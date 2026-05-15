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観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業 二次公募に向けた説明会のご案内



観光庁では、「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」の二次公募に向けた説明会を令和８年５月22日（金）に開催することになりましたのでお知らせいたします。

■ 説明会実施概要

・開催日時：令和８年５月22日（金）13:00～14:15（75分）※予定

・場 所：オンライン（ZOOMを活用したウェビナー形式での実施）

・内 容：

■ 事業の概要

■ 事業の流れ及びスケジュール

■ 地方運輸局における重要テーマについて

■ 申請手続について 等

・参加方法：説明会への参加をご希望の方は、事前に参加登録をお願いいたします。以下の本事業サイトか

ら説明会の申込フォームにアクセスの上ご登録ください。

【本事業サイトURL】https://juyobunsan.go.jp/

※事業説明会当日のURLは、お申し込み完了後にご案内いたします。

・その他：事業説明会のアーカイブ動画、資料、Q＆Aは、説明会終了後本事業サイトにて公開いたしま

す。内容につきましては、都合により変更となる場合がございます。

■ 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業概要

「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」は、地方公共団体、DMO、民間事業者等による、多様な地域資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓等を総合的に支援します。二次公募では、地域資源を活用した観光コンテンツに関するアイディアをもとに、インバウンドを対象に観光コンテンツの造成に取り組もうとする事業を行う新創出型のみを公募します。また、地方運輸局において設定した重要テーマに合致する取り組みについても支援します。

＜補助対象＞

地方公共団体、DMO、民間事業者等

＜補助額＞

新創出型：400万円まで定額、400万円を超える部分は事業費2,100万円まで補助1/2（最低事業費600万円）

<公募期間>

令和８年５月29日（金）13:00～６月18日（木）12:00 ※締切厳守