,Blue,Green,Brown,Black

発売日：5月下旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店 / オンラインストア※先行予約受付中(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26031465000210)

DAIWA別注 ventilation SHORTS

■6月中旬リリースDAIWA別注 ventilation SHORTS

・CORDURA(R)ナイロン・ストレッチ性・撥水加工・ベンチレーション仕様・バックル付きベルト

アウトドアから街着まで対応する、ハイスペックショーツ。

Price：\9,900 in tax

Size：M,L

Collar：Gray,Beige,Khaki

発売日：６月中旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume各店 / オンラインストア※先行予約受付中(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26031465000310?q_sclrcd=036)

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP：https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram：https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube：https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/