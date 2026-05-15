株式会社朝日工業社（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙須 康有）は、お取引先様に対する支払条件について、以下の通り変更することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、「パートナーシップ構築宣言」公表後、サプライチェーン全体での共存共栄を目指し、取引条件の改善に取り組んでまいりました。

この度、2026年6月検収分より、すべてのお取引先様への支払いを現金100％とするとともに、支払期日を「月末締切翌々月5日払い」から「月末締翌月末日払い」へ変更することを決定いたしました。

今回の支払条件の変更により、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、お取引先様との更なる関係強化に努めてまいります。

１．変更内容

（1）支払方法（支払比率）の変更

変更前

〇工事店

〇機器事業部

変更後（工事店、機器事業部 共通）

（2）支払期日の変更

変更前

〇工事店

月末締翌々月5日払い（支払日が休日の場合は、翌営業日）

〇機器事業部

月末締翌月末日払い（支払日が休日の場合は、翌営業日）

変更後（工事店、機器事業部 共通）

月末締翌月末日払い（支払日が休日の場合は、前営業日）

２．実施日

2026年6月検収分（2026年7月31日支払分）より

【株式会社朝日工業社について】 https://www.asahikogyosha.co.jp

朝日工業社は、1925年の創立以来、「空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって最適空間を創造する」ことを使命とし、設備工事事業および機器製造販売事業を展開しています。

空気・水・熱をコントロールする技術で、工場や研究所、データセンターなど様々な建物の空調、衛生設備の設計・施工や、半導体、液晶装置メーカー向けの精密環境制御機器や、印刷機・塗工機に搭載するドライヤ装置の開発設計・製造・販売を行い、「快適環境」「最適空間」の創造に取り組んでいます。